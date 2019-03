Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal geht es um die bes­ten Musik­hoch­schu­len der Welt, um öko­lo­gi­sche Kon­zer­te, um einen wüten­den Bari­ton und eine Nach­fra­ge bei Nike Wag­ner.

Kei­ne Freun­de: Tho­mas Quast­hoff und die “klei­ne Rau­pe Nim­mer­satt” ali­as Manu­el Brug

Letz­te Woche haben wir geschrie­ben, dass Ste­phan Pau­ly Musik­ver­eins-Chef wird. Weni­ge Stun­den spä­ter war es dann offi­zi­ell, heu­te wird er in Wien prä­sen­tiert. Wie soll man das noch top­pen? Ganz ein­fach, mit einem neu­en Gerücht: Neu­er Chef­di­ri­gent des Con­cert­ge­bouw-Orches­ters in Ams­ter­dam wird: Franz Wel­ser-Möst! NEIN, GREIFEN SIE NOCH NICHT ZUM STIFT, MAESTRO, DAS WAR EIN WITZ! Aber der bri­ti­sche Jour­na­list Nor­man Leb­recht hält den Diri­gen­ten durch­aus für einen Kan­di­da­ten – eben­so wie alle ande­ren Diri­gen­ten, die kom­men­de Sai­son in Ams­ter­dam am Pult ste­hen: Chris­ti­an Thie­le­mann, Myung-whun Chung, Tho­mas Hen­gel­brock, Iván Fischer, Paa­vo Jär­vi und New-York-Phil­har­mo­nics-Chef Jaap van Zweden, der der­zeit tat­säch­lich für vie­le Posi­tio­nen in Euro­pa im Gespräch zu sein scheint.

Der lus­tigs­te Soci­al-Media-Beef tobt gera­de auf Face­book. Als Kri­ti­ker Manu­el Brug das Ver­hal­ten von Dani­el Baren­bo­im kri­ti­sier­te, erlaub­te er sich auch einen Schlen­ker zu den Arbeits­me­tho­den von Tho­mas Quast­hoff als Gesangs­leh­rer. Der brüllt auf sei­ner FB-Sei­te nun zurück: „Die­ser soge­nann­te Jour­na­list ist ein Intri­gant und isst sich über­all den Ran­zen voll.“ Brug dürf­te es schnell ver­dau­en, sein Pro­fil­bild bei Face­book: die Rau­pe Nim­mer­satt.

Eben­falls letz­te Woche haben wir an die­ser Stel­le dar­über geschmun­zelt, dass Rolan­do Vil­la­zón sich auf Twit­ter für sei­nen Huma­nis­ten-Freund Dani­el Baren­bo­im ein­ge­setzt hat. Unser Ver­dacht: Bei­de haben das glei­che Manage­ment. Die SMS der Mana­ge­rin kam prompt: Lie­ber Axel, Du denkst Dir ja echt manch­mal Sachen aus!“ Ich wüss­te doch, dass Rolan­do durch­aus sel­ber den­ken kann. Weiß ich. Und ich mag ihn dafür – und für vie­les ande­re. Aber was er vor­ges­tern in der FAZ geschrie­ben hat, erschüt­tert mich doch: „Baren­bo­im ist ver­ant­wort­lich, dass die bes­te, höchs­te Inter­pre­ta­ti­on der Musik rea­li­siert wird.“ (…) „Kunst ist kein Unter­neh­men (…)“, „Baren­bo­im ver­steht den Unter­schied zwi­schen einer fähi­gen Per­son, die gera­de Pro­ble­me hat, und jemand Unfä­hi­gem, der die Arbeit der ande­ren nur schwie­ri­ger macht.“ Und über­haupt: „Es ist nicht weni­ger als der Ver­such eini­ger, die Repu­ta­ti­on eines der größ­ten Musi­ker aller Zei­ten zu zer­stö­ren.“ Lie­ber Rolan­do, was ist das für ein 19.-Jahrhundert-Geniekult-Gefasel? Klingt so ver­staubt wie die Barock­pe­rü­cken, die du neu­er­dings bei Stars von mor­gen auf­setzt. Es gibt durch­aus Diri­gen­ten, die größ­te Leis­tung mit größ­ter Fra­ter­ni­tät und Huma­ni­tät errei­chen (Mariss Jan­sons oder Her­bert Blom­stedt). Kön­nen wir bit­te den Gedan­ken, dass Genies alles dür­fen, end­lich mal ad acta legen? Um Gro­ßes zu errei­chen, ist es weder nötig, ein roman­ti­scher Trin­ker zu sein, coo­ler Ket­ten­rau­cher oder unge­recht. Sonst was ver­passt in der Baren­bo­im-Debat­te? Das Inter­view mit Jür­gen Flimm, die Ver­tei­di­gung des Diri­gen­ten in der ZEIT oder die Loya­li­tät sei­ner Orches­ters? Viel­leicht soll­ten wir uns end­lich mal um das gro­ße Gan­ze und die Struk­tu­ren küm­mern, bevor der nächs­te Ein­zel­fall uns wie­der erregt.

