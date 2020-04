Willkommen zur neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal mit einem inter­nen Brief der Salz­bur­ger Fest­spie­le, den all­ge­mei­nen Schwä­chen der Kul­tur­po­li­ti­ker und der Fra­ge: Sind wir in die­sen Tagen beson­ders moti­viert – oder gera­de nicht? Auf­grund der zahl­rei­chen Rück­mel­dun­gen fällt der News­let­ter die­ses Mal ein wenig län­ger aus – nächs­tes Mal wie­der in gewohn­ter Kür­ze.

KRISE DER KULTURPOLITIK

Sel­ten gab es absur­de­re Pres­se­kon­fe­ren­zen, als die­se von Öster­reichs Vize­kanz­ler und Kul­tur­mi­nis­ter Wer­ner Kog­ler und Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Ulri­ke Lun­acek.

Inzwi­schen ist es unüber­seh­bar: Die Kul­tur scheint aus poli­ti­scher Per­spek­ti­ve irrele­vant für das Sys­tem zu sein – und die klas­si­sche Musik schon über­haupt. Weder in der Anspra­che von Ange­la Mer­kel, noch von Mar­kus Söder fiel das Wort Kul­tur – was Bern­hard Neu­hoff beim Baye­ri­schen Rund­funk zu Recht auf die Pal­me gebracht hat. Das Ver­sa­gen von Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters haben wir bereits in den letz­ten News­let­tern hin­rei­chend bespro­chen (und tun das in den News wei­ter unten erneut). Öster­reich hat die Chan­ce, es bes­ser zu machen, lei­der auch ver­tan. Der grü­ne Vize­kanz­ler und Kul­tur­mi­nis­ter Wer­ner Kog­ler und die grü­ne Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Ulri­ke Lun­acek haben eine eige­ne Pres­se­kon­fe­renz zu den wei­te­ren Maß­nah­men abge­hal­ten. Die war an Pein­lich­keit lei­der nicht zu über­bie­ten. Am Ende haben bei­de nur eines unter Beweis gestellt, dass sie von der prak­ti­schen Arbeit an Thea­tern, in Kon­zert­sä­len und in Fern­seh­pro­duk­tio­nen ein­fach kei­ne Ahnung haben. Groß­ver­an­stal­tun­gen, bei denen „vie­le Men­schen ste­hen“, sei­en bis min­des­tens 31. August ver­bo­ten, alles Wei­te­re wür­de bis Mit­te Mai ent­schie­den: auch die Mög­lich­keit von Som­mer­fes­ti­vals. Es hät­te gereicht, wenn Kanz­ler Sebas­ti­an Kurz zuvor ein­fach ange­kün­digt hät­te, dass wei­te­re Maß­nah­men für die Kul­tur Mit­te Mai bekannt­ge­ge­ben wür­den. Im Netz sorg­te die Pres­se­kon­fe­renz indes für Unver­ständ­nis und Hohn. Tenor Micha­el Scha­de ver­kün­de­te live auf Face­book: dass er nun wohl Som­mer­fe­ri­en habe, auch die Sopra­nis­tin Danie­la Fal­ly stimm­te in den Hohn ein und scherz­te über Lie­bes­sze­nen mit Mund­schutz – am Lus­tigs­ten der Diri­gent Micha­el Gütt­ler, der ankün­dig­te, einen Tauch­kurs zu bele­gen, um von Mit­te Mai an diri­gie­ren zu kön­nen, ohne zu atmen. Ach ja, mei­nen Kom­men­tar zu die­sem PR-Desas­ter für den Sen­der Puls24 gibt es hier. Das wirk­lich Tra­gi­sche ist, dass aus­ge­rech­net die Kul­tur­na­tio­nen Deutsch­land und Öster­reich, wo sich Poli­ti­ker ansons­ten gern im Licht von Künst­lern und Musi­kern son­nen, ihre Künst­ler nun finan­zi­ell weit­ge­hend allein las­sen und nicht ein­mal mit war­men Wor­ten wür­di­gen.

