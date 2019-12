Im Dezem­ber 2018 muss­te Mur­ray Per­ahia aus gesund­heit­li­chen Grün­den einen Zyklus der Beet­ho­ven-Kla­vier­kon­zer­te absa­gen. Der jun­ge Pia­nist Jan Lisiecki sprang spon­tan für ihn ein und begeis­tert jetzt mit sei­ner Inter­pre­ta­ti­on der fünf Reper­toire-Gigan­ten.

CRESCENDO: War es eine spon­ta­ne Idee, aus dem „Einspringer“-Zyklus eine CD-Auf­nah­me zu machen?

Jan Lisiecki: Total spon­tan! Ich wuss­te erst einen Monat vor­her, dass ich die Kon­zer­te über­haupt spie­len wür­de. Wir dach­ten, viel­leicht soll­ten wir sie auf­neh­men – nur so als Erin­ne­rung, falls alles gut geht und das Zusam­men­spiel funk­tio­niert. Der Vor­teil war, dass die Auf­nah­me dadurch ohne den Druck ent­stand, sie zu ver­öf­fent­li­chen.

Spielen Beethoven: Jan Lisiecki und die Academy of St Martin in

the Fields im Berliner Konzerthaus

ANZEIGE









(Foto: © Peter Rigaud)

CRESCENDO: Statt das Ange­bot anzu­neh­men, nur eines oder zwei der Kon­zer­te aus­zu­wäh­len, haben Sie sich dazu ent­schlos­sen, den gan­zen Zyklus zu spie­len und sogar die von Mur­ray Per­ahia aus­ge­wähl­te paar­wei­se Ver­tei­lung der Kon­zer­te auf die ein­zel­nen Aben­de über­nom­men. Haben Sie die fünf Kon­zer­te immer abruf­be­reit?

Jan Lisiecki: Man­ches hat man bes­ser in den Fin­gern als ande­res. In der letz­ten Sai­son habe ich eini­ge der Kon­zer­te gespielt. Es gab also kei­ne kom­plet­te Beet­ho­ven-Dür­re. Aber natür­lich ist die kurz­fris­ti­ge Vor­be­rei­tung auf eine so inten­si­ve Pha­se ein ziem­li­ches Unter­neh­men. Neben vie­len Rei­sen und einer enor­men Men­ge an Reper­toire.

Jan Lisiecki: »Das Überraschende, Unerwartete kann einem

viel Stress bereiten, aber auch viel Freude.«

(Foto: © Chris­toph Köst­lin)

CRESCENDO: Der Beet­ho­ven-Zyklus war nicht Ihr ein­zi­ges Enga­ge­ment in die­ser Zeit…

Jan Lisiecki: Weil es ein „Ein­sprin­ger“ war, hat­te ich noch vie­le ande­re Kon­zer­te drum­her­um. Ich erin­ne­re mich, dass ich von Ham­burg nach Lon­don zu den Pro­ben geflo­gen bin und danach sofort wei­ter nach Lis­sa­bon. Direkt nach dem Kon­zert in Lis­sa­bon ging es nach Luxem­burg und von dort zurück nach Ber­lin. Dadurch ent­stan­den kom­plett ver­rück­te Situa­tio­nen. Wäre das ein paar Sai­sons frü­her geplant wor­den, wäre das sicher so nie­mals der Fall gewe­sen. Das hat ziem­lich viel Fokus gefor­dert.

Ein neuer Partner für Jan Lisiecki: die Academy of St Martin in the Fields

(Foto: © Ben­ja­min Eal­ove­ga)

CRESCENDO: Und die Aca­de­my of St Mar­tin in the Fields war ein neu­er Part­ner für Sie?

Jan Lisiecki: Ja! Wir haben zwar eine Tour gemein­sam geplant, aber erst in der über­nächs­ten Sai­son. Es war also das ers­te Mal, dass wir uns getrof­fen haben – ein wei­te­rer Unsi­cher­heits­fak­tor. Wir alle sind gute Musi­ker, aber das heißt nicht unbe­dingt, dass wir uns auch gut ver­ste­hen und gut zusam­men­pas­sen.

