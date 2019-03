Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te geht es unter ande­rem um die Scheichs an der Sca­la, um Lus­ti­ges von den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len und um einen sozi­al­kit­schi­gen Nabuc­co.

Was ist?

Bis­lang nur Tou­ris­tin in Vero­na, steht Anna Netreb­ko bald hier auch auf der Büh­ne

„Sie schrei­ben, was wir alle den­ken, aber nicht zu sagen wagen“ – das war eine der schöns­ten Rück­mel­dun­gen auf den letz­ten News­let­ter. In unse­rer klei­nen Klas­sik-Welt nicht immer leicht: Freund­schaf­ten, Eitel­kei­ten, Abhän­gig­kei­ten – drauf gepfif­fen! Und los geht’s!

Beim ers­ten The­ma fällt mir die Offen­heit nicht so schwer. Alex­an­der Perei­ra und ich pfle­gen seit Jah­ren eine unkon­struk­ti­ve Feind­schaft: Ich fand den ehe­ma­li­gen Oli­vet­ti-Ver­tre­ter als Salz­burg-Inten­dan­ten recht mit­tel­mä­ßig, und er schrieb gern Chef­re­dak­teu­re an, dass ich das gefäl­ligst nicht schrei­ben soll. Nun hat Perei­ra ande­ren Ärger. Er will die Sau­dis (oder ihren staat­li­chen Ölkon­zern) mit Mil­lio­nen an der Mai­län­der Sca­la betei­li­gen, um sei­ne Wie­der­wahl zu sichern. Fide­lio mit freund­li­cher Unter­stüt­zung eines Unrechts­staa­tes? La Repubbli­ca redet bereits von einer „Schlacht“ im ita­lie­ni­schen Kul­tur­be­trieb. Perei­ra ver­tei­digt sich: Wenn wir das Geld nicht neh­men, neh­men es ande­re. Schon klar: Irgend­je­mand muss den Bösen ja die Hän­de abha­cken – wenn die Sau­dis das nicht tun, macht es eben ein Inten­dant. Lie­ber Alex­an­der Perei­ra, lies doch mal die­se aktu­el­le Mel­dung der Frank­fur­ter Rund­schau!

Unter die­sen Umstän­den ist es fast lus­tig, wenn die Are­na di Vero­na pro­kla­miert, dass sie end­lich wie­der die „Sca­la des Som­mers“ wer­den will. Lan­ge war die ita­lie­ni­sche Open-Air-Büh­ne Aus­flugs­ziel von Gar­da­see-Tou­ris­ten mit Adi­let­ten. Das will die neue Inten­dan­tin Ceci­lia Gas­dia nun ändern und hat Anna Netreb­ko für Il Tro­va­to­re und Erwin Schrott für Car­men enga­giert – am 4. August fei­ert Pláci­do Dom­in­go dann sein 50. Are­na-Jubi­lä­um.

„Die Salz­bur­ger Fest­spie­le des Früh­lings“ sind bekannt­lich die Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le. Im Vor­feld gab es aller­hand Hick­hack, das gut zu unse­rem The­ma „Freun­de und Fein­de“ passt. Auf einer Sit­zung mit dem Land soll Chris­ti­an Thie­le­mann von der öster­rei­chi­schen Poli­tik qua­si gezwun­gen wor­den sein, Niko­laus Bach­ler als neu­en Inten­dan­ten zu dul­den (will der heim­lich sei­nen Mün­chen-Freund Kirill Petren­ko und die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker zurück an die Salz­ach holen?). Nun muss­ten die Fest­spie­le erst ein­mal bekannt geben, dass Sofia Gubai­du­li­nas neu­es Werk Der Zorn Got­tes nicht pünkt­lich fer­tig gewor­den ist. Das führ­te zu einer durch­aus amü­san­ten Pres­se­mit­tei­lung: „Anstel­le von ‚Der Zorn Got­tes‘ ist im dies­jäh­ri­gen Orches­ter­kon­zert die ‚Jubel-Ouver­tü­re‘ von Carl Maria von Weber zu hören.“ Schön, dass wir in der Klas­sik so schnell die Gefühls­wel­ten wech­seln kön­nen!

