Die Wett­be­werbs­bei­trä­ge für die 14. Euro­päi­schen Kul­tur­mar­ken-Awards sind nomi­niert. Eine 42-köp­fi­ge Jury (Foto oben) aus Kul­tur, Wirt­schaft und Medi­en hat 22 Bei­trä­ge aus­ge­wählt. 105 Wett­be­werbs­bei­trä­ge aus Deutsch­land, Frank­reich, Hol­land, Kroa­ti­en, Litau­en, Öster­reich, Tsche­chi­en und der Schweiz waren ein­ge­reicht wor­den. Die Preis­ver­lei­hung fin­det im Rah­men der Kul­tur­mar­ken-Gala „Night of Cul­tu­ral Brands“ am 7. Novem­ber 2019 auf dem UNESCO­Welt­erbe Zoll­ver­ein vor 650 gela­de­nen Gäs­ten aus Wirt­schaft, Kul­tur, Poli­tik und Medi­en in Essen statt. Eröff­net wird sie von Michel­le Mün­te­fe­ring, Staats­mi­nis­te­rin für kul­tu­rel­le Ange­le­gen­hei­ten im Aus­wär­ti­gen Amt.

Die von der Jury nomi­nier­ten Wett­be­werbs­bei­trä­ge

In der Kate­go­rie „Euro­päi­sche Kul­tur­mar­ke des Jah­res 2019“ nomi­nier­te die Jury die Staat­li­chen Schlös­ser und Gär­ten Baden-Würt­tem­berg, jaz­zahead! und 100 jah­re bau­haus.

Chan­cen die „Euro­päi­sche Trend­mar­ke des Jah­res 2019“ zu wer­den, haben die white­box Kul­tur mit dem Fes­ti­val Out Of The Box (Foto), das His­to­ri­sches Muse­um der Pfalz mit #stran­ge­thing­schal­len­ge und das STEGREIF.orchester.

Für die Aus­zeich­nung als „Europäische/r Kulturmanager/in des Jah­res 2019“ wur­den Dr. Gabrie­le Minz (Geschäfts­füh­re­rin Young Euro Clas­sic), Bene­dikt Stam­pa (Inten­dant des Fest­spiel­hau­ses Baden-Baden) und Hed­wig Fijen (Direk­to­rin der Noma­den­bi­en­na­le Mani­fes­ta (Foto)) nomi­niert.

Für den Preis „Euro­päi­scher Kul­tur­in­ves­tor des Jah­res 2019“ nomi­nier­te die Jury das Ate­lier Tür­ke Mes­se­de­sign mit dem Pro­jekt „Revol­te! – Crea­ti­ve Urban Art“, die Art Sta­ti­ons Foun­da­ti­on mit dem MUZEUM SUSCH und FEDORA – The European Cir­cle of Phil­an­thro­pists of Ope­ra and Bal­let.

Über eine Nomi­nie­rung in der Kate­go­rie „Euro­päi­sches Bil­dungs­pro­gramm des Jah­res 2019“ dür­fen sich freu­en: das Cöl­ner Barock­or­ches­ter (Foto) mit „# in the Bub­ble?“, die Deut­sche Gesell­schaft e.V. mit dem Pro­jekt „Erbe, Tra­di­ti­on, Moder­ne – Euro­päi­scher Kul­tur- und Wis­sens­trans­fer durch Wan­der­ge­sel­len“ und JeKits – Jedem Kind Instru­ment, Tan­zen, Sin­gen.

Im Ren­nen für die „Euro­päi­sche Kul­tur­tou­ris­mus­re­gi­on des Jah­res 2019“ sind: das Kul­tur­land Bran­den­burg, Saal­fel­den Leo­gang und Süd­mäh­ren.

Für den im deutsch­spra­chi­gen Raum aus­ge­schrie­be­nen „Preis für Stadt­kul­tur 2019“ wur­de die Stadt Kre­feld mit dem Kre­fel­der Per­spek­tiv­wech­sel, die Stadt Bad Oldes­loe mit dem KuB Kul­tur- und Bil­dungs­zen­trum Bad Oldes­loe und die Mon­hei­mer Kul­tur­wer­ke mit der „Kul­tur­raf­fi­ne­rie K714“ nomi­niert.

