Wheeldon erarbeitete mit dem Dramatiker Craig Lucas ein eigenes Libretto. Er wünschte sich von Anfang an ein starkes und selbstbewusstes Aschenbrödel. Es sollte den Prinzen bekommen, weil es seine Mutter in Erinnerung behielt und ihr Andenken ehrte, im Gegensatz zum Vater. Diesen zeigt Wheeldon als einen vom Tod seiner Frau gebrochenen Mann. Erst am Ende findet er die Kraft, sich für seine Tochter einzusetzen. Am Pult des Bayerischen Staatsorchesters steht Gavin Sutherland.

Christopher Wheeldon fühlt sich von den großen klassischen Balletten angezogen. Und Prokofjew wünschte sich Cinderella in der Tradition der alten klassischen Ballette „so tänzerisch wie möglich“. Er hatte bereits 1940 mit der Arbeit daran begonnen. Der Krieg jedoch verhinderte eine zügige Fertigstellung. So kam das Ballett nach einem Libretto von Nikolai Wolkov erst 1945 auf die Bühne und entsprach angesichts der Schrecklichkeiten des Krieges den Träumen der Menschen von einem Sieg des Guten.

