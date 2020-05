Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit einer exklu­si­ven Recher­che zum Büh­nen­bild der Christoph-Waltz-„Fidelio“-Produktion in Wien von Frank Bar­kow – han­delt es sich um Pira­te­rie geis­ti­gen Eigen­tums? Und dann natür­lich: der ganz nor­ma­le Coro­na-Wahn­sinn.

WALTZ-FIDELIO : EIN PLAGIAT ?

2013 ent­warf der Archi­tekt Khoa Vu „Dou­ble Nega­ti­ve“ (oben), die Büh­ne von Frank Bar­kows „Fide­lio“ von 2020 gleicht dem im Detail.

Ist die „Fide­lio“-Pro­duk­ti­on am Thea­ter an der Wien in der Regie von Chris­toph Waltz (bekannt­lich eines der ers­ten Coro­na-Opfer und als Geis­ter-Oper von ORF, fide­lio und arte über­tra­gen) eine gro­ße Lüge? Hat der Büh­nen­bild­ner und Archi­tekt Frank Bar­kow sei­ne opu­len­te, wei­ße Helix-Trep­pe nur geklaut? Auf jeden Fall gibt es einen Ent­wurf des Archi­tek­ten Khoa Vu, der Bar­kows Büh­nen­bild bis ins Detail gleicht – und: bereits aus dem Jahr 2013 stammt. Das beein­dru­cken­de Licht-Loch mit wei­ßen Trep­pen ist auf Vus Web­site zu sehen, eine Vor­stu­die zu einem Biblio­theks­bau unter dem Titel „Dou­ble Nega­ti­ve“. Außer­dem wur­de es immer wie­der auf der Soci­al-Media-Platt­form Pin­te­rest geteilt. Ist es mög­lich, dass das Pro­duk­ti­ons­team des Thea­ters an der Wien mit inter­na­tio­na­len Stars und inter­na­tio­na­ler Auf­merk­sam­keit hem­mungs­los abge­kup­fert hat – und dass es bis­lang nie­man­dem auf­fiel?

Ich habe Kon­takt mit Khoa Vu auf­ge­nom­men, der aus allen Wol­ken gefal­len ist. Er habe bereits davon gehört, schrieb er mir, „ich war scho­ckiert, als ich die Bil­der gese­hen habe. Man muss ernst­haft davon aus­ge­hen, dass Bar­kow mei­ne Idee kopiert hat. Das Team Barkow/Leibinger hat mich dafür nicht kon­tak­tiert, geschwei­ge denn eine Zusam­men­ar­beit ange­bo­ten.“

Nach eini­gen Tagen bekam ich eine Ant­wort aus dem Büro Bar­kow. Dort gesteht man – juris­tisch cle­ver – ein, dass man nicht aus­schlie­ßen kön­ne, das Bild von Vu „im Zuge unse­rer Recher­che“ gese­hen zu haben. Das Büh­nen­bild sei aller­dings mehr durch die Arbeit des Büh­nen­bild­ners Josef Svo­bo­da geprägt, „des­sen Arbei­ten uns Chris­toph Waltz am Anfang der gemein­sa­men Über­le­gun­gen vor­stell­te“. Das Büro Bar­kow gibt zu: „Das nun zum Ver­gleich her­an­ge­zo­ge­ne Bild ist eine Moment­auf­nah­me, die zuge­ge­be­ner­ma­ßen dem Foto des ‚Fide­lio‘ Sets sehr ähnelt.“ Gleich­sam besteht man aber dar­auf, dass bei­de Wer­ke indi­vi­du­el­le Ori­gi­na­le sei­en: „Unser Büh­nen­bild ist aber nicht als Ein­zel­auf­nah­me, son­dern als Sequenz gedacht. Es wur­de in engem Aus­tausch mit dem Regis­seur kon­zi­piert und dient der gesam­ten Insze­nie­rung mit ihren unter­schied­lichs­ten Sze­nen.“

Die offen­sicht­li­che Ähn­lich­keit des Rau­mes – und zwar bis in kleins­te Details – machen es schwer vor­stell­bar, dass Vus Bild nicht als kon­kre­te Vor­la­ge für die Wie­ner Insze­nie­rung gedient haben soll. Umso wich­ti­ger scheint eine Debat­te über Urhe­ber­rech­te in der Oper zu sein. Wann ist ein Kunst­werk eine Kopie, wann eine eige­ne Leis­tung? Kommt es in Pro­duk­ti­ons­pro­zes­sen vor, dass man irgend­wann sel­ber an die eige­ne Urhe­ber­schaft einer frem­den Idee glaubt? Das Thea­ter an der Wien ver­weist auf die Ant­wort des Büros Bar­kow und ver­zich­tet zunächst auf eine eige­ne Stel­lung­nah­me. Ein der­ar­ti­ger Fall sei am Haus bis­her aller­dings noch nie auf­ge­taucht, heißt es. Mir gegen­über hat Vu Inter­es­se an einem Gespräch mit Frank Bar­kow bekun­det, dem Khoa Vus Kon­takt eben­falls wei­ter­ge­lei­tet wur­de.