In der Kate­go­rie „Euro­päi­scher Preis für Medi­en­kul­tur 2019“ nomi­nier­te die Jury Mono­pol – Maga­zin für Kunst und Leben.

Der neue Jurypräsident Hagen W. Lippe-Weißenfeld (links).

Oliver Scheytt (rechts), der bisherige Präsident, erhält

einen Lifetime Achievement Award.

Der bis­he­ri­ge Jury­vor­sit­zen­de und ehe­ma­li­ge Prä­si­dent der Kul­tur­po­li­ti­schen Gesell­schaft, Prof. Dr. Oli­ver Scheytt, erhält auf der Kul­tur­mar­ken-Gala als Vor­den­ker der Kul­tur­po­li­tik und des Kul­tur­ma­nage­ments in Deutsch­land in der Kate­go­rie „Euro­päi­scher Kul­tur­ma­na­ger des Jah­res 2019" einen Life­time Achie­ve­ment Award.

Als neu­en Prä­si­den­ten wähl­te die Jury Dr. Hagen W. Lip­pe-Wei­ßen­feld. „Ich freue mich sehr, die Prä­si­dent­schaft die­ses bedeu­ten­den Prei­ses über­neh­men zu dür­fen“, sag­te er. „Der Euro­päi­sche Kul­tur­mar­ken-Award wür­digt her­aus­ra­gen­de Akteu­re im Kul­tur­be­reich und ist in sei­ner hohen Qua­li­tät und Strahl­kraft ein Soli­tär in Euro­pa.“

Das Team von Causales, dem Initiator des Europäische

Kulturmarken-Awards, mit ihrem Gründer und Geschäftsführer

Hans-Conrad Walter in der Mitte.

Der Euro­päi­sche Kul­tur­mar­ken-Award, der von der Cau­sa­les – Gesell­schaft für Kul­tur­mar­ke­ting und Kul­tur­spon­so­ring mbH initi­iert wur­de, ver­gibt seit 14 Jah­ren Aus­zeich­nun­gen an dyna­mi­sche Kul­tur­pro­jek­te und außer­ge­wöhn­li­cher Per­sön­lich­kei­ten. Zu den Preis­trä­gern der letz­ten Jah­re gehö­ren u. a. die Staat­li­chen Kunst­samm­lun­gen Dres­den, das Insti­tut du Mon­de Ara­be, das Burg­thea­ter Wien, die Schirn-Kunst­hal­le, RUHR.2010, die Bre­gen­zer Fest­spie­le, das Dort­mun­der U und das Gug­gen­heim Muse­um Bil­bao als Euro­päi­sche Kul­tur­mar­ken. Dar­über hin­aus konn­ten die AVL Cul­tu­ral Foun­da­ti­on, Würth Group, Bay­er Kul­tur, die Mer­ce­des­Benz Bank, Migros und BMW als Euro­päi­sche Kul­tur­in­ves­to­ren aus­ge­zeich­net wer­den. Die­ter Kosslick (Ber­li­na­le), Ame­lie Deuf­l­hard (Kamp­na­gel, Ham­burg), Fran­cis Mor­ris (Tate Modern, Lon­don), Prof. Gere­on Sie­ver­nich (Mar­tin-Gro­pi­us-Bau, Ber­lin), Udo Kit­tel­mann (Natio­nal­ga­le­rie, Ber­lin), Prof. Dr. Tho­mas Girst (BMW Group), Vol­ker Lud­wig (Grips-Thea­ter, Ber­lin), Hedy Gra­ber (Migros) und Jür­gen Flimm (Staats­oper Ber­lin) wur­den unter ande­rem in den letz­ten zwölf Jah­ren als Euro­päi­sche Kul­tur­ma­na­ger geehrt. Als Kul­tur­tou­ris­mus­re­gi­on konn­ten sich die Metro­po­le Ruhr, Basel sowie die Stadt Trier posi­tio­nie­ren.

CRESCENDO-Verleger Winfried Hanuschik nahm den

2018 erstmalig vergebenen Preis für Medienkultur

entgegen (©Danny Kurz).

Den erst­ma­lig ver­ge­be­nen Preis für Medi­en­kul­tur erhielt 2018, im Jahr sei­nes 20-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums, CRESCENDO – das Maga­zin für klas­si­sche Musik & Lebens­art.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.kulturmarken.de