Ein unbe­kann­ter Feind war mir lan­ge Jus­tus Frantz. Bis ich von Frie­de Sprin­ger gebe­ten wur­de, ihn für die Welt am Sonn­tag zu tref­fen. Auf einer Kreuz­fahrt haben wir uns lan­ge Aben­de über Mah­lers Fünf­te Sym­pho­nie gebeugt und phi­lo­so­phiert. Viel­leicht sind wir kei­ne Freun­de gewor­den, aber leid tut es mir schon, wie der Pia­nist, Diri­gent und Musi­k­er­klä­rer sei­ne Kar­rie­re ver­schlu­dert hat. Nun wur­de gegen ihn, wie der Spie­gel berich­tet, ein Erzwin­gungs­haft­be­fehl erlas­sen. Nicht wegen Sau­di-Geschäf­ten, son­dern wegen intrans­pa­ren­ter Fir­men­or­ga­ni­sa­ti­on.

Die Deut­sche Orches­ter­ver­ei­ni­gung zieht eine posi­ti­ve Bilanz: 20 Pro­zent Zuwachs bei Jugend­pro­gram­men, Orches­ter geben zwar weni­ger Kon­zer­te, gewin­nen aber neu­es Publi­kum, sind viel­fäl­tig und in der Regel gut aus­ge­stat­tet. Dar­un­ter ver­steht die Orches­ter­ver­ei­ni­gung bemer­kens­wer­ter­wei­se, dass sie „auf dem Weg sind, Tarif­ge­häl­ter zu zah­len“! Viel­leicht soll­te Alex­an­der Perei­ra mal bei Gaz­prom als Spon­sor anfra­gen? Dann müss­ten Vale­ry Ger­giev und Denis Matsuev eben etwas öfter in Deutsch­land auf­tre­ten (mit Letz­te­rem führ­te Kers­tin Holm von der FAZ übri­gens ein lesens­wer­tes Inter­view). Nein, der eigent­li­che Charme deut­scher Orches­ter ist ihre Inti­mi­tät – und das zeigt der wirk­lich lus­ti­ge PR-Clip des Sym­pho­nie­or­ches­ters des Baye­ri­schen Rund­funks, ein Muss für alle News­let­ter-Leser aus dem Mar­ke­ting.

Als ich neu­lich den Diri­gen­ten Mar­kus Posch­ner getrof­fen habe, freu­te er sich, dass der Kul­tur­streit in Linz end­lich ad acta gelegt wur­de. Nach­dem die Stadt nicht mehr für das Bruck­ner-Orches­ter zah­len woll­te, gibt es nun eine Eini­gung, „die uns mehr Fle­xi­bi­li­tät erlaubt“, so Posch­ner. Jetzt hat er mit Nor­bert Tra­wö­ger auch einen neu­en, enga­gier­ten Künst­le­ri­schen Direk­tor.

Was war?

Der „Pro­jekt­chor“ aus Flücht­lin­gen in der Ham­bur­ger „Nabucco“-Inszenierung

Einer, über den man als Kri­ti­ker ein­fach gut schrei­ben will, ist der rus­si­sche Regis­seur Kirill Serebren­ni­kov. Den Ham­bur­ger Nabuc­co hat er aus sei­nem Russ­land-Arrest per USB-Stick und mit­hil­fe des Rechts­an­walts insze­niert. Ich war bei der Foto­pro­be dabei, fand aller­dings (weil wir ja ehr­lich sein wol­len), dass alles ein biss­chen sehr polit­kit­schig war. Wenn man als Flücht­ling irgend­wann in Ham­burg stran­det und am Ende im „Pro­jekt­chor” Va pen­sie­ro sin­gen muss, ist das am Ende auch ein klei­ner Miss­brauch. Der Plot spielt in den Hin­ter­zim­mern der UNO, die bösen Poli­ti­ker und das arme Volk, die alten Hebrä­er als neue Syrer – das ist klas­si­sches, über­frach­te­tes, aber eben auch etwas abge­stan­de­nes und nicht immer ganz logi­sches Frü­her-ist-wie-heu­te-Regie­thea­ter. Es berührt, es bewegt – aber bleibt auch sehr mora­lisch. Eine aus­führ­li­che Pre­mie­ren­kri­tik von Jür­gen Lie­bing ist bei Fazit nach­zu­hö­ren. Den Gefan­ge­nen­chor sehen Sie hier.

