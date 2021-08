Catherine Larsen-Maguire ist Dirigentin. Aufgewachsen in einem Dorf in Nordengland, studierte sie in Cambridge Musikwissenschaft und Fagott, ehe sich ihre Leidenschaft für das Dirigieren durchsetzte.

Catherine Larsen-Maguire war Solofagottistin an der Komischen Oper in Berlin. 2012 aber kam der Moment, an dem sie sich sagte: Jetzt oder nie, das Fagott beiseitelegte und aufs Podium stieg, um fortan als freie Dirigentin zu wirken. Sie arbeitet mit vielen Orchestern weltweit und widmet sich der Arbeit mit Jugendlichen und Studierenden.

Zum Gespräch kommt sie von einem Konzert mit dem Landesjugendensemble Neue Musik, und sie erzählt von der Freude, nach der langen Zeit des Stillstands, wieder Musik zu erleben. Sie schildert den Idealismus und die intensive Probenarbeit der Ensembles für Neue Musik. Und sie schwärmt, welch unglaublichen Effekt es hervorruft, wenn 1000 Menschen Alufolie spielen. Die geschieht am 1. September 2021 in der Berliner Philharmonie bei der Uraufführung von Catherine Millikens Night Shift – The Rehearsal mit dem Ensemble Modern in der Reihe CONNECT – Das Publikum als Künstler, das die Hierarchien zwischen Publikum und Interpreten auflöst und das Publikum ins Zentrum stellt.