CRESCENDO: Den­ken Sie, die­se Unge­wiss­heit hat zur „Leben­dig­keit“ der Auf­nah­me bei­getra­gen?

Jan Lisiecki: Ich den­ke schon. Das Über­ra­schen­de, Uner­war­te­te kann einem viel Stress berei­ten, aber auch viel Freu­de. Hät­te ich es schon Jah­re im Vor­aus geplant, hät­te ich viel­leicht eine detail­lier­te­re Vor­be­rei­tungs­zeit gehabt – mehr Zeit, über Din­ge nach­zu­den­ken. Aber manch­mal braucht man eben auch das Gegen­teil: Spon­ta­nei­tät, Ener­gie, Impul­si­vi­tät. Ob es das­sel­be Ergeb­nis gewor­den wäre, wenn ich mich jah­re­lang in der Par­ti­tur ver­bud­delt und auf die Auf­nah­me vor­be­rei­tet hät­te? Viel­leicht wäre das Ergeb­nis ganz anders gewor­den, aber das ist okay! Es ist eben eine Moment­auf­nah­me die­ser Kon­zer­te im letz­ten Dezem­ber.

CRESCENDO: Schon da wur­de immer wie­der erwähnt, dass Sie „anstel­le von“ Mur­ray Per­ahia spie­len. Wie ste­hen Sie zu sol­chen Ein­sprin­gern – Fluch oder Segen?

Jan Lisiecki: In jedem Fall eine wirk­lich gro­ße Ver­pflich­tung. Beson­ders in einem Fall wie die­sem. Ich ver­eh­re Mur­ray Per­ahia sehr. Das sind ziem­lich gro­ße Fuß­stap­fen, in die man da tre­ten muss. Hät­te ich Tickets für sein Kon­zert und jemand ande­rer wür­de spie­len, wäre ich sehr ent­täuscht. Für ihn ein­zu­sprin­gen heißt nicht, dass ich bes­ser spie­len will als er. Ich will dar­aus mein eige­nes Kon­zert machen. Das Publi­kum, das die Tickets für Mur­ray Per­ahia ge – kauft hat, freut sich auf das, was man von einem sei­ner Kon­zer­te erwar­tet: einen groß­ar­ti­gen Auf­tritt, einen tol­len Abend, etwas, das in Erin­ne­rung bleibt. Und ich hof­fe, dass ich ihm das auch mit mei­nem Kon­zert geben kann. Das war immer mei­ne Ein­stel­lung zu Ein­sprin­gern. Trotz­dem kann es manch­mal sehr belas­tend sein. Man möch­te sich selbst prä­sen­tie­ren, aber gleich­zei­tig auch respekt­voll gegen­über der Per­son sein, die man ver­tritt.

Jan Lisiecki: »Beethovens Klavierkonzerte erzählen eine Geschichte.«

(Foto: © Chris­toph Köst­lin)

CRESCENDO: Wie war Ihre ers­te Begeg­nung mit Beet­ho­vens Kla­vier­kon­zer­ten?

Jan Lisiecki: Ich erin­ne­re mich, dass ich zuerst das Drit­te Kon­zert gelernt habe. Es war eigent­lich eine natür­li­che Evo­lu­ti­on vom Mozart­spie­len – vor allem dem d‑Moll-Kon­zert – zu Beet­ho­ven. Ein ganz logi­scher Schritt. Es ist das „mitt­le­re“ der Kon­zer­te und kein „frü­her“, oder „spä­ter“ Beet­ho­ven, son­dern irgend­wo dazwi­schen. Von da aus lern­te ich die ande­ren vier. Eini­ge habe ich unend­lich oft auf Tour gespielt. Das Ers­te und Zwei­te sind die bei­den Kon­zer­te, die am sel­tens­ten gespielt wer­den, gene­rell und auch bei mir per­sön­lich. Ich habe sie fast aus­schließ­lich im Rah­men sol­cher Beet­ho­ven-Zyklen gespielt. Ich möch­te die bei­den in Zukunft aber auch ein­zeln spie­len – sie ver­die­nen ihre Zeit im Ram­pen­licht!