DER SALZBURGER SONDERWEG

Will die 100. Salz­bur­ger Fest­spie­le unbe­dingt irgend­wie statt­fin­den las­sen: Hel­ga Rabl-Stad­ler

Dass die Pres­se­kon­fe­renz von Vize­kanz­ler und Kul­tur­mi­nis­ter Wer­ner Kog­ler und Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Ulri­ke Lun­acek in Wien so beschä­mend war, könn­te auch am Druck der Salz­bur­ger Fest­spie­le gele­gen haben, nament­lich an Prä­si­den­tin Hel­ga Rabl-Stad­ler und Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er. Sie schei­nen die 100. Jubi­lä­ums­fest­spie­le unbe­dingt bege­hen zu wol­len – wie auch immer. In einem inter­nen Schrei­ben an die Mit­ar­bei­ter hieß es trot­zig: „Wir blei­ben bei unse­rem Stu­fen­plan und fäl­len die Ent­schei­dung (…) im Mai.“ Expli­zit wird der Salz­bur­ger Lan­des­haupt­mann zitiert, der natür­lich auf die Tou­ris­mus-Indus­trie schielt: „Inter­es­sant ist in die­sem Zusam­men­hang auch eine Zahl, die uns Lan­des­haupt­mann Has­lau­er heu­te genannt hat. Noch am 20. März, also nicht ein­mal vor einem Monat, hat sich die Zahl der Infi­zier­ten inner­halb von 12,5 Tagen ver­dop­pelt. Jetzt ist die­se Zahl auf sen­sa­tio­nel­le 192 Tage gestie­gen.“ Und dann ist sich die Fest­spiel­lei­tung nicht zu scha­de, das Aus­brem­sen die­ses Opti­mis­mus nach Deutsch­land zu ver­schie­ben: „Grund zu Pes­si­mis­mus aller­dings gibt die Ansa­ge von Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel, dass in Deutsch­land Groß­ver­an­stal­tun­gen bis 31. August ver­bo­ten sind.“ Die­ser von Hel­ga Rabl-Stad­ler, Mar­kus Hin­ter­häu­ser und Lukas Crepaz unter­zeich­ne­te, inter­ne Brief, lässt uns mit aller­hand Fra­gen zurück: Wie stellt Salz­burg sich das alles vor? Über 2000 Men­schen in der Fel­sen­reit­schu­le, auf der Büh­ne der Elek­tra-Wahn­sinn, die Don Gio­van­ni-Lie­be und Rache-Sze­nen der Tos­ca? Woher sol­len die Sän­ger, woher das Publi­kum kom­men? Ich will nicht in die Sup­pe spu­cken und bin für Opti­mis­mus: Aber machen wir uns nichts vor: Die Wie­ner Pres­se­kon­fe­renz und die Hoff­nung in Salz­burg sind nichts ande­res, als Ver­zö­ge­rungs­tak­ti­ken. Viel­leicht wäre die Ener­gie bes­ser genutzt, sich jetzt gro­ße und span­nen­de digi­ta­le Alter­na­ti­ven aus­zu­den­ken. Ich per­sön­lich habe von ver­schie­de­nen Salz­burg-Künst­lern gehört, dass sie schon lan­ge nicht mehr an den Fest­spiel­som­mer glau­ben, und auch Eli­sa­beth Sobot­ka von den Bre­gen­zer Fest­spie­len soll bei Künst­lern bereits eru­iert haben, wie man mit einer Absa­ge umge­hen könn­te. Künst­ler brau­chen kei­ne Her­aus­zö­ge­rungs­tak­ti­ken, son­dern Klar­heit und Ehr­lich­keit – das ist das Ein­zi­ge, was Per­spek­ti­ven eröff­net.

