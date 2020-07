Unter dem Motto „Von Sinnen“ beginnt am (heutigen) Freitag die 35. Ausgabe des Davos Festivals. Bis zum 15. August sind in dem Schweizer Alpenort rund 90 Künstler aus aller Welt in 26 Hauptkonzerten und bei anderen Veranstaltungen zu erleben. Aufgrund der kammermusikalischen Ausrichtung des Festivals bleibt das ursprünglich geplante Programm unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen nahezu unverändert.

Davos Festival

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wolle das Festival eine Atmosphäre schaffen, die „Raum für Austausch und Gespräche lässt“, sagt der neue Intendant Marco Amherd. Der aus dem Wallis stammende Dirigent und Organist verantwortet in diesem Jahr als Nachfolger des Pianisten Oliver Schnyder seine erste Festivalsaison. „Die Künstler sind in großer Vorfreude, da viele von ihnen bei uns zum ersten Mal seit Mitte März wieder auftreten werden.“

Unter Stichworten wie „Wahnsinn“, „Lebenssinn“, „Feinsinn“ oder „Tiefsinn“ spannt das Davos Festival Brücken zwischen Musikepochen und ‑genres sowie Literatur, Philosophie und bildender Kunst. Als Auftragswerk des Festivals kommt das Stück „From the Noise“ des spanischen Saxofonisten Joan Jordi Oliver zur Uraufführung. Der ungewöhnlichste Spielort ist eine kleine Box, in der ein Künstler für jeweils einen Zuhörer auf dem Instrument improvisiert.

Wie in jedem Jahr wird dem musikalischen Nachwuchs unter dem Motto „Young Artists in Concert“ eine Bühne bereitet. Die aus Streichern zusammengesetzte Davos Festival Camerata, die auch mit dem festivaleigenen Kammerchor auftritt, wird erstmals von dem englischen Dirigenten Leo McFall geleitet. In diesem Ensemble sowie in Kammermusikgruppen spielen neben aufstrebenden jungen Solisten stets Mitglieder der Festival Akademie. Als „Very Young Artists“ stellen sich außerdem begabte Musikschüler im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren vor.

