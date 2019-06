Im Joan Suther­land Thea­t­re des Syd­ney Ope­ra Houses erin­nert die Urauf­füh­rung der Oper „White­ley“ von Ele­na Kats-Cher­nin an Aus­tra­li­ens berühm­tes­ten Avant­gar­de-Künst­ler. Brett White­ley arbei­te­te in Lon­don und New York, wo er im legen­dä­ren Chel­sea Hotel wohn­te und mit Janis Jop­lin und Bob Dyl­an befreun­det war, ehe er sich in den 1970er-Jah­ren in Laven­der Bay am Hafen von Syd­ney nie­der­ließ. In die­sem Jahr wäre er 80 Jah­re alt gewor­den. Jus­tin Fle­ming beginnt sein Libret­to mit Brett und Wen­dy am Strand, eine Begeg­nung, die White­leys Leben und sei­ne Kunst ver­än­der­te. Wen­dy wur­de sei­ne Frau und Muse. Bekannt­heit erlang­te White­ley 1965 mit sei­nen Arbei­ten über den Lon­do­ner Seri­en­mör­der John Chris­tie. Er mal­te eine Rei­he von Bil­dern über die Mor­de in dem Bestre­ben, die Gewalt dar­zu­stel­len. Fle­ming bringt White­leys Aus­ein­an­der­set­zung mit den dunk­len Kräf­ten der See­le in sein Libret­to ein. Der Schluss­akt spielt in Wen­dys Zau­ber­gar­ten, den sie nach White­leys Dro­gen­tod im Alter von 53 Jah­ren auf einem ver­müll­ten Bahn­ge­län­de in Laven­der Bay anleg­te, um die Trau­er zu über­win­den. David Free­man bin­det White­leys Kunst­schaf­fen in sei­ne Insze­nie­rung ein und durch­misst auf zehn Bild­schir­men eine gro­ße Band­brei­te sei­nes Werks. White­ley wird von Leigh Mel­ro­se ver­kör­pert. Wen­dy ist Julie Lea Good­win. Und am Pult steht Tohu Mathe­son. Bis 30 Juli ist das Werk zu sehen.

Das Foto zeigt das Gemäl­de „Selbst­por­trät im Stu­dio“ von Brett White­ley aus dem Jahr 1976 (©Wen­dy White­ley).

www.opera.org.au