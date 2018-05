Wer verbirgt sich hinter diesem Text?

„Als der liebe Gott den Humor verteilte, habe ich zweimal „hier!“ gerufen“ und kam als Sohn eines musikalischen Dorfschullehrers zur Welt, der für mich sogar eine kleine Hausorgel bastelte. Ehrfürchtig hörte ich schon in jungen Jahren Wagners Parsifal in Bayreuth, was mich so beeindruckte, dass ich entschied, Komponist zu werden, Unterricht zu nehmen und zwei Komponisten entdeckte, die mich am meisten beeinflusst haben: Bach und Brahms.

Als meine „Sturm- und Trankzeit“ sich gelegt hatte, wurde ich schnell als angesehener Komponist, Pianist und Lehrer schon zu Lebzeiten gefeiert. Das große Arbeitspensum zwischen Lehrverpflichtungen und Tourneen forderte seinen Tribut, was mich leider immer öfter zur Flasche greifen ließ. Dennoch arbeitete ich mit einer unglaublichen Schnelligkeit und Leichtigkeit und gab mitunter 100 Konzerte im Jahr.

Auch das Ausland wurde auf mich aufmerksam, und ich hatte die Ehre, mit äußerst hervorragenden Künstlern in ganz Europa zusammenzuarbeiten. Darunter auch eine beleibte Sängerin, die ich liebevoll „Venus von Kilo“ nannte.

In meiner Musik übernahm ich klare Formen aus dem Barock, die aber durch raffinierte Klangfarben und technisch herausfordernde Harmonien mit romantischem Gefühlsausdruck verbunden wurden. Es entstanden zahlreiche Werke für mein Lieblingsinstrument, für das viel zu lange wenig geschrieben wurde. Ich habe ihm dafür die Vielfarbigkeit des modernen Orchesters gegeben!