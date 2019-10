2010 wur­de Else Las­ker-Schü­lers im Jeru­sa­le­mer Exil ent­stan­de­nes Schau­spiel Ichun­dIch end­lich voll­stän­dig ver­öf­fent­licht. Als „enga­gier­te lite­ra­ri­sche Ges­te gegen die anti­se­mi­ti­sche Kriegs- und Ver­nich­tungs­na­ti­on Deutsch­land“ beschreibt der Her­aus­ge­ber das Werk. Die Dich­te­rin ima­gi­niert als Thea­ter im Thea­ter eine Alt­höl­le mit Faust und Mephis­to und stellt sie gegen die NS-Scher­gen Hit­ler und Himm­ler, die in einem Lava­strom unter­ge­hen, bis am Ende hin­ter einem Vor­hang Gott erscheint. Johan­nes Harn­eit (Foto oben: © Staats­oper Ham­burg) nimmt das bit­te­re, aus Frag­men­ten der vom NS-Regime zer­stör­ten Lite­ra­tur zusam­men­ge­bau­te Dra­ma zur Vor­la­ge für ein Musik­thea­ter­stück. Chris­ti­an von Tres­kow setzt es in der Rei­he ope­ra sta­bi­le in Sze­ne, wäh­rend Harn­eit selbst das Diri­gat über­nimmt. Gabrie­le Ross­ma­nith ver­kör­pert Else Las­ker-Schü­ler. Faust ist Dani­el Klu­ge. Und als Mephis­to tre­ten Mar­tin Sum­mer und Jóhan Kris­t­ins­son auf. 903

Wei­te­re Auf­füh­run­gen: 6., 8., 10. und 12. Novem­ber 2019

Und Infor­ma­tio­nen: www.staatsoper-hamburg.de