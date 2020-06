Bre­men ver­län­gert sein Sofort­pro­gramm zur Unter­stüt­zung frei­schaf­fen­der Künst­ler in der Coro­na­vi­rus-Kri­se. Für die Zeit von Juni bis August 2020 kön­nen Antrag­stel­ler einen ein­ma­li­gen Zuschuss von bis zu 3.000 Euro erhal­ten. Das hat der Bre­mer Senat am Diens­tag beschlos­sen. Das Pro­gramm nimmt nicht die wei­ter­lau­fen­den Betriebs­kos­ten in den Fokus, son­dern weg­bre­chen­de Ein­nah­men. Vie­le Kul­tur­ak­teu­re müss­ten sonst sofort Grund­si­che­rung bzw. Arbeits­lo­sen­geld II bean­tra­gen. „Dies kann nicht unser Ziel sein“, sag­te Kul­tur-Staats­rä­tin Car­men Emig­holz.

Immer noch habe die Coro­na-Pan­de­mie gra­vie­ren­de Aus­wir­kun­gen auf den Kul­tur­be­trieb, so die Staats­rä­tin wei­ter. Ab Juni gehe sie zwar dank der Locke­run­gen von Coro­na-beding­ten Ein­schrän­kun­gen mit deut­lich mehr kul­tu­rel­lem Leben in Bre­men als noch im April und Mai aus, aber mit einer gene­rel­len Ver­bes­se­rung sei vor­erst nicht zu rech­nen. „Eine Rei­he von Beschrän­kun­gen gel­ten zur Ein­däm­mung der Pan­de­mie wei­ter. Zudem sind die Som­mer­mo­na­te in der Kul­tur ohne­hin ein­nah­me­schwach“, erklär­te Emig­holz. Inzwi­schen sei zudem klar­ge­wor­den, dass die Not­la­ge sich durch gar nicht erst ange­setz­te Ver­an­stal­tun­gen wei­ter ver­schärft habe.

Die Unter­stüt­zung der Kul­tur­schaf­fen­den soll­te nach Ansicht der Staats­rä­tin jedoch über Bun­des­pro­gram­me geleis­tet wer­den. Das for­de­re auch die Kul­tur-Minis­ter­kon­fe­renz. „Gemein­sam mit Ber­lin haben wir jetzt einen Ent­schlie­ßungs­an­trag in den Bun­des­rat ein­ge­bracht, der auf eine För­de­rung durch den Bund in enger Abstim­mung mit den Län­dern drängt. Ich wür­de mir eine Über­nah­me des soge­nann­ten ‚Unter­neh­mer­lohns‘ für Solo-Selbst­stän­di­ge in die Bun­des­pro­gram­me sehr wün­schen“, beton­te Emig­holz.