CRESCENDO: Wie emp­fin­den Sie das Ver­hält­nis der fünf Kon­zer­te zuein­an­der?

Jan Lisiecki: Ich den­ke, jedes hat sei­nen Platz, und man fühlt immer die­se Beet­ho­ven-Tex­tur. Aber was ich wirk­lich an ihnen lie­be, ist, dass sie so wun­der­bar zusam­men funk­tio­nie­ren. Sie erzäh­len eine Geschich­te: Beet­ho­vens Rei­se, die Art, in der er sei­nen Stil ver­än­dert und wei­ter­ent­wi­ckelt. Er hat das Kla­vier­kon­zert in sei­ner Defi­ni­ti­on kom­plett ver­än­dert. Vom tra­di­tio­nel­len Stil aus­ge­hend hat er immer unge­wöhn­li­che­re Ide­en hin­zu­ge­fügt. So offen­sicht­li­che Din­ge wie die Kadenz weg­zu­las­sen oder dass das Kla­vier allein beginnt. Ich den­ke, der Anfang des Vier­ten Kon­zer­tes ist der stres­sigs­te, unge­wöhn­lichs­te und ergrei­fend-schöns­te aller Kon­zer­te, die für das Kla­vier geschrie­ben wor­den sind.

Jan Lisiecki: »Ab und zu ist es wichtig, den historischen

Kontext zu vergessen.«

(Foto: © Chris­toph Köst­lin)

CRESCENDO: Das Cover zeigt Sie sehr ernst. Eine Beet­ho­ven-Anspie­lung?

Jan Lisiecki: Das Foto ist noch vom Shoo­ting für mein Men­dels­sohn-Album. Damals hat­te ich über­haupt kei­ne Ahnung, dass ich in die­sem Jahr auch noch eine Beet­ho­ven-CD auf­neh­men wür­de. Ich dach­te ein­fach, dass es gut passt. Es ist wirk­lich sehr ernst, aber es gibt ja auch kei­nen Grund, auf einem Beet­ho­ven-Cover breit zu grin­sen.

CRESCENDO: Fin­den Sie es wich­tig, sich mit den his­to­ri­schen und bio­gra­fi­schen Hin­ter­grün­den eines Stü­ckes aus­ein­an­der­zu­set­zen?

Jan Lisiecki: Hm, dar­auf gibt es kei­ne leich­te Ant­wort. Ich den­ke, es ist schon wich­tig zu wis­sen, was pas­siert ist, und sich zu bil­den. Ande­rer­seits den­ke ich nicht, dass Musik zwin­gend his­to­ri­sche Wer­te ent­hal­ten muss. Wenn man sich ande­re Kunst­for­men anguckt, ist es, glau­be ich, sehr ähn­lich. Manch­mal hilft das Wis­sen, manch­mal ver­än­dert es die Sicht­wei­se – oft bin ich nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Wir den­ken Emo­tio­nen für Kom­po­nis­ten nach. Aber sind die Stü­cke immer eine Refle­xi­on? Okay, Beet­ho­ven war taub, als er das Fünf­te Kon­zert kom­po­nier­te, er konn­te es nicht mehr selbst auf­füh­ren – aber was bedeu­tet das? Hat es eine Rele­vanz für die­ses Meis­ter­werk? Ab und zu ist es genau­so wich­tig, den his­to­ri­schen Kon­text zu ver­ges­sen.

