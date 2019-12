Als „Orgie der Nackt­kul­tu­ren“ und „sen­sa­ti­ons­hung­ri­ge Ver­rückt­heit“ bezeich­ne­ten Kri­ti­ker 1902 Gus­tav Klimts Beet­ho­ven­fries. Man ver­brei­te­te sogar das Gerücht, der Künst­ler sei in die „Irren­an­stalt“ Am Stein­hof ein­ge­lie­fert wor­den. Geschaf­fen hat­te Klimt den Fries als Hom­mage an Beet­ho­ven für die XIV. Aus­stel­lung der Ver­ei­ni­gung Bil­den­der Künst­ler Öster­reichs Seces­si­on, die er mit Gleich­ge­sinn­ten ins Leben geru­fen hat­te. Im Zen­trum der Aus­stel­lung stand Max Klin­gers monu­men­ta­le Beet­ho­ven-Sta­tue, die den Kom­po­nis­ten, mit allen Insi­gni­en der Macht aus­ge­stat­tet, auf einem Mar­mor­thron zeig­te. Sie befin­det sich heu­te im Muse­um der bil­den­den Küns­te in Leip­zig.

Ver­ar­bei­te­te Erkennt­nis­se von Sig­mund Freud in sei­nem Fries:

der Maler Gus­tav Klimt

(Foto von der Rück­sei­te des Klimt-Buchs des Kunst­his­to­ri­kers Gil­les Néret, Ver­lag Taschen)

ANZEIGE









Der Fries ist nach sei­ner Restau­rie­rung 1986 dau­er­haft in einem Raum der Wie­ner Seces­si­on zu sehen. Augus­te Rodin, der 1902 Wien besuch­te, nann­te ihn „so tra­gisch und so selig“. Klimt ver­ar­bei­te­te dar­in Erkennt­nis­se von Sig­mund Freud. Er war fas­zi­niert vom Unbe­wuss­ten als Schlüs­sel mensch­li­chen Ver­hal­tens und fand damit zu einer neu­en Dar­stel­lung von Sexua­li­tät und Aggres­si­on. Richard Wag­ners Inter­pre­ta­ti­on der Neun­ten Sin­fo­nie fol­gend, stell­te er die Suche der Mensch­heit nach dem Glück dar. Sinn­bild die­ser Suche sind schwe­ben­de Geni­en, die in die Erzäh­lung ein­füh­ren.

„Die­se Kuss der gan­zen Welt“ – Klimts Apo­theo­se der Kunst

(Foto: © Öster­rei­chi­sche Gale­rie Bel­ve­de­re)

Eine Frau­en­gestalt und ein kni­en­des Paar, Sym­bol der lei­den­den Mensch­heit, fle­hen den Rit­ter in gol­de­ner Rüs­tung um Hil­fe an, der sich stell­ver­tre­tend für die Mensch­heit auf die Suche nach dem Glück begibt. An der Stirn­wand (Bild oben, Foto: © Öster­rei­chi­sche Gale­rie Bel­ve­de­re) zeigt Klimt die Mensch­heit, die sich den Gefah­ren und Ver­füh­run­gen der „Feind­li­chen Gewal­ten” stellt. Gigant Typhon und sei­ne Töch­ter, die drei Gor­go­nen, sind umge­ben von alle­go­ri­schen Dar­stel­lun­gen von Krank­heit, Wahn­sinn und Tod sowie Sinn­bil­dern der Wol­lust, Unkeusch­heit und Unmä­ßig­keit. In der Schluss­sze­ne lei­ten weib­li­che Gestal­ten als Sinn­bil­der der Küns­te in die idea­le Sphä­re der Kunst: ein küs­sen­des Paar vor dem Chor der Para­die­sen­gel.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.secession.at