Der Ham­bur­ger Gefan­ge­nen­chor aus Nabuc­co, auf­ge­nom­men in der Foto­pro­be

Chris­toph Lie­ben-Seut­ter gehört auch auf die Sei­te „Wir wer­den wohl kei­ne Freun­de mehr”, aber die andau­ern­de Debat­te über den Klang sei­ner Elb­phil­har­mo­nie ist all­mäh­lich selbst mir lang­wei­lig. Kein Grund für Pia­nist Igor Levit, sei­nen Senf auch noch dazu­zu­ge­ben: In der Zeit greift er nun das Han­dy-Publi­kum an, bemän­gelt feh­len­de Ein­spiel­zei­ten und sagt, was alle längst gesagt haben: Der Saal in Ham­burg ist unheim­lich hell­hö­rig.

Dani­el Hope (eher Kate­go­rie Freund), hat bekannt gege­ben, dass er die Lei­tung beim Savan­nah Music Fes­ti­val an Phil­ip Dukes abgibt. Ein biss­chen mehr Zeit für Ton­lei­tern zwi­schen dem Zür­cher Kam­mer­or­ches­ter, dem San Francisco’s New Cen­tu­ry Orches­tra, der Frau­en­kir­che, dem Radio und dem Fern­se­hen.

Wir befin­den uns mit­ten in den Jubel­fei­er­lich­kei­ten für Hec­tor Ber­li­oz. Wer Zeit hat, soll­te sich den Text zum 150. Todes­tag im Spec­ta­tor durch­le­sen. Geburts­tags­kind Jaques Offen­bach wird mit Die Prin­zes­sin von Tra­pez­unt in Hil­des­heim gefei­ert. „Offen­bach in Best­form“ jubelt Gerald Fel­ber in der FAZ über die Auf­füh­rung von Adam Ben­zwi und Max Hopp. In den USA wur­den gleich zwei Kla­vier­kon­zer­te urauf­ge­führt, berich­tet die New York Times: Das Bos­ton Sym­pho­ny Orches­tra ließ das Kon­zert von Tho­mas Adès erklin­gen, und aus­ge­rech­net Vene­zue­la-Ver­ste­her Gus­ta­vo Duda­mel diri­gier­te Yuja Wang mit John Adams Must the Devil Have All the Good Tunes. Noch ein­mal zurück zur Sca­la: Die Kho­vansh­chi­na-Auf­füh­rung von Mario Mar­to­ne mit Vale­ry Ger­giev begeis­ter­te mit ihrem Bla­derun­ner-Look zumin­dest Sil­via Luraghi. Nicht wirk­lich über­zeugt hat Uwe Fried­rich im Deutsch­land­funk die Oper Baby­lon von Jörg Wid­mann und Peter Slo­ter­di­jk in der Regie von Andre­as Krie­gen­burg an der Staats­oper Ber­lin: „Musik mit ein­ge­bau­tem Tin­ni­tus“ – hoff­nungs­los über­frach­tet. In Dres­den ging die Pre­mie­re der Ver­kauf­ten Braut in der Insze­nie­rung von Maria­me Clé­ment im Büh­nen­bild von Julia Han­sen über die Büh­ne: ein lust­vol­ler Grenz­gang zwi­schen Dirndl-Kli­schee und moder­ner Eman­zi­pa­ti­on. Noch lie­gen kei­ne Zei­tungs­kri­ti­ken vor, aber das Fest­spie­le-Forum war irri­tiert und fei­er­te das Rol­len­de­büt der arme­ni­schen Ensem­ble-Sopra­nis­tin Hrachu­hí Bas­sénz.

