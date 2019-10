WAS IST

Camou­fla­ge – der neue Trend für Richard Lug­ner und Anna Netreb­ko

STILFRAGEN

Ich befürch­te, ich habe die­sen Trend ein­fach ver­pennt. Dabei hat selbst Richard „Mör­tel“ Lug­ner ihn schon erkannt: Camou­fla­ge ist die neue Mode-Far­be! Das hat uns Anna Netreb­ko auf Insta­gram gezeigt. Sie tän­zelt und lächelt sich mit moder­ner Mili­tär-Mon­tur und mit Hand­ta­sche in Hand­gra­na­ten-Form durch die Sta­lin-Archi­tek­tur des „gro­ßen, patrio­ti­schen weiß­rus­si­schen Kriegs­mu­se­ums“, also durch eine der größ­ten Dik­ta­tu­ren der Welt. Es muss irgend­wie befrei­end sein, wenn ein­fach alles egal ist. Ein Sta­tus, den „Mör­tel“ Lug­ner eben­falls erreicht hat (außer, dass er nicht sin­gen kann). Er kam in Camou­fla­ge zum Euro­päi­schen Kul­tur­preis „Tau­rus“ in die Wie­ner Staats­oper (aller­dings mit so viel Glit­ter, dass er wahr­schein­lich das ers­te Opfer eines jeden ech­ten Krie­ges gewor­den wäre). Under­co­ver hat er kur­zer­hand die Tisch­kar­ten aus­ge­tauscht, um neben Inten­dant Domi­ni­que Mey­er zu sit­zen – der zog es aller­dings vor, den Rest des Abends ste­hend zu ver­brin­gen.

KAMPF UM DIE MODERNE

Eben­falls beim Euro­päi­schen Kul­tur­preis: Die jun­ge Kom­po­nis­tin Alma Deut­scher sag­te in ihrer Dan­kes­re­de, dass den jun­gen Musi­kern heu­te Ato­na­li­tät vor­ge­schrie­ben wer­de und dass Har­mo­ni­en nicht mehr gewünscht sei­en. Deut­scher wün­sche sich den Beginn einer tole­ran­te­ren Zeit, in der es nicht mehr ver­bo­ten sei, har­mo­nisch zu kom­po­nie­ren. Mit Ver­laub: Aber was ist denn das für eine Rhe­to­rik? Alma Deut­scher darf kom­po­nie­ren, was sie will, sie bekam den Preis sogar von Tho­mas Hamp­son über­reicht. Dass sie nun die radi­kal-kon­ser­va­ti­ve Rhe­to­rik von „man darf ja nicht ein­mal mehr sagen“ über­nimmt, ist dann doch ziem­lich reak­tio­när. Die­ses Gefühl hat mich auch beschli­chen, als ich die neue Debat­te um das Regie­thea­ter gele­sen habe. Wieb­ke Tome­scheit schreibt bei Neon: „Thea­ter­ma­cher hadern in mei­ner Vor­stel­lung stets mit dem Drang, dem (zah­len­den) Publi­kum gefal­len zu wol­len, und dem Wunsch, es so sehr wie mög­lich vor den Kopf zu sto­ßen.“ Tome­scheit kommt zur Erkennt­nis: Gera­de das jun­ge Publi­kum wol­le doch nur Geschich­ten erzählt bekom­men und kei­ne avant­gar­dis­ti­schen Expe­ri­men­te sehen. Gilt nicht auch hier, dass Expe­ri­ment, Schei­tern und Avant­gar­de eben­so Teil des Sub­ven­ti­ons-Auf­tra­ges von Stadt­thea­tern sind wie Bil­dung, Über­wäl­ti­gung und pure Schön­heit? Und dann ist da noch Anna Skryle­va, GMD am Thea­ter Mag­de­burg. Sie schreibt einen Auf­satz unter dem Titel: „Musik­thea­ter – alt­mo­disch oder aktu­ell“ und glaubt, dass „unse­re Jugend“ nicht frei­wil­lig, son­dern nur mit Zwang über „ein Pflicht­fach“ in der Schu­le für Kul­tur zu gewin­nen sei. Ist nicht alles viel ein­fa­cher? Gut ist, was uns berührt – egal, ob wir jung oder alt sind, egal, ob das durch Expe­ri­men­te oder Tra­di­ti­on pas­siert. Kön­nen wir, bit­te, die Viel­falt unse­rer kul­tu­rel­len Land­schaft als ihre eigent­li­che und bes­te Grund­la­ge ver­ste­hen? Dan­ke!

