Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

wir las­sen uns nicht unter­krie­gen – gera­de in schwe­ren Zei­ten ist Mensch-Blei­ben beson­ders wich­tig. Machen Sie mit bei unse­rer Not­hil­fe für Musi­ker – außer­dem, wie immer: alles, was trotz Coro­na noch pas­sier­te.

MACHEN SIE MIT: MUSIKER-NOTHILFE VON CRESCENDO

Künst­ler vor dem exis­ten­zi­el­len Ruin? CRESCENDO will hel­fen.

ANZEIGE









Bevor die Kolum­ne beginnt, hier eine wich­ti­ge Nach­richt in eige­ner Sache – bit­te, machen Sie mit: CRESCENDO hilft Musi­kern in Not: Spen­den­ak­ti­on für Coro­na-Absa­gen

CRESCENDO will frei­schaf­fen­den Musi­ke­rin­nen und Musi­kern, die sich durch „Coro­na-Aus­fäl­le“ vor einer exis­ten­zi­el­len Not­la­ge befin­den, spon­tan und kurz­fris­tig hel­fen. Ab sofort eröff­nen wir bis zum 28. März dafür ein Hilfs-Kon­to. So wol­len wir Musi­ke­rin­nen und Musi­kern mit einer maxi­ma­len Unter­stüt­zung von 500 Euro unter die Arme grei­fen, damit wenigs­tens die April-Mie­te gezahlt wer­den kann.

CRESCENDO füllt das Kon­to mit 2.000 Euro, der Musik­jour­na­list Axel Brüg­ge­mann mit wei­te­ren 1.000 Euro.

Und Sie kön­nen auch mit­ma­chen: Betei­li­gen Sie sich zum Bei­spiel mit dem Betrag, den Ihnen ein Kon­zert­haus oder ein Thea­ter gera­de für eine aus­ge­fal­le­ne Vor­stel­lung erstat­tet hat.

Oder schlie­ßen Sie bis zum 28. März ein CRE­SCEN­DO-Not­hil­fe-für-Künst­ler-Abo ab: Die Ein­nah­men wer­den eben­falls in vol­ler Höhe gespen­det.

Kunst und Kul­tur sind For­men der Mit­mensch­lich­keit – jetzt, da unse­re Künst­ler vor dem Nichts ste­hen, kön­nen wir ihnen etwas zurück­ge­ben!

Betrof­fe­ne Künst­le­rin­nen und Künst­ler kön­nen sich bis zum 28. März per Mail an uns wen­den und ihre Situa­ti­on form­los, aber ehr­lich beschrei­ben. Ein Kura­to­ri­um aus Ver­tre­tern von CRESCENDO (Win­fried Hanuschik/ Her­aus­ge­ber, Petra Lettenmeier/ Ver­lags­lei­te­rin, Axel Brüggemann/ Kolum­nist), Art But Fair e.V. (Johan­nes Maria Schatz/ Vor­sit­zen­der Deutsch­land), der GEMA (Johan­nes Everding/ Direk­ti­on), der Deut­schen Wel­le (Rolf Rische/ Lei­ter Haupt­ab­tei­lung Kultur(tbc), und dem Deut­schen Musik­rat (Ste­fan Piendl/ Geschäftsführer(tbc) wer­den bis zur Aus­schüt­tung am 29. März über die Ver­ga­be ent­schei­den. Die Über­prü­fung der Ein­nah­men und deren voll­stän­di­ge Aus­schüt­tung bis zum 3. April 2020 wird durch die Wirt­schafts­prü­fungs­kanz­lei Enke/Feil garan­tiert, der wir unse­re Kon­ten offen­le­gen. Alle Betei­lig­ten erhal­ten kei­ne Ver­gü­tung. Die Spen­den wer­den zu 100% an die aus­ge­wähl­ten Ein­rei­chun­gen aus­ge­schüt­tet.

So können Sie helfen:

Spen­den per Pay­pal an: Nothilfe@crescendo.de

Oder per Bank­über­wei­sung an: Ver­lag Port Media GmbH

Ver­wen­dungs­zweck (unbe­dingt ange­ben): Not­hil­fe-für-Künst­ler

IBAN: DE30 7015 0000 0034 1250 05

BIC: SSKMDEMMXXX

Oder als CRE­SCEN­DO-Not­hil­fe für Künst­ler-Abo: Die gesam­ten 55 EUR wer­den gespen­det. Alle Kos­ten für Maga­zin und Por­to über­nimmt der Ver­lag.

Mail­kon­takt für Künst­ler in Not: Nothilfe@crescendo.de

____________________________________

Royal Opera House: „Schwanensee“

vsl. ab 1. April live im Kino!

