Chris Hopkins hat für sein neues Swing-Album die Jazz Kangaroos aus Australien eingeladen, den Jazzgeiger und Sänger George Washingmachine, den Gitarristen David Blenkhorn und den Bassisten Mark Elton.

Eine elegante Hotelbar, ein wunderbar torfiges Glas Whiskey und dazu eine Musik, die sofort die Fußspitzen zum Wippen bringt… Für sein neues Album hat sich der in Bochum aufgewachsene amerikanische Jazz-Pianist Chris Hopkins mit drei preisgekrönten Solisten aus Australien zusammengetan – den Jazz Kangaroos. Das sind Jazzgeiger und Sänger George Washingmachine, der ganz in der Tradition von Frank Sinatra bis Nat King Cole steht, der vielseitige Gitarrist David Blenkhorn und Mark Elton, einer der führenden Kontrabassisten von Down Under.

Greift auch gerne zum Altsaxofon: Jazzpianist Chris Hopkins

(Foto: © Gerhard Richter)

Ergebnis der Zusammenkunft dieses Quartetts ist ein Sound mit Gute-Laune-Garantie, der eingängig, entspannt, packend und zeitlos ist. Interpretiert werden Songs aus dem „Great American Songbook“ von Ellington bis Gershwin, von Can’t we be friends? bis Moonlight in Vermont. Swingt und macht einfach Spaß!