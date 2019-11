„Ich arbei­te­te unauf­hör­lich an Street Sce­ne“, schrieb Kurt Weill am 9. Sep­tem­ber 1946 in einem Brief aus New York an sei­ne Eltern in Paläs­ti­na. „Es ist das größ­te und gewag­tes­te Pro­jekt, da ich dies­mal eine wirk­li­che Oper für das Broad­way-Thea­ter schrei­be.“ Am 9. Janu­ar 1947 ging am Adel­phi Thea­t­re die Urauf­füh­rung über die Büh­ne, und die New York Times fei­er­te das Werk als „wich­tigs­ten Schritt in Rich­tung einer bedeu­ten­den ame­ri­ka­ni­schen Oper“.

Katharine Mehrling: „In Paris hat sich Kurt Weill dem französischen Chanson genähert, und in New York hat er sein ganz eigenes American Songbook erschaffen.“

(Foto: © Picture-Alliance/dpa/ AP /Photo: D. Gossi)

Mit Lone­ly House, einem Lied aus der Oper Street Sce­ne, über­schrei­ben die Sän­ge­rin und Schau­spie­le­rin Katha­ri­ne Mehr­ling (Foto oben: © Andrea Pel­ler) und der Pia­nist, Inten­dant und Chef­re­gis­seur der Komi­schen Oper Bar­rie Kos­ky ihren Kurt-Weill-Lie­der­abend. Sie erin­nern an jene Kom­po­si­tio­nen, die Weill nach sei­ner Emi­gra­ti­on aus Deutsch­land in Paris und den USA schrieb. Am 21. März 1933, dem „Tag von Pots­dam“, floh Weill aus Ber­lin. Kas­par und Eri­ca Neher fuh­ren ihn an die fran­zö­si­sche Gren­ze. Zwei Tage dar­auf traf Weill in Paris ein und setz­te unver­züg­lich sei­ne Arbeit fort. So ging am 22. Dezem­ber 1934 am Théât­re de Paris Marie galan­te, eine Büh­nen­fas­sung von Jac­ques Devals gleich­na­mi­gem Roman über die Büh­ne, von dem jedoch nur ein­zel­ne Chan­sons Bekannt­heit erlang­ten.

Katharine Mehrling: „In diesen Liedern steckt ganz viel Sehnsucht drin. Sie erzählen von den Abgründen der Seele, von der Vergänglichkeit der Zeit, von Weggehen, vom Ankommen.“

(Foto: © Yan Revazov)

Am 4. Sep­tem­ber 1935 fuhr Weill auf der Majes­tic nach New York. Auch hier initi­ier­te er sofort vie­le Pro­jek­te und such­te die Zusam­men­ar­beit mit Text­dich­tern, Film­schaf­fen­den und Pro­du­zen­ten. So schrieb er etwa die Musik zu Fritz Langs Film You and Me. Im Som­mer 1938 begann er mit Max­well Ander­sen die Arbeit an dem Musi­cal Kni­cker­bo­cker Holi­day mit dem berühm­ten Sep­tem­ber Song, Weills ers­tem und erfolg­reichs­ten ame­ri­ka­ni­schen Ever­green. Zwei Jah­re dar­auf kom­po­nier­te er mit Song­tex­ten von Ira Gershwin Lady in the Dark. Mit die­sem Musi­cal über eine Psy­cho­ana­ly­se errang er sei­nen ers­ten durch­schla­gen­den Broad­way-Erfolg. Zu hören gibt es unter ande­rem den Song My Ship, der sich als geheim­nis­vol­les Motiv durch das gan­ze Stück zieht, bis er am Ende die erlö­sen­de Erkennt­nis bringt. Aus dem Musi­cal A Touch of Venus, das 1948 mit Ava Gard­ner ver­filmt wur­de, stam­men die Songs I’Am a Stran­ger Here Mys­elf und Speak Low!

Katharine Mehrling: „Diese Liedkunstwerke gemeinsam mit Barrie Kosky zu erforschen und ganz eigene Versionen zu kreieren, das ist für mich eine Offenbarung.“

(Foto: © Komische Oper)

Weill kehr­te nicht mehr nach Deutsch­land zurück. Nach­dem er 1943 die ame­ri­ka­ni­sche Staats­bür­ger­schaft erhal­ten hat­te, betrach­te­te er sich als ame­ri­ka­ni­scher Kom­po­nist. „I do not con­si­der mys­elf a ‚Ger­man com­po­ser‘. The Nazis obvious­ly did not con­si­der me as such eit­her“, schrieb er 1947 in einem Brief an das Maga­zin Life, das ihn als deut­schen Kom­po­nis­ten bezeich­net hat­te. Er sei ein ame­ri­ka­ni­scher Bür­ger und habe seit 1935 aus­schließ­lich für ame­ri­ka­ni­sche Büh­nen kom­po­niert. Am 3. April 1950 erlag er in New York einem Herz­in­farkt und wur­de auf am Mount Repo­se Ceme­try in Haver­straw beer­digt. Als Grab­in­schrift wähl­te Max­well Ander­son ein Zitat aus dem Musi­cal Lost in the Stars.

Die nächs­te Auf­füh­rung des Kurt-Weill-Lie­der­abends mit Katha­ri­ne Mehr­ling und Bar­rie Kos­ky fin­det am 19. Janu­ar 2020 statt.