~

ABTRITTE UND ANGRIFFE

Abge­tre­ten: Öster­reichs Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Ulri­ke Lun­acek – auch Moni­ka Grüt­ters steht in der Kri­tik.

Kanz­ler, äh, Minis­ter­prä­si­dent Mar­kus Söder hat einen Neu­start der Künst­ler-Hil­fen ver­spro­chen, unter ande­rem 1.000 Euro monat­lich für Solo-Selbst­stän­di­ge. Ob es die­ses Mal bes­ser klappt als vie­le ande­re Ankün­di­gun­gen? Die Öster­rei­cher haben inzwi­schen auf jeden Fall die Kon­se­quenz gezo­gen: Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Ulri­ke Lun­acek hat­te den Rück­halt unter Künst­lern ver­lo­ren, und Lan­des­haupt­frau Johan­na Mikl-Leit­ner gab ihr durch einen kri­ti­schen Fra­ge­bo­gen und dem Vor­pre­schen, dass das Gra­fen­egg Fes­ti­val statt­fin­den wer­de, den letz­ten Hieb. Inzwi­schen ist Lun­acek zurück­ge­tre­ten – ihre Nach­fol­ge­rin soll heu­te vor­ge­stellt wer­den. Sie wird sich mit zwei wich­ti­gen Papie­ren aus­ein­an­der­set­zen müs­sen: Orches­ter haben Ange­bo­te zum Wei­ter­spie­len gemacht, und Künst­ler­agen­tu­ren for­dern eben­falls einen Hilfs­fonds.

Auch in Deutsch­land spitzt sich die Lage wei­ter zu: Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters ver­liert eben­falls an Zustim­mung. Im Netz kur­siert ein span­nen­der Arti­kel von 2018, in dem Jörg Hänt­z­schel das erbar­mungs­lo­se Macht­sys­tem der Poli­ti­ke­rin seziert. Und ganz aktu­ell geht auch die FAZ mit Grüt­ters ins Gericht. Patrick Bahn­ers nimmt ihre Rhe­to­rik aufs Korn: „Die­je­ni­gen, deren Lebens­un­ter­halt an die­ser Maschi­ne hängt, haben einen Anspruch dar­auf, dass der Staat sie nicht fal­len lässt. Kann man aber Geld für die­se Not­hil­fe wirk­lich nur dadurch locker machen, dass man sie als Bei­trag zur Ret­tung der Demo­kra­tie aus­gibt? In der Hal­tung hin­ter sol­chen Sprü­chen fal­len Über­for­de­rung und Gering­schät­zung der Kul­tur zusam­men.“

Ich habe mich ges­tern mit der Spre­che­rin für Kul­tur und Medi­en der CDU/C­SU-Frak­ti­on im Bun­des­tag unter­hal­ten. Eli­sa­beth Mot­sch­mann gesteht Feh­ler in der Kom­mu­ni­ka­ti­on mit Künst­lern ein und drängt auf einen wei­te­ren Hilfs­fonds, beson­ders für frei­schaf­fen­de Künst­ler. Sie for­dert mehr Empa­thie für die Not­lei­den­den und mehr Kampf in der Poli­tik. „Es kann nicht ange­hen, Künst­ler in Hartz IV zu schi­cken“, sagt Mot­sch­mann, „wir müs­sen auf staat­li­che Hil­fen drän­gen.“ Dass Ange­la Mer­kel die Kul­tur zur Kanz­ler-Sache gemacht hat, begrüßt die CDU-Poli­ti­ke­rin.

ES GEHT LOHOOOS !

Wäh­rend – das muss man ihm las­sen – mein Freund Franz-Fried­rich Lau­fen­berg (ich weiß, und hier gibt’s auch noch ’nen Nach­klapp am Ende!!!) die Öff­nungs-Debat­te in Deutsch­land durch sein Ersatz-Pro­gramm am Staats­thea­ter Wies­ba­den anführt (der aktu­el­le Thea­ter-Fahr­plan der Poli­tik hier), war es in Öster­reich das Gra­fen­egg Fes­ti­val, das vor­ge­prescht ist und – noch vor den Salz­bur­ger Fest­spie­len – erklärt hat: Das Fes­ti­val fin­det statt. Wie und mit wel­chem Pro­gramm? Das wird am 3. Juni bekannt gege­ben. Salz­burg sel­ber plant eben­falls wei­ter ein abge­speck­tes Fes­ti­val, wie genau das aus­se­hen wird, soll Ende des Monats bekannt gege­ben wer­den. Die Bre­gen­zer Fest­spie­le haben der­weil erklärt, man kön­ne die­ses Jahr nicht spie­len. Ab 29. Mai sind in Öster­reich Ver­an­stal­tun­gen mit bis zu 100 Zuschau­ern erlaubt, ab 1. Juli sind bis zu 250 Zuschau­er mög­lich. In einem drit­ten Schritt sol­len ab 1. August Ver­an­stal­tun­gen mit bis zu 500 Zuschau­ern erlaubt sein – und unter beson­de­ren Auf­la­gen sogar mit bis zu 1.000 Men­schen im Publi­kum.

