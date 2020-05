Im Land Bran­den­burg wer­den die Coro­na-Beschrän­kun­gen für Ver­samm­lun­gen und Kul­tur­ein­rich­tun­gen all­mäh­lich gelo­ckert. Ab dem 6. Juni sind Ver­an­stal­tun­gen im Frei­en mit bis zu 150 Teil­neh­mern und in geschlos­se­nen Räu­men mit bis zu 75 Men­schen gestat­tet, sag­te Minis­ter­prä­si­dent Diet­mar Woid­ke (SPD) am Diens­tag in Pots­dam. Als mög­li­che For­ma­te nann­te er Kon­zer­te, Thea­ter und Kinos.

Diet­mar Woid­ke

Pro­ben an Thea­tern, Kon­zert- und Opern­häu­sern sind bereits ab dem 28. Mai mög­lich. Vom 1. August an dür­fen 500 Besu­cher im Frei­en und 150 in geschlos­se­nen Räu­men zuschau­en. Wenn die Coro­na-Lage sich nicht ver­schlech­tert, kön­nen ab Sep­tem­ber Ver­an­stal­tun­gen mit bis zu 1.000 Per­so­nen statt­fin­den.

ANZEIGE









Woid­ke sprach von einem „wei­te­ren muti­gen Schritt“, der auf­grund des anhal­tend mode­ra­ten Infek­ti­ons­ge­sche­hens in Bran­den­burg zu ver­ant­wor­ten sei. Dabei sei das Ein­hal­ten der Kon­takt- und Hygie­ne­re­geln zu beach­ten. „Wir müs­sen einen neu­en Shut­down unbe­dingt ver­hin­dern“, sag­te er.

© MH – Alle Rech­te vor­be­hal­ten.