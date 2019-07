„If music be the food of love, play on…“, so heißt es bei Shake­speare, und wohl kaum einer konn­te dies betö­ren­der ver­to­nen als Hen­ry Pur­cell, der sich in sei­nen Wer­ken far­ben- und nuan­cen­reich mit der Lie­be aus­ein­an­der­ge­setzt hat. Des­halb kommt es nicht von unge­fähr, dass sich das Debut­al­bum der jun­gen Sopra­nis­tin Rowan Pier­ce ver­schie­de­nen Lie­bes­lie­dern des baro­cken Groß­meis­ters wid­met und dabei einen wei­ten Bogen spannt, ange­fan­gen vom Früh­werk She loves and she con­fes­ses too bis hin zu Swee­ter than roses. Im Zen­trum steht dabei stets der poe­ti­sche Text. Die­sen kunst­voll spre­chen­den Gesang gestal­tet Pier­ce ein­dring­lich aus und beein­druckt in ihrer Inter­pre­ta­ti­on der bil­der­rei­chen Dich­tun­gen mit unmit­tel­ba­rer Prä­senz und Klar­heit. Ein­fühl­sam beglei­tet von Richard Egarr und Wil­liam Car­ter, erkun­det die Sän­ge­rin so Pur­cells klang­vol­le Spra­che der Lie­be.

Hen­ry Pur­cell: „The Cares of Lovers” u.a., Rowan Pier­ce, Richard Egarr, Wil­liam Car­ter (Linn)

