Anlass die­ser Kolum­ne ist der aktu­el­le Fall der Säch­si­schen Staats­ka­pel­le Dres­den. Bereits letz­tes Jahr – das Orches­ter befand sich gera­de auf einer Chi­na-Tour – debat­tier­ten die Musi­ker dar­über, ob sie Chris­ti­an Thie­le­mann erneut das Ver­trau­en als Chef aus­spre­chen wol­len oder nicht. Die Stim­mung im Orches­ter war damals gespal­ten. Die Vor- und Nach­tei­le lagen auf der Hand: Das Abnut­zen einer Bezie­hung, die Schwie­rig­kei­ten, das Reper­toire zu erwei­tern, even­tu­ell auch die nicht ganz ein­fa­chen Füh­rungs- und Cha­rak­ter­ei­gen­schaf­ten des Chef­di­ri­gen­ten und der gene­rel­le Wunsch, inner­halb des Orches­ters nach etwas Neu­em, all das sprach gegen eine ­Ver­trags­ver­län­ge­rung. Für ihn als Chef­di­ri­gen­ten wie­der­um sprach sei­ne Repu­ta­ti­on, sein unbe­streit­ba­res Kön­nen im roman­ti­schen Reper­toire, der Umstand, dass die Kapel­le mit ihm neue Auf­merk­sam­keit erhal­ten hat­te, und vor allen Din­gen, dass man durch ­Thie­le­manns Namen zum Resi­denz­or­ches­ter der Oster­fest­spie­le in Salz­burg gewor­den war. Dass man aus dem­sel­ben Grund auch das Sil­ves­ter­kon­zert des ZDF spiel­te und in Mil­lio­nen deut­scher Wohn­zim­mer zu sehen war. Natür­lich moch­te auch die all­ge­mei­ne Angst vor einem Umbruch, dem unge­wis­sen Neu­en eine Rol­le gespielt haben, dass das Orches­ter sich schließ­lich knapp für eine Ver­trags­ver­län­ge­rung mit Thie­le­mann aus­ge­spro­chen hat.

Umso tra­gi­scher erscheint es heu­te, dass sich die Haupt­grün­de für Thie­le­manns Ver­trags­ver­län­ge­rung in den letz­ten Wochen in Luft auf­ge­löst haben. Bei den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len hat sich der desi­gnier­te Inten­dant, Niko­laus Bach­ler, gegen die Kapel­le und vor allen Din­gen gegen Chris­ti­an Thie­le­mann durch­ge­setzt. Orches­ter und Chef­di­ri­gent müs­sen die Fest­spie­le ver­las­sen. Eine Situa­ti­on, in der sich das Orches­ter noch ein­mal kurz gegen sei­nen Chef­di­ri­gen­ten auf­ge­bäumt hat­te. Doch als die Kapel­le in einer Pres­se­mit­tei­lung wis­sen ließ, der eige­ne Ver­trag sei nicht an jenen Thie­le­manns gekop­pelt, wur­de die­ses Auf­be­geh­ren schnell nie­der­ge­schmet­tert, als der Rechts­an­walt des Diri­gen­ten zum Orches­ter sprach und den Musi­kern klar­mach­te, dass man in Zukunft auf­ein­an­der ange­wie­sen sei. Umso här­ter muss die Nach­richt gewirkt haben, dass auch das ZDF sich im nächs­ten Jahr von der Säch­si­schen Staats­ka­pel­le und Chris­ti­an Thie­le­mann tren­nen will und statt­des­sen wie­der auf die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker und ihren neu­en Diri­gen­ten Kirill Petren­ko setzt.

Nun kann man all das unter dem Begriff „Pech“ zusam­men­fas­sen. Man kann die Ent­wick­lung aber auch anders sehen. Ein Orches­ter wie die Säch­si­sche Staats­ka­pel­le hat in den letz­ten Jah­ren zuneh­mend auf die Strahl­kraft sei­nes Diri­gen­ten gesetzt und ist der­zeit dabei, das eige­ne Image, wel­ches es unter ande­rem durch Auf­trit­te in den Knei­pen von Dres­den (die einem Diri­gen­ten wie Thie­le­mann weit­ge­hend egal waren) oder durch Events wie „Klas­sik Pick­nickt“ auf­ge­baut hat, zu ver­spie­len. Zudem hat das Orches­ter zuge­schaut, wie das ent­schei­den­de Ver­wal­tungs­per­so­nal vom Chef­dra­ma­tur­gen bis zum Orches­ter­di­rek­tor aus Frust oder im Streit mit Thie­le­mann abge­wan­dert ist – also jenes Per­so­nal, das eigent­lich den Erfolg des Ensem­bles und sei­ne Vor-Ort-Ver­an­ke­rung aus­ge­macht hat.