Letz­tes Kon­zert der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker mit Kirill Petren­ko, bevor er ihr Chef wird: Tschai­kow­skys Fünf­te Sym­pho­nie und Patri­cia Kopatchin­ska­ja mit Schön­bergs Vio­lin­kon­zert. Der gigan­ti­sche Jubel von Fre­de­rik Hans­sen im Tages­spie­gel („Alles, was auf­blitzt, ist außer­ge­wöhn­lich“) lässt Rau­pe Nim­mer­satt (sie­he letz­ten News­let­ter) skep­tisch wer­den. Manu­el Brug for­dert statt „Ado­ran­ten­tum bis zur Selbst­auf­ga­be“ eher „ein wenig mehr Nüch­tern­heit“. (Lus­tig, dass der­sel­be Kri­ti­ker Teo­dor Cur­r­ent­zis an ande­rer Stel­le sel­ber eine Klas­sik-Kathe­dra­le in Wor­ten baut.) Petren­kos Vor­gän­ger Simon Ratt­le ord­ne­te auf Takt1 der­weil die Welt mit kla­ren Wor­ten. Über den Bre­x­it sag­te er: „Das alles kommt mir vor wie die Bür­ger von Pom­pe­ji, die für den Aus­bruch des Vul­kans gestimmt haben.“

Eher neu­tral stand ich Micha­el Gie­len gegen­über, der in den Jah­ren, in denen ich in Frei­burg stu­dier­te, Chef des SWR-Orches­ters war. Wohl­wis­send, dass Diri­gen­ten-Typen wie er heu­te sel­ten sind: sehr viel Kopf, in sei­nem Wis­sen gerad­li­nig – und zuwei­len auch bereit, den klu­gen Kopf durch die Wand zu sto­ßen! Ein Bewe­ger. Ein Bin­de­glied der Ver­gan­gen­heit in die Zukunft. Wun­der­schö­ne Nach­ru­fe sei­ner Freun­de wur­den nun zu sei­nem Tod ver­fasst, sehens­wert beson­ders das Inter­view, das Alex­an­der Klu­ge mit ihm führ­te.

Was lohnt?

Jac­ques Lous­sier, der Urgroß­va­ter des Cross­over, ist gestor­ben

Der Deutsch­land­funk nann­te ihn den Urgroß­va­ter des Cross­over. Der Pia­nist Jac­ques Lous­sier ist gestor­ben. Er revo­lu­tio­nier­te mit Bach den Jazz, hielt aber zeit­le­bens nichts von Neu­er Musik. Und den­noch: Sein Play Bach war nicht nur Nische, son­dern ganz gro­ße Kunst! Viel­leicht spie­len die bei­den jetzt vier­hän­dig. Ich für mei­nen Teil habe die Vinyl-Edi­ti­on von Play Bach bestellt – einen Klas­si­ker, der mit ein biss­chen Knis­tern ein ewi­ges Andenken ist!

Die­ser Tage erscheint auch das neue CRESCENDO! The­men­schwer­punkt ist „Musik und Zen­sur“. Ich habe mich mit dem Kom­po­nis­ten Moritz Eggert unter­hal­ten und dar­über gestrit­ten, ob es wirk­lich klug ist, Kon­zer­te von AfD-Mit­glie­dern wie Mat­thi­as Moos­dorf iro­nisch zu unter­wan­dern. Das gesam­te Gespräch lesen Sie im neu­en Heft, hier schon mal ein Aus­schnitt zum Nach­hö­ren. Das Maga­zin kön­nen Sie hier als Pro­be­aus­ga­be kos­ten­frei bestel­len.

Moritz Eggert debat­tiert mit mir die Zen­sur in der Musik. Zunächst ant­wor­tet er auf die Fra­ge, was sein Pro­test gegen den Auf­tritt von Mat­thi­as Moos­dorf gebracht habe

Sie wol­len gern in die Oper, wis­sen aber nicht, mit wem? Und Sie woh­nen zufäl­lig noch in Dres­den? Dann schau­en Sie doch bei den Opern­lieb­ha­bern vor­bei. Die tref­fen sich am 21. März zum ers­ten Mal.

