„You’re still young, that’s your fault / There’s so much you have to know“, sang Cat Ste­vens in Father and Son. Nicht bei Juli­an Prégardien, dem Sohn des gro­ßen lyri­schen Tenors. Bei gemein­sa­men Auf­nah­men wis­sen sie oft nicht, wer da gera­de singt, weil ihre Stimmtim­bres ein­an­der so ähneln. Auch Juli­an ist ein Meis­ter der Modu­la­ti­on, ver­fügt über unend­li­che Nuan­cen, um jeden Cha­rak­ter, jede Stim­mungs­ver­än­de­rung Vers für Vers aus­zu­lo­ten – Hein­rich Hei­nes fei­ne Iro­nie zwi­schen den Zei­len von Schu­manns opp.24 und 48. mit Momen­ten berüh­ren­der Schön­heit wie beim Vater. Juli­ans Inter­pre­ta­ti­on aller­dings geht von den Erkennt­nis­sen his­to­risch infor­mier­ter Pra­xis (Neu­aus­ga­be von Hansjörg Ewert) aus und sei­ner Intui­ti­on. „Wahr­schein­lich wür­de Schu­mann man­che mei­ner Ände­run­gen zurück­wei­sen. Ande­re wür­den ihn jedoch zum Grü­beln brin­gen, hof­fe ich“, schreibt er im Book­let. „Er hat eine sehr star­ke und glück­li­che Per­sön­lich­keit“, sagt der Vater.

Robert Schu­mann: „Dich­ter­lie­be“, Juli­an Pré­gar­di­en, Sand­ri­ne Piau, Éric Le Sage (Alpha)

www.amazon.de