CRESCENDO: Sie haben, auch ohne für jeman­den ein­zu­sprin­gen, einen sehr vol­len Ter­min­ka­len­der. Woher neh­men Sie die­se Ener­gie?

Jan Lisiecki: Das gehört ein­fach zu mei­ner Per­son. Da habe ich Glück: Die Ener­gie kommt von innen. Man muss kon­ti­nu­ier­lich Inspi­ra­ti­on fin­den. Auch wenn ich mal müde bin, habe ich meis­tens kein Pro­blem damit, jeden Tag mit einem Lächeln auf­zu­wa­chen.

CRESCENDO: Ziem­lich hilf­reich ist sicher, dass Sie gern rei­sen. Anders als Beet­ho­ven muss man heu­te ja nicht mehr die Kut­sche neh­men…

Jan Lisiecki: Zum Glück nicht!

Jan Lisiecki: »An irgendeinem Punkt meines Leben möchte ich

alle Länder gesehen haben.«

(Foto: © Chris­toph Köst­lin)

CRESCENDO: Zu sei­ner Zeit war man noch „gut bewan­dert“, weil man auf den lan­gen Rei­sen viel sehen und ler­nen konn­te. Ist es beim heu­ti­gen Rei­se­tem­po noch mög­lich, eine Stadt rich­tig ken­nen­zu­ler­nen, wenn man für ein Kon­zert nur weni­ge Tage dort ist?

Jan Lisiecki: Ich wür­de sagen, das ist ziem­lich sub­jek­tiv. Die all­ge­mei­ne Annah­me ist ja, dass Künst­ler nichts von den Städ­ten sehen. Ich ken­ne wirk­lich eini­ge Kol­le­gen, die sehr zufrie­den damit sind, vom Hotel­zim­mer zum Kon­zert­ort zu fah­ren, auf­zu­tre­ten, zurück ins Hotel­zim­mer zu gehen und dann wei­ter­zu­flie­gen. Für mich wäre das unvor­stell­bar. Ich muss raus­ge­hen, mir Sachen anse­hen. Ich bin, wie gesagt, eine ener­gie­ge­la­de­ne Per­son. Für mich ist es ähn­lich wie in der Musik: Eine Stadt ver­än­dert sich dau­ernd, stän­dig pas­siert etwas Neu­es, man wird sie nie zu 100 Pro­zent ken­nen. So ist es auch mit den Stü­cken von Mozart, Cho­pin oder Beet­ho­ven. Egal wie oft man sie geübt und ana­ly­siert hat, man kann sie nie­mals kom­plett ver­ste­hen.

CRESCENDO: Sie waren bereits in 85 Län­dern. Gibt es Orte, die Sie unbe­dingt noch sehen wol­len?

Jan Lisiecki: An irgend­ei­nem Punkt mei­nes Lebens möch­te ich alle Län­der gese­hen haben, aber eben auch eini­ge genau­er ken­nen­ler­nen. Ich habe das Gefühl, ich ken­ne Deutsch­land ganz gut, aber gleich­zei­tig habe ich fest­ge­stellt, dass ich zum Bei­spiel noch nie im Saar­land war. Selbst in Deutsch­land, wo ich fast jeden Monat bin, gibt es Sachen, die ich noch sehen muss.

CRESCENDO: Hören Sie auf Ihren Rei­sen Musik?

Jan Lisiecki: Ich habe immer ziem­lich viel Musik gehört. Da ich mitt­ler­wei­le aber viel unter­wegs bin, bin ich manch­mal mehr als zufrie­den, auch mal etwas Ruhe zu haben. Nor­ma­ler­wei­se spielt ohne­hin immer etwas in mei­nem Kopf. So ein klei­nes biss­chen Ruhe scha­det also über­haupt nicht.

Lud­wig van Beet­ho­ven: „Com­ple­te Pia­no Con­cer­tos“, Jan Lisiecki, Aca­de­my of St Mar­tin in the Fields; auch als DVD und Blu-Ray (DG)

www.amazon.de