„Ein Musik­lieb­ha­ber, umge­ben von sei­nen Wie­der­ga­be­ge­rä­ten und einem Mixer, spielt sei­ne Lieb­lings­stel­len aus dem Werk des gro­ßen Meis­ters ein. Durch wei­che Blen­den und abrup­te Schnit­te erstellt er eine neue Kon­ti­nui­tät mit hete­ro­ge­nen Zusam­men­hän­gen“, so beschrieb Mau­ricio Kagel sei­ne im Beet­ho­ven-Jahr 1970 kom­po­nier­te Hom­mage Lud­wig van. Er frag­men­tier­te und ver­än­der­te sein aus­schließ­lich aus Beet­ho­vens Solo- und Kam­mer­mu­sik gewon­ne­nes Klang­ma­te­ri­al und setz­te es so wie­der zusam­men, dass Pas­sa­gen und Stim­men aus ver­schie­de­nen Wer­ken simul­tan erklan­gen und auf Instru­men­ten, für die sie nicht geschrie­ben waren. Als „Met­acol­la­ge“ bezeich­ne­te Kagel die­ses Kom­po­si­ti­ons­ver­fah­ren, das zugleich die Arbeits­wei­se Beet­ho­vens illus­triert, der alle Ein­fäl­le, sei­en es Melo­di­en, The­men oder Moti­ve, in sei­nen Skiz­zen­bü­chern notier­te.

War ein gro­ßer Bewun­de­rer Beet­ho­vens: Mau­ricio Kagel

(Foto: © WDR)

ANZEIGE









Kagel war ein gro­ßer Bewun­de­rer Beet­ho­vens, des­sen Art, Musik zu kon­zi­pie­ren, für ihn alles Ver­gan­ge­ne in Fra­ge stell­te. Von den Kri­ti­kern der Urauf­füh­rung wur­de sei­ne Arbeit jedoch nicht ver­stan­den. Vor allem der Schluss, an dem Kagel dar­stell­te, was übli­cher­wei­se zu Beginn eines Kon­zerts statt­fin­det wie das Stim­men der Instru­men­te und die ver­ba­le Ver­stän­di­gung der Musi­ker, ver­stör­te. Umrahmt von Olga Neu­wirths Kla­vier­kon­zert locus…doublure…solus mit Her­mann Kretz­sch­mar als Solis­ten und Beet­ho­vens Sep­tett Es-Dur op. 20, wid­met sich das Ensem­ble Modern (Foto oben: © Vin­cent Ste­fan) unter David Nie­mann dem Werk in einer neu­en Fas­sung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.elbphilharmonie.de