Das Ver­blüf­fen­de ist, dass die Musi­ker selbst sich für die­sen Weg aus­ge­spro­chen haben. Ein Weg des gerin­ge­ren Wider­stan­des, des Fest­hal­tens am Bewähr­ten, des klei­ne­ren Risi­kos. Ein Weg, an des­sen gegen­wär­ti­gem Punkt eine eher ernüch­tern­de Bestands­auf­nah­me steht: Durch den Ver­lust von Salz­burg und ZDF rutscht die Staats­ka­pel­le zurück in die säch­si­sche Pro­vinz, muss sich neu ord­nen. Man könn­te auch sagen, dass die Selbst­be­stim­mung eines Orches­ters in die­sem Fall nach hin­ten los­ge­gan­gen ist und die Kapel­le der­zeit vor den Scher­ben ihrer eige­nen, demo­kra­ti­schen Per­so­nal­po­li­tik steht.

Ein Phä­no­men, von dem auch die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker ein Lied sin­gen kön­nen. Nach­dem sie Simon Ratt­le gewählt hat­ten, schie­nen sie in eine strah­len­de Zukunft zu gehen, bis sich her­aus­stell­te, dass der Bri­te unter Umstän­den nicht in jeder Nuan­ce die bes­te Ent­schei­dung für das Orches­ter war. Auch Ratt­les Ver­trags­ver­län­ge­rung war eine knap­pe Ent­schei­dung des Orches­ters – und sorg­te inner­halb des Ensem­bles für Gra­ben­kämp­fe. Erst als Ratt­le selbst sei­nen Abschied bekannt gege­ben hat­te und die Ber­li­ner erneut zusam­men­ka­men, um über einen Nach­fol­ger zu berat­schla­gen, schien die Orches­ter-­De­mo­kra­tie wie­der zu funk­tio­nie­ren. Offe­ne Debat­ten über das, was dem Orches­ter gut­tun wür­de, Ent­schei­dun­gen gegen ein Zurück zu Kara­jan mit Chris­ti­an Thie­le­mann und gegen eine Inte­rims­lö­sung mit Dani­el Baren­bo­im. Statt­des­sen über­rasch­te das Orches­ter mit sei­ner Ent­schei­dung für Kirill Petren­ko als neu­en Chef­di­ri­gen­ten. Auf ihn muss­te man in Ber­lin zwei Jah­re lang war­ten, aber nun, bei sei­nem Antritts­di­ri­gat mit Beet­ho­vens Neun­ter, war zu hören, wel­cher Auf­bruch in der Ber­li­ner Luft liegt. Musi­ker, die sich öffent­lich äußern, beschwö­ren den neu­en Geist, den Anspruch Petren­kos an jeden Musi­ker, sein Bes­tes zu geben. Der musi­ka­li­sche Aus­druck steht in Ber­lin wie­der über allem ande­ren, über dem Schein und der Show – Spaß an der Per­fek­ti­on, Lust, an sich selbst zu arbei­ten, sind zurück­ge­kehrt. Und soweit man das heu­te beur­tei­len kann, haben die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker mit ihrer Wahl für Petren­ko die posi­ti­ve Sei­te der Selbst­be­stim­mung vor­ge­führt.

Tat­säch­lich ist es so, dass vie­le Orches­ter, auch wenn ihre Wah­len meist nicht bin­dend sind, in den Pro­zess ihrer eige­nen Zukunfts­pla­nung ein­be­zo­gen wer­den. Ein Mecha­nis­mus, der auf der einen Sei­te zu Bequem­lich­keit füh­ren kann, der dafür sor­gen kann, dass ein Orches­ter weni­ger Risi­ko ein­geht als etwa ein Kul­tur­po­li­ti­ker oder ein Inten­dant, der allein ent­schei­den kann. Gleich­zei­tig hat der Mecha­nis­mus der Mit­be­stim­mung aber auch eine unglaub­li­che Kraft: Wenn ein Klang­kör­per debat­tiert und eine gemein­sa­me Posi­ti­on ver­tritt, wenn eine Ent­schei­dung am Ende von allen getra­gen wird, wenn sie den eige­nen Mut für die Zukunft trägt, dann ist die Selbst­be­stim­mung eines Orches­ters ein für den neu­en Diri­gen­ten unglaub­lich hilf­rei­ches Ener­gie­zen­trum.