SIEGFRIED MAUSER VERLÄSST DIE AKADEMIE DER KÜNSTE

Es ist schon erstaun­lich, wie lang­sam die Klas­sik sich bewegt. Seit vie­len Mona­ten beglei­ten wir an die­ser Stel­le den Fall Sieg­fried Mau­ser, der erst jetzt die Baye­ri­sche Aka­de­mie der Schö­nen Küns­te ver­lässt. Kom­po­nis­ten wie Moritz Eggert oder Alex­an­der Strauch wei­sen seit Mona­ten auf die frag­wür­di­ge Posi­tio­nie­rung sei­ner Freun­de wie Nike Wag­ner oder Wolf­gang Rihm hin und ver­ur­tei­len beson­ders die Autoren der Fest­schrift zu Mau­sers Geburts­tag als Ver­höh­nung sei­ner Opfer. Lan­ge wur­de der gan­ze Fall in den gro­ßen Feuil­le­tons tot­ge­schwie­gen. Jetzt pas­siert ein Umden­ken: Sowohl die ZEIT als auch die FAZ kom­men­tie­ren end­lich, dass der Fall Mau­ser noch lan­ge nicht abge­hakt sein dür­fe.

WAS WAR

Letz­tes Kon­zert von Zubin Meh­ta beim Isra­el Phil­har­mo­nic Orches­tra – emo­tio­na­ler Höhe­punkt

MEHTAS ABSCHIED IN ISRAEL

Die letz­ten drei Minu­ten, die Zubin Meh­ta mit Mah­lers „Auf­er­ste­hungssin­fo­nie“ das Isra­el Phil­har­mo­nic Orches­tra (IPO) diri­giert hat, gehen der­zeit beson­ders viral: Musik mit Meta­ebe­ne und gigan­ti­sche Emo­tio­nen. Auf der Büh­ne stand unter ande­rem die Sopra­nis­tin Chen Reiss. Die­se Woche hat sie ein Bene­fiz­kon­zert mit Yefim Bronf­man und Meh­tas Nach­fol­ger Lahav Sha­ni orga­ni­siert. Die bei­den spiel­ten vier­hän­dig für das Jugend­pro­gramm des IPO. Im Anschluss sag­te Sha­ni mir: „Natür­lich beginnt eine neue Ära, aber mei­ne eige­ne Bezie­hung mit dem Orches­ter hat schon vor 10 Jah­ren begon­nen – ich habe mit dem IPO als Solist gespielt, als Kon­tra­bas­sist, mit Zubin und ande­ren Diri­gen­ten, und vie­le der Musi­ker sind gute Freun­de von mir. Des­we­gen wird der Über­gang für mich, glau­be ich, nicht wirk­lich schwer.“

WOHER DIE FRAUEN KOMMEN

Lesens­wert der Arti­kel von Wolf­ram Goertz in der Rhei­ni­schen Post. Wer sich wun­dert, woher plötz­lich so vie­le Diri­gen­tin­nen kom­men, etwa die Diri­gen­tin des Jah­res, Joana Mall­witz, dem gibt Goertz fol­gen­de Ant­wort: „Dass es vie­ler­orts eine Maes­tra gibt, hat viel mit dem Ber­gi­schen Land zu tun. Dort gibt es seit 20 Jah­ren, als Schwer­punkt der Orches­ter­aka­de­mie der Ber­gi­schen Sym­pho­ni­ker in Remscheid/Solingen, ein spe­zi­el­les Diri­gen­tin­nen-Sti­pen­di­um.“ Sehr lesens­wert. Aus ande­rer Per­spek­ti­ve nimmt Peter Ueh­ling das The­ma auf. Er fragt in der Ber­li­ner Zei­tung, ob es einen künst­le­ri­schen und ästhe­ti­schen Unter­schied zwi­schen weib­li­chen und männ­li­chen Musi­kern gebe.

