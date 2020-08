Der Deutsche Musikwettbewerbs (DMW) geht in die nächste Runde. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, können sich junge Musiker bis 30 Jahren anmelden. Die Ausschreibung wurde bereits am Mittwoch gestartet. Der Wettbewerb findet vom 8. bis 20. März 2021 in Freiburg/Breisgau statt. Ausgetragen wird er diesmal in den Kategorien Blockflöte, Flöte, Oboe, Horn, Tenorposaune, Bassposaune, Schlagzeug, Klavier, Cembalo, Klaviertrio, Klavierquartett und Ensembles für Neue Musik. Die Kategorie Komposition wird nicht ausgeschrieben, da das Finale des Musikwettbewerbs 2020 nachgeholt wird.

Deutscher Musikwettbewerb

Für das Orchesterfinale und das Preisträger-Konzert der Solisten steht das Philharmonische Orchester Freiburg bzw. ein Barockensemble zur Verfügung. Die Preisträger und Stipendiaten erhalten Geldpreise und Fördermaßnahmen wie die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler, die Produktion einer Debüt-CD oder die Vermittlung von Konzertauftritten.

Der Deutsche Musikwettbewerb wird vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Für die Preisträger und Stipendiaten bildet er den Ausgangspunkt für langfristig angelegte Förderprogramme des Musikrats.