Die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker, die sich bewusst gegen einen Chef­di­ri­gen­ten ent­schie­den haben, nen­nen ihre Selbst­be­stim­mung eine „Demo­kra­tie der Köni­ge“. Und tat­säch­lich sind Orches­ter, die über ihre eige­ne Zukunft und über ihren eige­nen Chef ent­schei­den kön­nen, pri­vi­le­giert. Wel­cher Arbeit­neh­mer darf sei­nen Boss schon selbst wäh­len? Der Rewe-Ange­stell­te? Der Schal­ter­be­am­te einer Bank­fi­lia­le? Und auch im öffent­li­chen Dienst (dazu gehö­ren ja vie­le Orches­ter) ist es undenk­bar, dass Leh­rer ihren Schul­lei­ter oder Finanz­be­am­te ihren Abtei­lungs­lei­ter bestim­men. Gera­de im öffent­li­chen Dienst geht es ja dar­um, dass poli­ti­sche Vor­stel­lun­gen, die sich aus demo­kra­ti­schen Wah­len erge­ben, umge­setzt wer­den und Behör­den oder öffent­lich geför­der­te Ein­rich­tun­gen kein Eigen­le­ben jen­seits unse­rer Demo­kra­tie ent­wi­ckeln.

Tat­säch­lich schei­nen all die­se Kri­te­ri­en bei Orches­tern nicht oder nur sel­ten zu grei­fen. Ein Bei­spiel dafür ist die Staats­ka­pel­le Ber­lin. Auch hier hat man sich intern einst für Dani­el Baren­bo­im ent­schie­den. In den letz­ten Mona­ten wur­de aber auch deut­lich, dass qua­si ein eige­ner, weit­ge­hend unbe­auf­sich­tig­ter Kos­mos ent­stan­den sein könn­te, an dem nun zuneh­mend Kri­tik laut wird. Wie viel König­reich leis­tet sich Baren­bo­im? Wie mon­ar­chisch ist das demo­kra­ti­sche Sys­tem gewor­den? Wie gut funk­tio­nie­ren Lei­tungs- und Kon­troll­me­cha­nis­men durch den Inten­dan­ten? Ihm wur­de gera­de von einer eins­ti­gen Mit­ar­bei­te­rin vor­ge­wor­fen, er hät­te ihre Kri­tik am Beneh­men des Diri­gen­ten nicht ver­folgt. Wie ernst nimmt auch die Kul­tur­po­li­tik ihre Auf­ga­be, demo­kra­ti­sche und arbeits­recht­li­che Grund­an­for­de­run­gen an einen öffent­li­chen, durch Steu­er­gel­der finan­zier­ten Betrieb durch­zu­set­zen? Sicher: Orches­ter funk­tio­nie­ren nicht wie eine Abtei­lung im Steu­er­amt. Und doch ist es wich­tig, dass – gera­de wenn sie durch öffent­li­che Gel­der geför­dert wer­den – eine Art Über­prüf­bar­keit mög­lich ist. Die Betei­li­gung der Musi­ker an Per­so­nal­ent­schei­dun­gen kann dabei durch­aus hilf­reich sein.

Wie auch immer man die­se Fra­ge beant­wor­tet: Die demo­kra­ti­sche Betei­li­gung der Orches­ter­mu­si­ker an der Ent­schei­dung über ihre Chef­di­ri­gen­ten ist in der Regel von Erfolg gekrönt, wenn das Orches­ter sich, sei­ne Geschich­te und sei­ne Zukunft an ers­te Stel­le setzt. Das ist viel­leicht eine der wich­tigs­ten Leh­ren der aktu­el­len Situa­ti­on der Staats­ka­pel­le in Dres­den: Kop­pelt ein Orches­ter sein eige­nes Schick­sal an die Per­son eines Diri­gen­ten, kann die demo­kra­ti­sche Mit­be­stim­mung schnell zu einer selbst gewähl­ten Ent­mün­di­gung füh­ren. Das war auch der Feh­ler der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker, als sie allein auf den Per­so­nen­kult um Simon Ratt­le setz­ten. Das ist der­zeit das Pro­blem der Staats­ka­pel­le in Ber­lin. Und auch beim SWR-Orches­ter und sei­ner fast mes­sia­ni­schen Anbe­tung von Teo­dor Cur­r­ent­zis, die – das muss man zuge­ben – sehr gut von der poli­tisch gewoll­ten Fusi­on des Orches­ters ablenkt und die Zusam­men­le­gung der Klang­kör­per der­zeit noch als Erfolgs­ge­schich­te erschei­nen lässt.

Die Mit­be­stim­mung der Orches­ter bei der Wahl ihrer Chef­di­ri­gen­ten ist eine tra­di­tio­nell gewach­se­ne Grö­ße, die in der Regel für krea­ti­ve Kraft sorgt und als Kor­rek­tiv des eige­nen Weges dient. Pro­ble­ma­tisch wird die­se Mit­spra­che dann, wenn ein Orches­ter sei­nen Stolz gegen­über einer Füh­rungs­per­sön­lich­keit auf­gibt, wenn es aus Faul­heit oder dem Ver­spre­chen von Sicher­heit das Risi­ko mei­det oder die Zukunft durch ewi­ge Ver­gan­gen­heits­sehn­sucht ver­hin­dert.