Liam Scar­letts herr­li­che Insze­nie­rung des Klas­si­kers!

Alle Kinos und Ter­mi­ne: rohkinotickets.de

____________________________________

VON DER IDEE ZUR TAT

Ich hal­te es mit Fuß­ball­trai­ner Jür­gen Klopp, der von Jour­na­lis­ten nach Coro­na gefragt wur­de und ant­wor­te­te: Er sei Fuß­ball­trai­ner und kein Viro­lo­ge. Des­halb hät­te er zu Coro­na nichts zu sagen, außer dass er genau­so besorgt sei, wie alle ande­ren auch. Ansons­ten sol­le man bit­te ernst neh­men, was die Regie­rung und die Exper­ten uns raten. Ein Musik­jour­na­list kann eben­so wenig bewer­ten, wel­che Maß­nah­men nun rich­tig sind, wel­che Thea­ter geschlos­sen wer­den müs­sen oder von wie viel Per­so­nen eine Vor­stel­lung ange­schaut wer­den kann.

Was wir aber wis­sen, ist: In Zei­ten, in denen eini­ge Leu­te aso­zia­les Hams­ter-Ver­hal­ten an den Tag legen, sind Kunst und Kul­tur umso wich­ti­ger. Die Bal­kon-Kon­zer­te in Ita­li­en (hier mein Lieb­ling) haben es gezeigt: Musik ist eine Mög­lich­keit zu berüh­ren, ohne ein­an­der anzu­fas­sen! Und noch etwas ist offen­sicht­lich: Kul­tur­schaf­fen­de ste­hen vor einer gigan­ti­schen Kri­se. All die gro­ßen und klei­nen Thea­ter und Kon­zert­häu­ser, die Ver­an­stal­ter und Agen­tu­ren und – natür­lich! – all die Künst­ler, die ange­stell­ten und – ganz beson­ders – die frei­be­ruf­li­chen.

Ich habe mich in den letz­ten Tagen immer wie­der mit dem CRE­SCEN­DO-Her­aus­ge­ber Win­fried Hanu­schik über die Situa­ti­on unter­hal­ten. Natür­lich haben wir die Peti­tio­nen gese­hen, die der­zeit in den sozia­len Medi­en kur­sie­ren – Auf­for­de­run­gen für schnel­le staat­li­che Hil­fen (und sie auch unter­schrie­ben), wir haben zur Kennt­nis genom­men, dass die Bun­des­re­gie­rung han­deln will: mit Steu­er-Stun­dun­gen und dem Ver­zicht von Rück­zah­lun­gen bei staat­li­chen Kul­tur­pro­jek­ten. Aber wir lesen auch täg­lich, dass die­se Maß­nah­men viel­leicht zu spät kom­men, für jene Künst­ler, die unver­hofft vor dem Nichts ste­hen. Deren Auf­trit­te im März abge­sagt wur­den und die nicht wis­sen, wie sie die Mie­te Anfang April zah­len sol­len. Eine Umfra­ge auf mei­nem Insta­gram Pro­fil hat erge­ben, dass 75 % die Coro­na-Kri­se als ärger­lich emp­fin­den, für 25% aber ist sie exis­ten­zi­ell. Uns ist klar, dass es Här­te­fäl­le gibt, die unse­re SOFORTIGE Hil­fe brau­chen. Wir dan­ken Ihnen für Ihre Soli­da­ri­tät!

NEUES IN DEN FÄLLEN DOMINGO UND KUHN

Gus­tav Kuhn ent­geht einer Ankla­ge.

Die Neu­ig­kei­ten in zwei #metoo-Fäl­len fan­den die­se Woche nur im Wind­schat­ten von Coro­na statt. Tat­säch­lich erklär­te die Oper in Los Ange­les, dass die Frau­en, die Tenor Pláci­do Dom­in­go sexu­el­les Fehl­ver­hal­ten vor­ge­wor­fen hät­ten, glaub­wür­dig sei­en. 44 Men­schen wur­den befragt, 500.000 Doku­men­te stu­diert – das Ergeb­nis: Dom­in­go soll Frau­en auf unter­schied­li­che Wei­se beläs­tigt haben, und die­se reagier­ten mit ganz unter­schied­li­chen Gefüh­len. Gleich­zei­tig wur­de das Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen den frü­he­ren Lei­ter der Tiro­ler Fest­spie­le in Erl, Gus­tav Kuhn, ein­ge­stellt. Nicht, weil Kuhn nichts nach­ge­wie­sen wer­den konn­te. Die Staats­an­walt­schaft Inns­bruck erklär­te viel­mehr: „Am Ende bleibt kein Vor­fall über, der straf­bar, nicht ver­jährt und beweis­bar gewe­sen wäre.“

