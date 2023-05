Der Geiger Bilal Alnemr liebt seit seiner Kindheit den Klang der Geige. Am 30. Mai 2023 tritt er mit dem Pianisten Itai Navon in der Victoria Hall in Genf auf, und am 7. Juli 2023 ist er mit dem Pianisten Jonathan Ware im Piano Salon Christophori in Berlin zu erleben.

Bilal Alnemr bekam als Kind von seinem Vater eine Spiel­zeug­geige geschenkt. Von da an wurde die die Geige zum Begleiter seines Lebens. Mit dem Spiel auf der Geige, das er sich anhand einer DVD beibrachte, schuf er eine Atmo­sphäre um sich, in der er sich wohl fühlte. Süchtig sei er geworden nach dem Klang.

Mit der Zweiten Violin­so­nate von Solhi al Wadi gastiert er am 30. Mai 2023 in Genf und am 7. Juli 2023 in Berlin. Der Kompo­nist wurde in Bagdad geboren und verbrachte bis zu seinem Tod 2007 die meiste Zeit seines Lebens ins Damaskus, wo er 1991 das Syri­sche Natio­nale Sinfo­nie­or­chester ins Leben rief.

Bilal Alnemr und der Pianist Giuseppe Mentuccia spielen die Zweite Violin­so­nate von Solhi al Wadi

Bei seinem Auftritt in Genf mit dem Pianisten Itai Navon stellt Bilal Alnemr der Sonate die Fünf Melo­dien op. 35 von Sergei Prokofjew zur Seite. Und in Berlin mit dem Pianisten Jona­than Ware umrahmt er die Sonate mit Werken von Francis Poulenc und Peter Tschai­kowski.

Nach dem Abschluss seines Studiums am Pariser Konser­va­to­rium (CNSMDO) besuchte er die Baren­boim-Said Akademie in Berlin. Seit 2018 ist er auch Mitglied des East-Western Divan Orchestra. Im Juli 2022 grün­dete er Les Rencon­tres Musi­cales de Vauven­ar­gues, ein Musik­fes­tival, das diesem proven­za­li­schen Dorf dafür danken soll, dass es seine vor dem Krieg in Syrien geflo­hene Familie aufge­nommen hat. Bilal Alnemr ist außerdem Mitbe­gründer von UGARIT, einem gemein­nüt­zigen Verein mit dem Ziel, den kultu­rellen Austausch im Bereich Musik zwischen Syrien, Frank­reich und dem Rest der Welt zu fördern.

Bilal Alnemr ist Teil­nehmer an dem 2018 ins Leben geru­fenen Clas­seek Ambassador Programmes. Clas­seek wurde 2017 in Lausanne aus dem Wunsch heraus gegründet, Künst­lern und Musi­kern welt­weit neue tech­ni­sche Lösungen bereit zu stellen. Das Ambassador Programme gehört zu den wich­tigsten Initia­tiven der Unter­neh­mung. Es handelt sich um ein einjäh­riges beruf­li­ches Weiter­bil­dungs­pro­gramm mit der Aufgabe, viel­ver­spre­chende junge klas­si­sche Musiker zu unter­stützen und zu fördern. Zur Teil­nahme an dem Programm können Künstler von einem der Botschafter benannt werden oder selbst einen Antrag stellen. Zu den derzei­tigen Botschaf­tern gehören die Pianisten Sir András Schiff und Michel Béroff, der Cellist Gautier Capuçon, der Geiger Renaud Capuçon, der Flötist Emma­nuel Pahud sowie Sonia Simmen­auer, die Grün­derin und Inha­berin einer Künst­ler­agentur, und der Manager Markus Wyler. Ab 10. Juli 2023 finden auf dem Bougy am Genfersee eine Woche lang Meis­ter­klassen mit Teil­neh­mern des Programms sowie andere Veran­stal­tungen statt.

Zudem wurden von Clas­seek die Platt­form Clas­see­kLink entwi­ckelt, über die Künstler ein Netz­werk aufbauen und Kontakte zu Bran­chen­ex­perten herstellen können. Sie ermög­licht es, digi­tale Pres­se­mappen zu erstellen und zu versenden. Am 15. Juli 2023 stellt Clas­seek in der Victoria Hall in Genf eine neue App der Platt­form vor.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zu dem Geiger Bilal Alnmr: www.bilalalnemr.com Weitere Informationen zu Classeek: classeek.com