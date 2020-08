Der griechische Flötist Stathis Karapanos hat den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) erhalten. Der 23-Jährige nahm die Auszeichnung am Donnerstag in Rendsburg entgegen, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. Die Verleihung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das übliche Preisträgerkonzert in Lübeck musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Stattdessen entsteht ein Porträt- und Konzertfilm über Karapanos und seinen Mentor Christoph Eschenbach, der vom 28. August an auf der Website des Festivals gezeigt wird.

„Stathis Karapanos ist nicht nur ein technisch brillanter Flötist, sondern verfügt auch über die Gabe, Musik intuitiv zu erspüren und sie dem Publikum mit einer beeindruckenden Ausstrahlung und hohen Emotionalität zu vermitteln, sagte Festivalintendant und Jurymitglied Christian Kuhnt. „Mit ihm zeichnen wir außerdem einen jungen Europäer aus, dessen musikalische Karriere in Griechenland begann und ihn über Bulgarien nach Deutschland und Frankreich führte.“

Karapanos nannte die Auszeichnung „eine unglaubliche Ehre“. Sie bestätige ihn im Festhalten an seinem Kindheitstraum: „Ich wollte schon früh Musiker werden. Es ist großartig, nun in einer Reihe mit den vielen wunderbaren anderen Preisträgern stehen zu können.“

Der international begehrte Nachwuchspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird seit 2002 von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftet, die damit ein Signal im Bereich der Talentförderung setzen will. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Pianisten Lang Lang und Anna Vinnitskaya, der Geiger Charles Yang und zuletzt die Mezzosopranistin Emily D’Angelo.