PAPPANO BEI DEN OSTERFESTSPIELEN 2021

Bereits vor eini­ger Zeit hat Diri­gent Anto­nio Pap­pa­no ange­kün­digt, dass der desi­gnier­te Inten­dant Niko­laus Bach­ler ihn und sein Orches­tra di San­ta Ceci­lia in der Nach-Staats­ka­pel­le-Zeit an die Salz­ach holen will. Jetzt wur­de bekannt: Er kommt auch schon frü­her. 2021 wird Pap­pa­no die Säch­si­sche Staats­ka­pel­le, die mit Hil­ary Hahn als Solis­tin auf­tritt, diri­gie­ren – die Gei­ge­rin bekommt den Her­bert-von-Kara­jan-Musik­preis. Außer­dem wird Anna Netreb­ko Turan­dot sin­gen, und Phil­ip­pe Her­re­weg­he diri­giert Bachs h‑Moll-Mes­se.

DEUTSCHLAND FEHLEN MUSIKLEHRER

Erst neu­lich habe ich mich mit dem Diri­gen­ten Franz Wel­ser-Möst für ein gemein­sa­mes Buch über musi­ka­li­sche Bil­dung unter­hal­ten. „Selbst Chi­na hat begrif­fen, dass Musik­un­ter­richt wich­tig ist“, sag­te er, „hier wird Musik geför­dert, weil am Ende gute Inge­nieu­re, Tüft­ler und Den­ker her­aus­kom­men – um so erstaun­li­cher ist es, wie sehr Deutsch­land hin­ter die­sem offen­sicht­li­chen Wis­sen hin­ter­her­hinkt.“ Nun lie­fert eine neue Stu­die der Ber­tels­mann Stif­tung die Zah­len dazu: 24.000 aus­ge­bil­de­te Leh­rer feh­len an unse­ren Grund­schu­len, und nur 43% Pro­zent des Musik­un­ter­richts wird fach­ge­recht gege­ben. Mei­ne Kol­le­gin Ruth Renée Reif hat sich die Zah­len mal genau­er ange­schaut.

CORONA-STREAMS

Strea­men statt spie­len – Oper in Zei­ten von Coro­na

Büh­nen zu. Kon­zert­häu­ser zu. Zuwei­len wird trotz­dem gespielt: und per Live­stream über­tra­gen. Regis­seur Peter Kon­wit­sch­ny fin­det Vor­füh­run­gen vor Kri­ti­kern absurd, der BR fragt nach der Sinn­haf­tig­keit. Inzwi­schen sind die Streams wahr­schein­lich auf Grund der betei­lig­ten Musi­ker unver­ant­wort­lich, bis­lang hat­ten sie aber die Vor­tei­le, dass die Gagen bezahlt wer­den muss­ten, zum ande­ren kann man so auch zu Hau­se aktu­el­le Kul­tur genie­ßen, qua­si „vir­tu­ell live“. Fast alle gro­ßen Häu­ser haben ihre digi­ta­len Archi­ve geöff­net: Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker, Metro­po­li­tan Ope­ra, Detroit Sym­pho­ny Orches­tra, Baye­ri­sche Staats­oper, Wie­ner Staats­oper, Gothen­burg Sym­pho­ny Orches­tra, Wig­mo­re Hall. Beson­ders popu­lär die Kla­vier­aben­de jeden Tag um 19:00 Uhr bei Igor Levit. Und über alle ande­ren Streams infor­mie­ren die Kol­le­gen von VAN regel­mä­ßig.

STATT TOILETTENPAPIER

Pünkt­lich zur Toi­let­ten-Papier-Hams­te­rei pos­te­te Eli­sa­beth Kul­man ihr Rei­se-BD und Anna Netreb­ko ihre neue High-Tech-Toi­let­ten­bril­le

In Deutsch­land und in Öster­reich wur­de Toi­let­ten­pa­pier gebun­kert. Zwei Sän­ge­rin­nen hat das auf unter­schied­li­che Wei­se beschäf­tigt: Anna Netreb­ko zeig­te auf Insta­gram, wie ihr Mann die neue elek­tro­ni­sche Toi­let­ten­bril­le erkun­det (sie­he Foto), und Eli­sa­beth Kul­man zeig­te auf Face­book stolz ihr Rei­se-BD.

DIE KLASSIK-WOCHE IN ZAHLEN

Auch die­ses Mal wie­der die Sta­tis­ti­ken der Klas­sik-Woche, die ich auf mei­nem Insta­gram-Pro­fil täg­lich von Mon­tag bis Frei­tag abfra­ge.

In die­sem Sin­ne: spit­zen Sie die Ohren, und blei­ben Sie gesund.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de