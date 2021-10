Demis Volpi choreografiert an der Deutschen Oper am Rhein Julio Cortázars Schauspiel Geschlossene Spiele. Die Premiere ist am 1. Oktober 2021.

Ein Schauspiel von Julio Cortázar wählte der Choreograf Demis Volpi als Grundlage für sein Ballett Geschlossene Spiele. Cortázar setzt in seinen Texten das Unbewusste frei, ohne es zu deuten. Er umkreist die Geheimnisse der menschlichen Seele und begibt sich in das Zwischenreich an den Übergängen von Realem zu Imaginärem. Absurd-surreale Begegnungen in einem argentinischen Lokal verbindet er zu Reflexionen über Gerechtigkeit und die Vorstellung des Menschen, auf faire Weise über das Schicksal anderer zu bestimmen.

Einbruch von Unbegreiflichem

Volpi nimmt Cortázars Auseinandersetzung mit der Militärdiktatur Jorge Rafael Videlas als zeitlose Gesellschaftsparabel. Für seine choreografische Umsetzung des Einbruchs von Unbegreiflichem in die Wirklichkeit und des Entgleitens bekannter Situationen in Surreales und Bedrohliches greift er auf Kompositionen von Eliott Carter, Ennio Morricone und Luciano Berio zurück.