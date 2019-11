Klick, klack, klack – pling! Nicht alle Tage trifft Emma­nu­el Pahud (Foto oben: © Josef Fischnal­ler) auf eine so unge­wöhn­li­che Kam­mer­mu­sik­part­ne­rin. In Olga Neu­wirths sur­re­al anmu­ten­dem Werk Ael­lo. Bal­let mécano­mor­phe kom­mu­ni­ziert die Quer­flö­te tem­pe­ra­ment­voll mit einer mecha­ni­schen Schreib­ma­schi­ne. Die Kom­po­nis­tin ließ sich von Bachs Bran­den­bur­gi­schen Kon­zer­ten und von Colet­te inspi­rie­ren. Denn die Pari­ser Schrift­stel­le­rin hat bei sol­chen Klän­gen an eine „gött­li­che Näh­ma­schi­ne“ gedacht. „Es ist ver­rück­ter Barock, modern erlebt“, lacht Pahud, der das Stück kürz­lich mit Sti­pen­dia­ten der Kara­jan-Aka­de­mie der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker auf­führ­te. Am Pult stand die fin­ni­sche Diri­gen­tin und Neue Musik-Exper­tin Susan­na Mälk­ki. Zu dem ­Ensem­ble aus Strei­chern und Blä­sern gesell­ten sich ein Syn­the­si­zer-Cem­ba­lo in baro­cker Stim­mung, eine Por­tiers­glo­cke und ein Tri­an­gel mit elek­tri­schem Milch­auf­schäu­mer. „Zeit­ge­nös­si­sche Musik ist für mich sehr bele­bend“, meint der lang­jäh­ri­ge Solo­flö­tist der Phil­har­mo­ni­ker, der neben sei­nem Orches­ter­job regel­mä­ßig mit eige­nen Pro­jek­ten rund um den Glo­bus unter­wegs ist.

Und so fin­den sich auch auf sei­nem neu­en Album ­„Dream­ti­me“, das er mit dem Münch­ner Rund­funk­or­ches­ter unter Lei­tung sei­nes Chefs Ivan Repušić auf­ge­nom­men hat, Kom­po­nis­ten der Gegen­wart. Der Titel erin­nert an das gleich­na­mi­ge Flö­ten­kon­zert, das der fran­zö­si­sche Kom­po­nist ­Phil­ip­pe Her­s­ant vor eini­gen Jah­ren für Pahud geschrie­ben hat. Die­ses Stück, das teils alb­traum­haf­te Züge trägt, ist zwar nicht auf der CD zu hören – dafür aber das Kon­zert für Flö­te und Kam­mer­or­ches­ter von Krzy­sztof Pen­der­ecki, der wie Her­s­ant die Grau­zo­nen des mensch­li­chen Bewusst­seins zwi­schen Schla­fen und Wachen aus­lo­tet. „In Pen­der­e­ckis Kon­zert hat man anfangs das Gefühl, aus einem schlech­ten Traum auf­zu­wa­chen. Alles um einen her­um wirkt undeut­lich, schat­ten­haft. Die Musik lebt von die­sem Kon­trast, von dem Kampf zwi­schen Schla­fen-Wol­len und ­Nicht-

Schla­fen-Kön­nen“, erklärt er. „Den Schluss hat Pen­der­ecki bei einer Mond­fins­ter­nis geschrie­ben, sein Werk endet in einer Atmo­sphä­re von Ruhe und Ver­träumtheit. Er hat selbst ange­merkt, dass er so den Weg zum Jen­seits gefun­den hat.“ Zehn Jah­re nach der Urauf­füh­rung 1993 durch den legen­dä­ren Flö­tis­ten Jean-Pierre Lou­is Ram­pal hat Pahud das Werk eben­falls unter Lei­tung Pen­der­e­ckis mit dem Orches­t­re de Chambre de Lau­sanne gespielt.

(Foto: © Josef Fischnaller)

Bei Tōru Tak­e­mit­sus I Hear the Water Drea­ming ver­rät bereits der Titel den Bezug zur Sphä­re des Oni­ri­schen. Der japa­ni­sche Kom­po­nist wur­de hier von einem Gemäl­de inspi­riert, das auf den Traum­zeit-Mythos der aus­tra­li­schen Abori­gi­nes Bezug nimmt. Pahud ist aber längst nicht nur auf Zeit­ge­nös­si­sches spe­zia­li­siert, er hat auch viel Barock­mu­sik und Reper­toire aus ande­ren Epo­chen auf­ge­führt. In der Roman­tik spiel­te die Flö­te aller­dings eine unter­ge­ord­ne­te Rol­le. „Damals wur­den kaum Wer­ke für die­ses Instru­ment geschrie­ben. Man leb­te in einer Umbruch­zeit. Das änder­te sich erst, als sich mit der Böhm-Flö­te die moder­ne Quer­flö­te durch­setz­te.“ Einer der weni­gen roman­ti­schen Kom­po­nis­ten, die sich für die Flö­te stark­mach­ten, war Carl Rei­ne­cke. „Er hat wun­der­schö­ne Musik geschrie­ben, Ohr­wür­mer, die jeder sum­men oder pfei­fen kann. Sein spä­tes Flö­ten­kon­zert D‑Dur ent­stand 1908, zwei Jah­re vor sei­nem Tod. Die Fas­zi­na­ti­on der Träu­me­rei in der Musik zieht sich wie ein roter Faden durch das Album.“

