„Der ers­te Akt ist die Erstar­rung der byzan­ti­ni­schen For­men… und vor die­sem Hin­ter­grund die lich­te Gestalt des Hir­ten, der zu einer ande­ren Freu­de auf­ruft… Der zwei­te Akt – das ist der Osten – grell, die Augen blen­dend… Der drit­te Akt – das ist die Erfül­lung der größ­ten Sehn­süch­te“, beschreibt der Dra­ma­ti­ker und Libret­tist Jaros­ław Iwaszkie­wicz den Auf­bau von „Król Roger“. Begeis­tert vom kul­tu­rel­len Schmelz­tie­gel Sizi­li­en, den er auf sei­nen Rei­sen in den Süden ken­nen­ge­lernt hat­te, schuf Karol Szy­ma­now­ski mit ihm das „sizi­lia­ni­sche Musik­dra­ma“ um den Nor­man­nen­kö­nig Roger II. Des­sen Herr­schaft wird von einem unbe­kann­ten Hir­ten, infra­ge gestellt. Er grün­det sei­nen eige­nen Kult und zieht mit sei­nen Anhän­gern über das Land. Mit Reden über einen schö­nen, jun­gen Gott ver­führt der Hir­te das Volk und schließ­lich sogar Köni­gin Roxa­na. Musik­ma­te­ri­al aus drei Kul­tur­krei­sen, dem Byzan­ti­nis­mus, dem ara­bisch-indi­schen Ori­ent und der grie­chisch-römi­schen Anti­ke ver­ar­bei­te­te Szy­ma­now­ski zu einer Par­ti­tur vol­ler Klang- und Far­ben­pracht. Johan­nes Erath bringt das Werk, in dem das Dio­ny­si­sche und Apol­li­ni­sche zur Ver­schmel­zung kom­men, in Sze­ne. Die musi­ka­li­sche Lei­tung liegt in den Hän­den von Syl­va­in Cam­bre­ling. Die Titel­par­tie ver­kör­pert Luka­sz Golin­ski, Köni­gin Roxa­na ist Syd­ney Man­ca­so­la, und der Hir­te ist Gerard Schnei­der. Wei­te­re Auf­füh­run­gen gibt es am 6., 9., 15., 19., 22., 27. und 29. Juni 2019.

