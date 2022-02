6. Einstein on the Beach von Philip Glass (1937)

Philip Glass komponierte Einstein on the Beach in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Robert Wilson. Dieser schlug in Anspielung auf Nevil Shutes Roman On the Beach über einen postnuklearen Weltuntergang auch den Titel vor. Inspiriert von John Cage, stand Glass ein offenes Werk vor Augen. So fügte er in loser Reihenfolge Handlungen und Bilder aneinander, in denen Albert Einstein die Zunge herausstreckt, die zur Terroristin gewordene Verlegertochter Patricia Hearst auftritt, ein Raumschiff zu sehen ist, Frauen, auf einem Glastisch liegend und von unten beleuchtet, tanzen, Einstein Gleichungen schreibt und Raumfahrer ein Raumschiff besteigen. Als der Vorhang fällt, liest man darauf die Formel „E= mc2“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Ein Einblick in die Inszenierung der Uraufführung von Philip Glass' Oper Einstein on the Beach

Additive und zyklische Prozesse bestimmen die Musik und schaffen komplexe rhythmische und harmonische Strukturen. Das von Glass vorgesehene Instrumentarium besteht aus zwei elektronischen Orgeln, Flöte, Saxofon und Klarinette sowie einem Solo-Geiger, der den Hobby-Geiger Einstein mimt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

In dem Dokumentarfilm Einstein on the Beach: The Changing Image of Opera blicken Philip Glass und Robert Wilson zurück auf die Entstehung der Oper.

Die Uraufführung erfolgte am 25. Juli 1976 mit dem 1966 von Glass ins Leben gerufenen Philip Glass Ensemble unter der Leitung von Michael Riesman auf dem Festival von Avignon in Frankeich und dauerte rund fünf Stunden. Den großen Erfolg brachte am 21. November 1978 die Metropolitan Opera in New York mit ihrer Inszenierung. 1985 kam der Dokumentarfilm Einstein on the Beach: The Changing Image of Opera heraus. Auf der Grundlage der Wiederaufnahme der Oper an der Brooklyn Academy of Music (BAM) zeigt er den Schaffensprozess des Werks.