CORONA-NEWS

Ein Opern­spaß in unlus­ti­gen Zei­ten: die Quar­an­f­lö­te mit René Pape

Lisa Batia­sh­vi­li, Tho­mas Hen­gel­brock, Anne-Sophie Mut­ter, René Pape und Chris­ti­an Thie­le­mann mel­den auf Initia­ti­ve von Mat­thi­as Goer­ne Zwei­fel an Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Moni­ka Grüt­ters an und for­dern sie in einem offe­nen Brief auf „dass Sie (Grüt­ters) sich zumin­dest für adäqua­te Aus­fall­ho­no­ra­re durch die staat­lich sub­ven­tio­nier­ten Insti­tu­tio­nen, Thea­ter, Opern­häu­ser, Orches­ter, Kon­zert­hal­len, und die öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk­an­stal­ten ein­set­zen und ein akzep­ta­bles Resul­tat erzie­len (soll).“ Das Erschre­cken­de sind die Leser­kom­men­ta­re, u.a. auf der Sei­te der WELT. In der Mehr­zahl mit der Ten­denz, dass Klas­sik-Künst­lern staat­li­che Hil­fe ver­wehrt blei­ben soll­te – eini­ge Leser regen sogar an, dass Musi­ker in die­sen Tagen Spar­gel ste­chen soll­ten. Ein ernüch­tern­der Ein­blick in die Welt jen­seits unse­rer Klas­sik-Echo­kam­mer. Und viel­leicht auch ein Ansatz für Nach-Coro­na-Zei­ten, die eige­ne Igno­ranz gegen­über dem nicht klas­si­kaf­fi­nen Publi­kum, das unse­re Kunst immer­hin mit­sub­ven­tio­niert, selbst­kri­tisch zu über­prü­fen. Es ist ehren­wert, wich­tig und gut, dass „gro­ße Künst­ler“ sich für die Belan­ge der „klei­nen Künst­ler“ ein­set­zen. Fakt ist aber auch, dass in guten Zei­ten nicht jeder der „gro­ßen Künst­ler“ auch glaub­haft danach gehan­delt hat. Und noch etwas wird nun offen­bar: Klas­sik ist aus den popu­lä­ren Medi­en, etwa den Haupt­pro­gram­men des Fern­se­hens, ver­schwun­den – was ihr einen Groß­teil der brei­ten Basis raubt. +++ Nach­dem der ORF die Akti­on „Wir spie­len für Öster­reich“ ins Leben geru­fen hat, plant die MET in New York am 25. April die gro­ße Opern-Sau­se: Mit Stars wie Anna Netreb­ko und Jonas Kauf­mann will die renom­mier­te New Yor­ker Metro­po­li­tan Oper in der Coro­na-Kri­se eine vir­tu­el­le Gala orga­ni­sie­ren, die um 19.00 Uhr MESZ kos­ten­los im Inter­net zu sehen sein wird. +++ Es sind nicht nur die gro­ßen Opern­häu­ser, die digi­tal auf­rüs­ten – auch in Hal­le wird ein Spiel­plan für das Netz prä­sen­tiert. +++ Was der desi­gnier­te Direk­tor der Wie­ner Staats­oper, Bog­dan Roščić, für die nächs­te Sai­son plant, wird am 26. April in einer Sen­dung auf ORF III prä­sen­tiert. +++ Hörens­wert: der Pod­cast von Ire­ne Kur­ka, die die­ses Mal mit Lui­se Enzi­an dar­über redet, wie die Musi­ke­rin einen Antrag beim Arbeits­amt gestellt hat. +++ Unbe­dingt anschau­en: die „Quar­an­f­lö­te“ mit René Pape, Camil­la Nylund und Klaus Flo­ri­an Vogt vor dem Bade­zim­mer­spie­gel. +++ Die Münch­ner Opern­fest­spie­le sind inzwi­schen eben­falls abge­sagt.

WAS WAR DENN DAS, VLADIMIR BALZER?

Eine Coro­na-Kli­nik in Ber­ga­mo – viel­leicht soll­ten wir nach die­sen Bil­dern noch ein­mal über die rasche Öff­nung der Thea­ter nach­den­ken.

