„Der Wunsch, eine Geschich­te durch Musik zu erzäh­len“, ist es, der den viel­sei­ti­gen nor­we­gi­schen Kom­po­nis­ten Gis­le Kverndokk inspi­riert. Für sein neu­es Musi­cal-Pro­jekt mit sei­nem Libret­tis­ten Øystein Wiik nimmt er sich Umber­to Ecos Mit­tel­al­ter-Roman „Der Name der Rose“ als Vor­la­ge. Der Roman mit der bren­nen­den Biblio­thek am Ende wur­de als lite­ra­ri­sches Meis­ter­werk der Semio­tik gefei­ert. Für Eco war es die Vor­stel­lung der Ermor­dung eines Mönchs in einer Biblio­thek, die ihn zu dem Roman ange­regt hat­te. Die Urauf­füh­rung auf der impo­san­ten Frei­trep­pe zum Mari­en­dom setzt Axel Köh­ler mit dem Thea­ter Erfurt in Sze­ne. Als Cho­reo­graf wirkt Mir­ko Mahr mit, und die musi­ka­li­sche Lei­tung über­neh­men Jür­gen Grimm und alter­na­tiv Chan­min Chung. Wei­te­re Auf­füh­run­gen gibt es am 10. und 11. August.

www.theater-erfurt.de