Eines der ers­ten Fes­ti­vals, das ankün­dig­te, die­sen Som­mer zu spie­len: Gra­fen­egg in Nie­der­ös­ter­reich

Für gro­ße, sub­ven­tio­nier­te Häu­ser und Fes­ti­vals bedeu­tet das, man kann – auch mit emp­find­li­chen Ver­lus­ten – spie­len, wenn die Poli­ti­ker die Kos­ten abseg­nen. Fakt ist näm­lich auch: Weni­ger Zuschau­er bedeu­ten weni­ger Ein­nah­men. Das Kla­vier-Fes­ti­val Ruhr will auch Pro­gramm zei­gen, unter ande­rem mit Rudolf Buch­bin­der. Inten­dant Franz Xaver Ohnes­org erklär­te mir am Tele­fon: „Momen­tan hof­fen wir, dass die Pia­nis­ten zwei Vor­stel­lun­gen für eine Gage spie­len – sodass wir fast das glei­che Publi­kum bedie­nen kön­nen.“ Was die Situa­ti­on für klei­ne­re Thea­ter bedeu­ten kann und war­um eine Öff­nung dort oft undenk­bar ist, zeigt das Rhein Neckar Thea­ter in einem erschüt­tern­den You­Tube-Video. Man hört, dass die Nach­fra­gen nach Kon­zer­ten unter Gesund­heits-Vor­schrif­ten groß sind. Und es bleibt immer auch ein Rest­ri­si­ko: Im Hin­ter­kopf haben wir die Geschich­te des Ams­ter­da­mer Gemengd Koor, der fünf Tage vor dem Lock­down im Con­cert­ge­bouw auf­trat. Von den 130 Sän­gern infi­zier­ten sich 102 mit Sars-CoV‑2, ein Sän­ger und drei Part­ner von Mit­glie­dern ver­star­ben.

CORONA-WORTE DER WOCHE

Hel­ge Schnei­der über sei­ne Per­spek­ti­ven

Mein Lieb­lings-Satz zu Coro­na stammt in die­ser Woche von Kom­po­nist und Kla­ri­net­tist Jörg Wid­mann. In einem Inter­view mit der NZZ sag­te er: „Nie hat­te ich Zeit. Jetzt habe ich sie – und kann nichts mit ihr anfan­gen. Frü­her dach­te ich immer, ich wür­de wohl eines Tages an einem Herz­in­farkt ster­ben. Heu­te tip­pe ich eher auf Leber­zir­rho­se.“ Beden­kens­wert das Face­book-State­ment von Hel­ge Schnei­der. Der erklär­te, voll­kom­men ernst, dass er unter den Hygie­ne-Anfor­de­run­gen nicht spie­len kön­ne, nicht in Auto­ki­nos auf­tritt – und gar nicht, bis nicht alles wie­der so sei, wie es ein­mal war. Kunst braucht, so argu­men­tiert er, Anspra­che, Reak­ti­on und Kör­per­lich­keit. Ich weiß um die Schwie­rig­kei­ten von Künst­lern (die der frei­en Jour­na­lis­ten sind ähn­lich) – und den­noch: irgend­wie, ganz innen, glau­be ich: Der Mann hat Recht!

PERSONALIEN DER WOCHE

Pia­nist Alex­an­der Kri­chel spielt im Auto­ki­no.

Da haben wir letz­te Woche aber wie­der etwas los­ge­tre­ten: Nun setzt Manu­el Brug den vor­läu­fi­gen Schluss­punkt in der Debat­te über den Gesund­heits­zu­stand von Katha­ri­na Wag­ner und die öffent­li­chen Falsch-Dia­gno­sen von Chris­ti­an Thie­le­mann. Mehr ist nicht zu sagen. +++ Burg­schau­spie­le­rin Maria Hap­pel ist zur neu­en Lei­te­rin des Max Rein­hardt Semi­nars ernannt wor­den. Hap­pel tritt ihren Job am heu­ti­gen Mon­tag (18. Mai) an. +++ Pie­ta­ri Inki­nen bleibt bis 2025 Chef­di­ri­gent der Deut­schen Radio Phil­har­mo­nie:„Ich mag die Spon­ta­nei­tät der Musi­ker, ihre Offen­heit, ihre Viel­sei­tig­keit, ihr Stre­ben nach Qua­li­tät.“ +++ Pia­nist Alex­an­der Kri­chel hat ein sehr schö­nes Kon­zert in einem Auto­ki­no in Iser­lohn gege­ben (hier der WDR-Mit­schnitt) – am Ende wur­de „Applau­Hupt“… +++ Der Öster­rei­cher Johan­nes Pell wird neu­er Chef­di­ri­gent der Staats­ope­ret­te Dres­den. +++ Der Kul­tur­jour­na­list und Kri­ti­ker Derek Weber ist an Covid19 ver­stor­ben, die Salz­bur­ger Nach­rich­ten rufen ihm lie­be­voll nach.

Was für tur­bu­len­te Wochen – bit­te, hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de