Ich mag den Deutsch­land­funk, auch wenn ich den Kri­ti­ker-Duk­tus manch­mal all­zu beleh­rend und all­zu all­wis­send, etwas zu kul­tur­zy­nisch emp­fin­de. Ich weiß, dass Mei­nungs­viel­falt auch – und gera­de – in Zei­ten wie die­sen wich­tig ist. Auch des­halb ist es wich­tig, über Mei­nun­gen zu strei­ten, wes­halb ich hier nun – nach eini­gen Abwä­gun­gen – schrei­be, dass der Mode­ra­tor Vla­di­mir Bal­zer für mich ein Bei­spiel die­ser Kul­tur-Arro­ganz gelie­fert hat. In einem Kom­men­tar erklär­te er, dass die sofor­ti­ge Öff­nung von Thea­tern und Opern­häu­sern nötig und nur eine Fra­ge der Orga­ni­sa­ti­on sei. So wie Auto­häu­ser, Bau­märk­te oder Züge sei­en Thea­ter „Orte der Begeg­nung“, argu­men­tiert Bal­zer und wirbt dafür, das Live-Erleb­nis Thea­ter zuzu­las­sen – weil es uns, im Gegen­satz zum Kul­tur-Erleb­nis vor dem Fern­se­her oder am Han­dy, zwingt zuzu­hö­ren: „So ein­fach kommt man nicht aus sei­ner Sitz­rei­he, gera­de wenn man in der Mit­te sitzt! Flucht schwer gemacht. Da ist da und live ist live, das gibt es kein Par­don.“ – Eben, Vla­di­mir Bal­zer, auch dann nicht, wenn der eine neben dem ande­ren plötz­lich zu hus­ten beginnt. Wie welt­ab­ge­wandt, zynisch und ver­blen­det muss man eigent­lich sein, wenn man die sofor­ti­ge Öff­nung der Thea­ter mit fol­gen­den Wor­ten pro­pa­giert: „Ich möch­te wie­der nach der Auf­füh­rung mit Freun­den ein paar Glä­ser Ries­ling trin­ken. In einer Bar. Ganz nah bei­ein­an­der ste­hend. Danach bei der Ver­ab­schie­dung mit ihnen in den Armen lie­gen.“ Herr Bal­zer: Das wol­len wir alle! Aber wer Beet­ho­ven hört, kann der­zeit nicht mehr nur an sei­nen Ries­ling und die Thea­ter den­ken. Er schaut auch nach Ita­li­en, Frank­reich, Spa­ni­en oder nach New York – freut sich über leich­te Locke­run­gen und ist gespannt, was das Ergeb­nis in zwei Wochen zeigt. Er spürt dann so etwas wie Mit­mensch­lich­keit oder Ver­ant­wor­tung. Viel­leicht haben Sie kei­ne Eltern mehr, kei­ne Groß­el­tern – viel­leicht ist die Live-Kul­tur der ein­zi­ge Sinn Ihres Lebens. Aber, lie­ber Vla­di­mir Bal­zer, die Kunst ist nicht für gelang­weil­te Prenz­lau­er-Berg Feuil­le­to­nis­ten erfun­den wor­den, nicht für den gelang­weil­ten Feuil­le­ton-Jet-Set! Zu argu­men­tie­ren, dass Auf­füh­run­gen „kei­ne net­te Bei­ga­be“ sei­en, son­dern „Teil unse­rer huma­nis­ti­schen DNA. Wenn bis zum Ende die­ser Sai­son nichts mehr läuft, dann ist das ein Desas­ter für die Büh­nen und es ist ein Desas­ter für uns“, stimmt das natür­lich – aber lie­ber Herr Bal­zer, Sinn der Kul­tur ist auch das Erler­nen von Mit­mensch­lich­keit und von Gemein­sinn. Ich jeden­falls bin froh, dass Feuil­le­ton­leu­te wie Sie oder ich nicht ver­ant­wort­lich für die Orga­ni­sa­ti­on einer Kri­se sind. Lie­ber Vla­di­mir Bal­zer, trin­ken wir ein­fach einen Ries­ling, wenn all das end­lich vor­bei ist.

NEUE VERWERTUNGSKETTEN FÜR STREAMING

Die Reak­tio­nen auf unse­ren letz­ten News­let­ter waren groß – beson­ders, was das The­ma Streams betrifft. Kos­ten­los strea­men in Zei­ten von Coro­na? Ich habe die­se Fra­ge noch ein­mal mit Hol­ger Nolt­ze, Pro­fes­sor für Musik­jour­na­lis­mus und Erfin­der der Platt­form takt1, bespro­chen.

UND WIE GEHT ES EUCH SO?

„Üben ja, aber nicht täg­lich“, ant­wor­te­te die Sän­ge­rin Eleo­no­re Mar­guer­re auf unse­re Fra­ge, „dafür aber ein­fach mal wie­der Par­ti­en just for fun durch­sin­gen. Mei­ne Moti­va­ti­on ist vor allem das sport­li­che ‚Dran­blei­ben‘ und Fit­blei­ben. Statt­des­sen dann eben Gra­fi­ken bas­teln…“ – und das hier ist das Ergeb­nis.

Eigent­lich ging es mir nur dar­um, den Fin­ger in die Luft zu hal­ten und ein biss­chen die Stim­mung zu schnup­pern. Weil ich an mir sel­ber mer­ke: Nach der Schock­star­re kam die Pha­se der Ide­en – und nun beginnt der müh­sa­me Weg, das Erdach­te in die Welt zu brin­gen. Des­halb habe ich auf mei­ner Face­book-Sei­te gefragt: „WIE IST DAS BEI EUCH MUSIKERN? Übt Ihr gera­de mehr (weil mehr Zeit) oder weni­ger (weil kein Ziel und kei­ne Moti­va­ti­on)? – Wie moti­viert Ihr Euch? Was hat sich beim Üben ver­än­dert?“ In weni­ger als einem Tag kamen 70 Kom­men­ta­re – und ich habe beschlos­sen, alle Stim­men (pfei­fen wir auf die Län­ge!) am Ende zu Wort kom­men zu las­sen. Denn alle Ant­wor­ten zusam­men spie­geln die Situa­ti­on der Kul­tur: Unsi­cher­heit, Neu­gier, Läh­mung, Taten­drang – die Indi­vi­dua­li­tät des Ein­zel­nen. Viel­leicht fasst Tenor Micha­el Scha­de es am bes­ten zusam­men: „Bleibt BITTE moti­viert Freun­de und JA stu­diert.“ Und hier nun die Ant­wor­ten der Künst­ler (wer mehr über sie wis­sen will – ich habe die Namen mit den Web­sites ver­linkt):

Check the Gate auf Insta­gram – hier talkt die Sopra­nis­tin Chen Reiss.