PERSONALIEN DER WOCHE

Pláci­do Dom­in­go wur­de in Wien als Ver­dis Mac­beth gefei­ert – den spä­te­ren Abend schlug er sich im Restau­rant „Sole“ um die Ohren, unter ande­rem mit dem Pia­nis­ten Yefim Bronf­man und dem Diri­gen­ten Lahav Sha­ni (O‑Ton-Dom­in­go: „Ein sehr begab­ter jun­ger Mann.“). Klatsch und Tratsch um die #metoo-Geschich­ten ebben ab, wäre da nicht Manu­el Brug von der Welt, der noch ein­mal lust­voll bei Bri­git­te Fass­ba­en­der nach­ge­hakt hat, die in ihrer Auto­bio­gra­fie ja auch über Dom­in­go geschrie­ben hat. Etwas seriö­ser geht Eli­sa­beth Hahn im Deutsch­land­funk der #metoo-Fra­ge nach. Ihr Ton­Art-Bei­trag trägt den Titel: „Was bewirkt die Debat­te hin­ter und auf der Büh­ne?“ +++ Ein ganz Gro­ßer hat uns ver­las­sen: Der Bari­ton Rolan­do Pane­rai ist mit 87 Jah­ren gestor­ben. – Regel­mä­ßig stand er mit Maria Cal­las und Giu­sep­pe Di Ste­fa­no auf der Büh­ne. +++ Der Diri­gent Ray­mond Lepp­ard, Barock-Exper­te und Chef des India­na­po­lis Sym­pho­ny Orches­tra, ist im Alter von 92 Jah­ren gestor­ben. +++ Der Diri­gent und Kom­po­nist Hans Zen­der ist im Alter von 82 Jah­ren gestor­ben. Kon­ge­ni­al sei­ne 33 Ver­än­de­run­gen über 33 Ver­än­de­run­gen (sei­ne kam­mer­mu­si­ka­li­schen Varia­tio­nen der Beethoven’schen Dia­bel­li-Varia­tio­nen) oder sei­ne Aus­ein­an­der­set­zung mit Schu­berts Win­ter­rei­se. Hans Zen­der war als Chef­di­ri­gent in Bonn und als GMD in Kiel und Ham­burg tätig. „Die Sin­ne den­ken“, die­ses Mot­to des Phi­lo­so­phen Georg Picht mach­te Zen­der sich in sei­ner Musik zu eigen, hieß es in der Sen­dung Lepo­rel­lo des BR. „Mag auch jeder Ton sorg­fäl­tig durch­dacht sein – Urphä­no­men der Musik ist und bleibt der Klang, und der zielt auf die Sin­ne. Die­ses unmit­tel­ba­re Erleb­nis des Klangs, der das Hören zum Aben­teu­er mit offe­nem Aus­gang macht, war Aus­gangs­punkt und Ziel des diri­gie­ren­den Kom­po­nis­ten und des kom­po­nie­ren­den Diri­gen­ten Hans Zen­der.“

AUF UNSEREN BÜHNEN

Der Diri­gent Muhai Tang diri­gier­te in Mai­land zum 70. Jubi­lä­um der Volks­re­pu­blik Chi­na. Dabei ver­lor er sei­ne Hose – das Orches­ter spiel­te ein­fach wei­ter. +++ Jür­gen Lie­bing war im Deutsch­land­funk nicht son­der­lich begeis­tert von der Ham­bur­ger Insze­nie­rung des Don Gio­van­ni. Er war genervt von der Dreh­büh­ne, sie lenk­te zu sehr von den wun­der­ba­ren Sän­ge­rin­nen und Sän­gern sowie dem sehr guten Orches­ter unter der Lei­tung von Ádám Fischer ab. „Das fin­de ich für eine Oper wie ‚Don Gio­van­ni‘ und für einen Regis­seur wie Jan Bos­se, der mit sei­nen Schau­spie­lern umge­hen kann, zu wenig.“ +++ Die Han­no­ver­sche All­ge­mei­ne Zei­tung berich­tet über die umstrit­te­ne Tos­ca von Vasi­ly Bark­ha­tov: „Der jun­ge rus­si­sche Regis­seur macht aus Puc­ci­nis Dau­er­bren­ner ‚Tos­ca‘ einen über­ra­schend umstrit­te­nen Opern­abend in Han­no­ver. Das ist manch­mal anstren­gend – und ein Glück für das Stück. Zum Ende gibt es aus­dau­ern­den Applaus und Buh­ru­fe.“

WAS LOHNT

Heu­te Mal eini­ge Hör-Tipps für unter­wegs. In der Ton­Art von WDR3 fragt Julia Spy­ker, war­um so vie­len Chö­ren die Män­ner­stim­men feh­len. Allein der Anteaser die­ser Sen­dung ist groß­ar­tig: „Es kos­tet nichts, macht glück­lich und sexy: Sin­gen!“ +++ Span­nen­de Doku in SWR2: Was ist eigent­lich aus Chris­toph Schlin­gen­siefs Opern­dorf in Bur­ki­na Faso gewor­den? Glo­ba­les Kunst­pro­jekt, kon­kre­te Ent­wick­lungs­hil­fe und ein Ort, an dem afri­ka­ni­sche und deut­sche Künst­ler sich inspi­rie­ren. Patrick Bata­ri­lo geht all die­sen Fra­gen nach. +++ Und gern lade ich Sie auch noch zur ers­ten Fol­ge mei­ner Talk­show Brüg­ge­manns Begeg­nun­gen ein. Auf Spo­ti­fy redet der Diri­gent Franz Wel­ser-Möst fast zwei Stun­den lang über sei­nen Streit mit der Wie­ner Staats­oper, dar­über, was der Gugl­hupf mit sei­ner Fami­lie zu tun hat, über Show-Diri­gen­ten und die Fas­zi­na­ti­on der klei­nen Ges­te.

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de