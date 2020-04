Sehnsucht und Innigkeit

Dia­na Damrau wid­met sich dem Lied­schaf­fen von Richard Strauss. Der Pia­nist Hel­mut Deutsch und das Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks unter Mariss Jan­sons beglei­ten sie.

Für die Kla­vier­lie­der von Richard Strauss gibt es zwei Inter­pre­ta­ti­ons­an­sät­ze, die bei­de für sich stim­mig und doch dia­me­tral ent­ge­gen­ge­setzt sind: Die einen den­ken vom Klang her und über­tra­gen die Fül­le sei­ner gro­ßen Opern­par­ti­en und Mono­lo­ge auf die Klein­form des Lie­des, die ande­ren set­zen auf leben­di­ge Text­ge­stal­tung durch die Balan­ce von Wort­be­to­nung und Klang­far­be. Dia­na Damrau gehört zur letz­te­ren Frak­ti­on. Ihr Vor­trag lebt vom nar­ra­ti­ven Moment, wobei sie jedem Lied, jeder Geschich­te und jedem lyri­schen Ich einen prä­zi­se und emo­tio­nal gezeich­ne­ten Cha­rak­ter gibt.

Getragen und erleuchtet

Die Stim­me klingt, nament­lich in der Mit­tel­la­ge, natür­lich gereift, hat aber nichts von ihrer quir­li­gen Leich­tig­keit, Fle­xi­bi­li­tät und jugend­li­chen Fri­sche ver­lo­ren. So gelin­gen ihr die Aus­drucks­nu­an­cen von Sehn­sucht, Unge­duld, Koket­te­rie und Innig­keit glei­cher­ma­ßen berüh­rend. Nicht „beglei­tet“, son­dern getra­gen und zusätz­lich erleuch­tet wird die Sän­ge­rin von Hel­mut Deutsch am Flü­gel und, in den Vier letz­ten Lie­dern von Mariss Jan­sons und dem BR-Sym­pho­nie­or­ches­ter.

Richard Strauss: „Vier letz­te Lie­der“, Dia­na Damrau, Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks, Mariss Jan­sons (Era­to / War­ner)