Die Sän­ge­rin Chen Reiss (hat einen eige­nen Qua­ran­tä­ne-Talk): Zie­le und Moti­va­ti­on hab ich genug, aber die Zeit fehlt!!! Und vor allem die Geduld. Fragst du dich wie­so? Naja, ich arbei­te 12 Stun­den pro Tag, 7 Tage die Woche und krie­ge dafür kei­ne Gage. Habe aber einen Titel – Mum­my!!! Schaf­fe es trotz­dem eine Stun­de jeden zwei­ten Tag zu üben, damit ich nicht ver­ges­se, wie es geht.

Die Sän­ge­rin Nadi­ne Weiss­mann: Wie vie­le mei­ner Sän­ger­kol­le­gen übe ich vor allem ger­ne mit einem Repe­ti­tor, was jetzt natür­lich weg­fällt. Die Moti­va­ti­on hole ich mir gera­de ein wenig durch ein geplan­tes span­nen­des Rol­len­de­but (…) Mir fällt es gera­de schwer, z.B. vie­le der Streams mit Opern­vor­stel­lun­gen zu schau­en, was ich sonst ger­ne mache, jetzt ist es ein­fach zu depri­mie­rend, zu sehen, was einen sonst oft beflü­gelt hat, weil man kei­ne Per­spek­ti­ve hat, wann man sel­ber wie­der auf einer Büh­ne ste­hen darf/kann.

Der Cel­list Clau­dio Bohór­quez: Aus der Sicht als kon­zer­tie­ren­der Künst­ler sind mir zu der Flut an gut­ge­mein­ten Wohn­zim­mer­kon­zer­ten, die (…) kos­ten­los ange­bo­ten wer­den, seit eini­ger Zeit vie­le Fra­gen durch den Kopf gegan­gen. (…) Es ist kein Geheim­nis, dass die o.g. Auf­trit­te auch ein nach­hal­ti­ges markt­wirt­schaft­li­ches Poten­zi­al für die Kul­tur­land­schaft beinhal­ten, zumal vie­le die­ser Auf­trit­te in nied­ri­ger Auf­nah­me- und Bild­qua­li­tät gestreamt wer­den. Sind das nicht die glei­chen Künst­ler, die Klau­seln mit Veto-Recht in den übli­chen Ver­trä­gen ver­an­kern und dafür extra vom Ver­an­stal­ter bezahlt wer­den? Heu­te liest man quer in allen seriö­sen Medi­en, dass der Wert der klas­si­schen Musik infla­tio­när am Ver­sin­ken ist. Es bleibt nur die Hoff­nung, dass doch ein gesell­schaft­li­ches Wun­der geschieht. Jetzt gehe ich moti­viert zurück an mein Cel­lo und las­se mich von den Idea­len der gro­ßen Kom­po­nis­ten der Ver­gan­gen­heit wei­ter inspi­rie­ren.

Der Diri­gent Ger­rit Prieß­nitz: Ich stel­le fest, dass intrinsi­sche Moti­ve nicht ver­schüt­tet sind, die Lie­be zu der Musik, die mich zutiefst bewegt (…) Aber die Arbeit dar­an ganz ohne exter­nes Ziel, ohne einen Hori­zont, auf den man hin­lernt, hin­übt, sich geis­tig in eine Par­ti­tur hin­ein­be­wegt, die fällt mir zuneh­mend schwer. Vom Arbeit­ge­ber mit einem Tele­fo­nat von 100 auf 0 gesetzt zu wer­den und zugleich kom­plett durch alle staat­li­chen Hilfs­ras­ter zu fal­len, tut ein Übri­ges dazu, dass mir die Natur und Lite­ra­tur momen­tan näher ste­hen, als die Par­ti­tu­ren auf mei­nem Schreib­tisch.