Fer­ruc­cio Buso­nis Diver­ti­men­to von 1920 ist für Pahud wie­der­um ein Bin­de­glied zwi­schen heu­ti­gen Kom­po­nis­ten und der Flö­ten­mu­sik aus der Zeit Mozarts. Des­sen Andan­te C‑Dur KV 315 hat er in all sei­nen sub­ti­len Farb­schat­tie­run­gen bereits oft auf die Büh­ne gebracht. Ohne­hin ist der berühm­te Salz­bur­ger von Kind­heit an einer sei­ner musi­ka­li­schen Fix­ster­ne. Als Pahud, der 1970 in Genf gebo­ren wur­de, mit sei­nen Eltern vor­über­ge­hend in Rom leb­te, hör­te er im Alter von vier Jah­ren einen älte­ren Nach­bars­jun­gen auf der Flö­te musi­zie­ren. Sofort war er fas­zi­niert von ihrem Klang. Vor allem Mozarts Kon­zert G‑Dur ließ ihn nicht mehr los, sodass er zwei Jah­re spä­ter selbst begann, die Quer­flö­te zu ler­nen. Mit 15 spiel­te er genau die­ses Werk, das ihn elf Jah­re vor­her inspi­riert hat­te, bei sei­nem ers­ten öffent­li­chen Auf­tritt als Solist mit dem bel­gi­schen Natio­nal­or­ches­ter. Bel­gi­en war es auch, wo er bereits einen natio­na­len Wett­be­werb gewon­nen hat­te. „Das Mozart-Kon­zert hat mein Leben geprägt und ver­än­dert“, erin­nert er sich. Zehn Jah­re spä­ter nahm er es mit den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern unter ihrem dama­li­gen Chef Clau­dio Abba­do auf.

(Foto: © Josef Fischnaller)

Bereits mit Anfang 20 Solo­flö­tist und jüngs­tes Mit­glied eines der welt­weit renom­mier­tes­ten Orches­ter zu wer­den, ver­dankt Pahud nicht zuletzt sei­nem Leh­rer Aurè­le Nico­let, einem Stu­di­en­freund jenes Nach­barn in Rom, des­sen Sohn sei­ne Lie­be zur Musik geweckt hat­te. Als er den Schwei­zer Vir­tuo­sen bei Auf­trit­ten in Rom erleb­te, hat­te er den Ein­druck, die­ser brin­ge sein Instru­ment auf der Büh­ne zum Glü­hen: „Er ver­kör­per­te für mich das Ide­al eines Flö­ten­so­lis­ten.“ Als Pahud bereits meh­re­re Wett­be­wer­be gewon­nen und ers­te Erfah­run­gen in Orches­tern gesam­melt hat­te, wur­de er einer der letz­ten Pri­vat­schü­ler Nico­lets, der ihn 1992 mit Erfolg auf den Con­cours Inter­na­tio­nal de Genè­ve und das Pro­be­spiel bei den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern vor­be­rei­te­te.

Als Orches­ter­mu­si­ker hat er nach der Ära Abba­do auch die Zeit mit Simon Ratt­le erlebt. Der künf­ti­gen Zusam­men­ar­beit mit Kirill Petren­ko, seit August die­ses Jah­res neu­er Chef­di­ri­gent des Orches­ters, blickt er freu­dig ent­ge­gen: „Sei­ne Wahl liegt inzwi­schen mehr als vier Jah­re zurück. Die Lust, mit­ein­an­der zu musi­zie­ren, hat seit­dem immer wei­ter zuge­nom­men. Mit gro­ßer Über­zeu­gungs­kraft ergrün­det Petren­ko die Vor­stel­lun­gen eines Kom­po­nis­ten und lässt sie als eine Art musi­ka­li­sches Holo­gramm im Kon­zert wie­der­erste­hen. Dar­aus resul­tiert eine Magie, die deut­lich zu spü­ren ist.“

Auch wenn Pahud als Solist und Kam­mer­mu­si­ker meh­re­re Mona­te im Jahr auf Rei­sen ist, fühlt er sich vor allem im kos­mo­po­li­ti­schen Ber­lin zu Hau­se. „Von mei­ner Her­kunft her bin ich Fran­zo­se und Schwei­zer, ich besit­ze bei­de Päs­se. Als Kind habe ich mit mei­nen Eltern in Bag­dad, Paris, Madrid, Rom und Brüs­sel gelebt. Und seit 30 Jah­ren bin ich nun Ber­li­ner. Die Stadt, in der so vie­le Men­schen aus unter­schied­li­chen Natio­nen zusam­men­kom­men, ist für mich nach wie vor ein Ort, der einen dazu ver­lockt, eige­ne Träu­me zu ver­wirk­li­chen. Im Ide­al­fall ent­spricht dies auch dem Leben des Künst­lers auf der Büh­ne.“

Krzy­sztof Pen­der­ecki, Carl Rei­ne­cke, Wolf­gang

Ama­de­us Mozart u.a.: „Dream­ti­me“, Emma­nu­el Pahud,

Münch­ner Rund­funk­or­ches­ter, Ivan Repušić (War­ner Clas­sics)