Die Sän­ge­rin Nan­cy Weiß­bach: Ges­tern wur­den nun auch unse­re drei Ring-Zyklen bis Ende Okto­ber abge­sagt. Ein­fach nur so zu üben ohne Ziel und mit all der Unsi­cher­heit, ob es über­haupt etwas mit den Vor­stel­lun­gen 2021 wird, ist sehr schwer. Neben dem Home­schoo­ling muss man ja stän­dig neue For­mu­la­re aus­fül­len und sich von Fach­leu­ten gut bera­ten las­sen. (…) Viel­leicht wer­de ich wie­der in der Cha­rité oder in einem ande­ren Kran­ken­haus arbei­ten gehen, um in der Zwi­schen­zeit etwas Sinn­vol­les zu tun.

Nan­cy Weiß­bach als Brünn­hil­de bei den Tiro­ler Fest­spie­len in Erl

Die Sän­ge­rin Eva Sum­me­rer: Bei mir war es anfangs tat­säch­lich so, dass ich mich die ers­ten zwei Wochen des Coro­na-Wahn­sinns gar nicht moti­vie­ren konn­te. Zu gar nichts. Nach die­sem Tief habe ich mich hin­ge­setzt und mir über­legt, wel­che Par­ti­en ich „schon lan­ge mal“ erar­bei­ten woll­te (…) Nach wie vor herrscht aller­dings die­se Unge­wiss­heit, wann und wie es wei­ter­geht und was nächs­te Spiel­zeit pas­sie­ren wird; das macht es nicht leicht, moti­viert zu blei­ben…

Die Pia­nis­tin Katha­ri­na Nohl: Dadurch dass ich mein ers­tes Fes­ti­val „Swiss Fema­le Com­po­sers Fes­ti­val“ auch ver­ta­gen durf­te, kann ich mich direkt auf mein par­al­lel lau­fen­des Kom­po­si­ti­ons­pro­jekt stüt­zen. Exci­ting! Wir als Fami­lie haben die fried­lichs­te Zeit, seit die Kin­der schul­pflich­tig sind. Wir genie­ßen Home­schoo­ling!

Der Orga­nist Heinz-Josef Frö­schen: Ich übe mehr, aller­dings ist es wirk­lich müh­sam, sozu­sa­gen „ziel­los“ drauf­los zu musi­zie­ren. Aber so ganz ohne Chor­pro­ben, Got­tes­diens­te ist’s schon fad.

Der Kom­po­nist und Pia­nist Kaan Bulak: Moti­viert und sehr pro­duk­tiv. Berei­te die Auf­nah­men und Pro­gram­me für die nächs­ten Jah­re schon vor und habe dabei sogar noch viel Zeit zum Lesen und zur tie­fer­ge­hen­den Inspi­ra­ti­ons­su­che. Inter­net und Tele­fon blei­ben 70% der Zeit aus­ge­schal­tet, den Infor­ma­ti­on­s­o­ver­kill kann ich gar nicht gebrau­chen.

Der Kom­po­nist Alex­an­der Strauch: Kom­po­si­to­risch bekom­me ich nicht viel hin, da Kon­zer­te & Urauf­füh­run­gen erst ein­mal abge­sagt oder ver­scho­ben sind. Daher arran­gie­re ich für Orches­ter aus Semi-Pro­fis & Lai­en (…) Tages­ak­tu­el­les und Kul­tur­po­li­tik regen mich da eher auf und las­sen mich für den Bad Blog of Musick etwas her­vor­brin­gen. Ansons­ten hoff­nungs­voll Ter­mi­ne im Okto­ber und Novem­ber, wo eini­ges doch noch die Jah­res­bi­lanz ret­ten könn­te.

Der Sän­ger Wolf­ram Latt­ke: … nun gab und gibt es mal ein paar Auf­ga­ben, die über Stream ins Publi­kum fin­den. Das ersetzt aber nicht viel, nur, dass man Musik machen kann und darf und einen klei­nen Obu­lus ver­dient. Ein essen­zi­el­ler Teil des Beru­fes ist dabei (…) ein­fach nicht anwe­send: das Publi­kum, wel­ches (…) den Zau­ber, eines Live-Auf­tritts aus­macht.

Die Har­fe­nis­tin Sil­ke Aich­horn bei der Arbeit

Die Har­fe­nis­tin Sil­ke Aich­horn: Mein Tag ist wie immer ziem­lich zu kurz, ich bin mehr als sonst und super­glück­lich an der Har­fe. Berei­te gera­de 2 neue CDs vor und habe noch so vie­le ande­re Ide­en. Dazwi­schen Radeln, gut kochen, Fami­ly, Haus und die­ser tol­le Früh­ling.…

Der Kom­po­nist und Pia­nist Franck A. Holz­kamp: Ich übe weni­ger… Aber das Kom­po­nie­ren kommt vor­an: nach einer anfäng­li­chen Blo­cka­de ist nun eine aus­ge­spro­chen krea­ti­ve Pha­se ange­bro­chen (…) Und es gibt mir Halt (auch wenn es unglaub­lich viel Kraft kos­tet!), mit mei­nen Kla­vier- und auch Theo­rie- und Kom­po­si­ti­ons­schü­lern über Sky­pe oder Face­Time ver­bun­den zu sein und arbei­ten zu kön­nen. Mein Takt­stock aller­dings fris­tet momen­tan ein unbe­frie­di­gen­des Schat­ten­da­sein und liegt in sei­ner Scha­tul­le wie in einem Sarg… Trau­rig, trau­rig!

Der Pia­nist Tho­mas Uhl­mann: Ich übe etwas mehr – und lau­ter Lieb­lings­stü­cke, für die ich sonst kei­ne Zeit hat­te…

Der Pianist Kai Adom­eit: Ich kann end­lich mal all die Wer­ke aus­pro­bie­ren, zu denen ich sonst nie kom­me, kann z.B. end­lich mal den gan­zen Joseph Hol­broo­ke und die Scar­lat­ti-Gesamt­aus­ga­be durch­fin­gern. (…) Moti­va­ti­on? Die Musik hat mich schon zwei­mal durch lan­ge Pha­sen kör­per­li­cher Zer­brech­lich­keit am Leben gehal­ten – ohne Musik ster­be ich…

Die Sän­ge­rin Talia Or: Die Situa­ti­on drückt auf die Ner­ven, und da wir mit dem Kör­per arbei­ten, mer­ken das die meis­ten mal mehr mal weni­ger. Moti­va­ti­on ist schwie­rig, wenn man nicht weiß, ob und wann es wei­ter­geht.

Der Sän­ger Bern­hard Han­sky: Tat­säch­lich habe ich mein Pen­sum auf ein Mini­mum her­un­ter­ge­schraubt. Die aktu­el­le Spiel­zeit scheint ja kom­plett im A**** zu sein und selbst die Moti­va­ti­on, die Kom­men­de vor­zu­be­rei­ten, hält sich bei den aktu­el­len Aus­sich­ten in Gren­zen. (…) Bin daher gera­de in einer Art „Schock­star­re“ und war­te hän­de­rin­gend auf ein rea­lis­ti­sches Datum der Regie­rung. Mit dem Ziel im Auge wird es dann auch wie­der Spaß machen, die Stim­me zu gebrau­chen. Momen­tan jeden­falls iden­ti­fi­zie­re ich mich nicht als „Sän­ger“.

Die Pia­nis­tin Mar­ti­na Fil­jak: Ich fin­de end­lich die Zeit, um ent­spannt zu üben, das Reper­toire in Ruhe und mit Genuss zu lesen ohne den Druck, dass man es bald vor einem Publi­kum lie­fern muss. (…) Man fin­det, dass es Lie­be für Musik und für die Kunst gibt, auch ohne kon­stan­te „Bewun­de­rung“ oder Feed­back der ande­ren.

Der Sän­ger Micha­el Heim: Man muss sich jetzt qua­si selbst in den Hin­tern tre­ten, was aber nicht schwer fällt, wenn man den Beruf wirk­lich liebt. (…) Hoff­nung macht auch, dass ein spür­ba­rer Ruck durch die Welt der Solo­kämp­fer geht: Ver­schie­de­ne Initia­ti­ven gilt es zu bün­deln, die sich um die Grün­dung von Inter­es­sens­ver­tre­tun­gen und Schutz­schir­men bemü­hen, um die bestehen­de Ungleich­be­hand­lung abzu­schaf­fen.

Die Sän­ge­rin Gior­gia Cap­pel­lo: Da der Unter­richt online wei­ter­geht, übe ich recht viel oder sogar mehr, aber das War­um hat sich ver­scho­ben. Der Spaß, der durch die Gewiss­heit der Auf­füh­rung kommt, fehlt.

Der Diri­gent Mat­thi­as Fletz­ber­ger: Ich per­sön­lich kann die­ser Ruhe durch­aus auch Posi­ti­ves abge­win­nen – man gewinnt Zeit, Alt­ge­wohn­tes und viel­leicht Fest­ge­fah­re­nes zu hin­ter­fra­gen und auch mal neue Gedan­ken und Kon­zep­te durch­zu­spie­len. Diri­gie­ren (samt Mit­sin­gen) ist halt auf die Dusche beschränkt.

Klas­sik-Fan Mat­thi­as Bün­din­ger: Ich fra­ge mich auch, wie ist das mit den höher und hoch­be­tag­ten Diri­gen­ten und Solis­ten wie Blom­stedt, Meh­ta, Baren­bo­im, Arge­rich, Pol­li­ni, für die, dra­ma­tisch über­trie­ben for­mu­liert viel­leicht, jeder Tag zählt, wo sie nicht auf­tre­ten.

Ste­fa­nie Kunsch­ke, als sie noch auf der Büh­ne ste­hen durf­te

Die Sän­ge­rin Ste­fa­nie Kunsch­ke: Ich beschäf­ti­ge mich neben dem Sin­gen viel mit (Com­pu­ter-) Tech­nik (…) Genau­so gibt es Mei­nun­gen, die gegen „unpro­fes­sio­nel­le“ Live­auf­nah­men spre­chen. Ich ver­ste­he das. Aber das ist für mich Druck. „Schön“ ist jedoch, dass man durch so eine Ent­wick­lung vie­le neue Ide­en und per­sön­li­che Ein­stel­lun­gen bekommt (…). Eine Stim­me live zu hören und den Sän­ger zu sehen, ist ein­fach was Beson­de­res, was man­geln­de Auf­nah­me­tech­nik nur schwer ein­fan­gen kann.

Die Pia­nis­tin Anna Sut­ya­gi­na: Ich bemer­ke bei mir selbst vie­le Ver­än­de­run­gen. Man hat zwar den gan­zen Tag Zeit, aber man wird lang­sa­mer. Ich mache mir Sor­gen um die Zukunft, und das hin­dert mich dar­an, mit vol­ler Kon­zen­tra­ti­on zu üben. Ich wür­de auch zwi­schen rich­tig üben, üben und ein­fach zum Spaß spie­len unter­schei­den.

Die Musi­ke­rin Iris Lich­t­in­ger: Genie­ße es offen gestan­den sehr, uner­war­tet völ­lig abtau­chen zu kön­nen, ohne jeden Ter­min­druck. Zeit zu haben und ein­fach den Früh­ling zu erle­ben – über­ra­schen­de und unschätz­ba­re Erfah­rung. Üben ja, täg­lich, aber aus­schließ­lich mit dem Sohn.

Der Sän­ger und Barock­ta­ge-Inten­dant Micha­el Scha­de: Mein Plan ist täg­lich fast der glei­che (…). Aber ein Plan muss her. Ob das mehr als vor­her ist?? Nein, den­ke ich, eigent­lich ist es eh wie immer aber mit mehr Unge­wiss­heit und mehr men­ta­lem Trai­ning, so dass ich nicht ver­zweif­le oder ver­sa­ge. Ich wache gene­rell etwas in Panik auf um 400, lese was in der Welt alles pas­siert, mach mir Gedan­ken, und den­ke mir dass ich eh nichts machen kann, außer bereit zu sein, für dann, wenn‘s wie­der los­geht. Mit dem Gedan­ken schla­fe ich dann wie­der ein. 1) Ich stu­die­re von 7–9 täg­lich, und das ist MEINE Zeit (…) Der­zeit berei­te ich unse­re Fern­seh­auf­nah­me für das Kon­zert im lee­ren Stift Melk für unse­re Sen­dung im ORF3und 3Sat zu Pfings­ten mit Luca Pia­n­ca vor. 2) Ich unter­rich­te von 10–13 mei­ne Schü­ler online. (…) 3) Dann übe ich „Die Tote Stadt“ für den August in Ade­lai­de mit Simo­ne Young…, und vor allem momen­tan Schu­bert Lie­der für einen Live­stream im Kon­zert­haus nächs­te Woche.…fit blei­ben fit blei­ben… 4) ich küm­me­re mich um die Inter­na­tio­na­len Barock­ta­ge Stift Melk, um Künst­ler per­sön­lich anzu­ru­fen, so dass ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN da sind (…) Und dann wird’s höchs­te Zeit, die Fami­lie anzu­ru­fen , vor allem die Kin­der die weit weg sind in Kana­da und nicht hier sein kön­nen! Es ist das Aller­wich­tigs­te für sie da zu sein und sie zu trös­ten über gecan­cel­te Matu­ra­fei­ern und Schu­le und und und…



Micha­el Scha­de lässt sich auch durch Coro­na nicht die Lau­ne ver­der­ben und grillt.

Es ist die Unter­schied­lich­keit der Wahr­neh­mung, die Kul­tur aus­macht! Es geht nicht um Natio­nen, Egos oder Unter­schie­de – es geht um uns alle, die Kul­tur … und zusam­men erhe­ben wir die Kunst zur Stim­me…

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de