Zwei Ran­kings sorg­ten letz­te Woche für Auf­se­hen. 46 Musik­kri­ti­ker des japa­ni­schen Musik-Maga­zins Ong­aku no tomo kür­ten die bes­ten Opern­häu­ser der Welt: An der Spit­ze steht die Baye­ri­sche Staats­oper, gefolgt von der MET in New York und der Wie­ner Staats­oper. Im QS-World Uni­ver­si­ty-Ran­king lie­gen die US-ame­ri­ka­ni­sche Juil­li­ard School und die Uni­ver­si­tät für Musik in Wien zusam­men auf Platz eins der welt­weit bes­ten Aus­bil­dungs­or­te für Musi­ker. Platz drei erreich­te das Roy­al Col­le­ge of Music in Lon­don. Erschre­ckend: Bes­te deut­sche Hoch­schu­le ist die Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter in Ham­burg, abge­schla­gen auf Platz 36.

Vor zwei Wochen haben wir über die Vor­wür­fe des Kom­po­nis­ten Moritz Eggert gegen­über der Lei­te­rin des Beet­ho­ven-Fes­tes, Nike Wag­ner, berich­tet. Wag­ner hat­te pri­va­te Mails von Eggert über den offi­zi­el­len Account des Beet­ho­ven-Fes­tes an den wegen Sex-Skan­da­len an der Münch­ner Musik­hoch­schu­le ange­klag­ten Sieg­fried Mau­ser wei­ter­ge­lei­tet. Für die Klas­sik-Woche habe ich beim Beet­ho­ven-Fest nach­ge­fragt, wel­che Kon­se­quen­zen das hat. Der Daten­schutz­be­auf­tra­ge wer­tet „das Ver­hal­ten von Frau Wag­ner als Pri­vat­per­son – wobei hier eine Abgren­zung zur Inten­dan­ten­tä­tig­keit im Ein­zel­fall schwie­rig sein kann“. Er hat eine „Modi­fi­ka­ti­on“ im Umgang mit der pri­va­ten Nut­zung dienst­li­cher E-Mail-Accounts emp­foh­len. Außer­dem heißt es: „Ein per­sön­li­ches State­ment von Frau Prof. Wag­ner liegt der Gesell­schaft nicht vor.“ Klingt irgend­wie, als wis­se man in Bonn noch nicht so recht, wohin mit dem Schwar­zen Peter. Moritz Eggert hat inzwi­schen Straf­an­zei­ge gegen Nike Wag­ner ein­ge­reicht.

Tenor Joseph Cal­le­ja begeis­tert vom Rei­se­rausch auf sei­nem Insta­gram-Pro­fil

Stolz posiert Tenor Joseph Cal­le­ja auf sei­nem Insta­gram-Account vor einem Pri­vat­jet: „All in 24hrs! Munich/Madrid/Munich“. Das Publi­kum der Münch­ner Car­men hät­te sich am Mon­tag wahr­schein­lich etwas mehr Rast für die Stim­me des Jet­set-Tenors gewünscht. Ganz zu schwei­gen vom öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck! Die­se Car­men stößt ja mehr CO2 aus als 100.000 rau­chen­de Ziga­ret­ten­ar­bei­te­rin­nen! Zum Glück gibt es die Albert-Kon­zer­te in der Umwelt-Haupt­stadt Frei­burg: 10 ihrer 26 Ver­an­stal­tun­gen sind bereits kli­ma­neu­tral. Lie­be Staats­oper Mün­chen, die Albert-Kon­zer­te bera­ten übri­gens auch ande­re Orches­ter in Sachen Öko­lo­gie.

Kako­fo­nie in der deut­schen Chor­sze­ne: Claus Fischer berich­tet von gestri­che­nen Preis­gel­dern und Rich­tungs­streit beim Deut­schen Chor­wett­be­werb. Sei­ne Repor­ta­ge war im Deutsch­land­funk zu hören, und der scheint mit Klas­sik neu­er­dings auf Kriegs­fuß zu ste­hen. In einem vom VAN-Maga­zin gele­ak­ten Papier erklärt der Sen­der, dass „Schla­ger, Bal­kan-Pop und Klas­sik“ zu den „Abschalt­fak­to­ren“ gehö­ren und ver­mie­den wer­den soll­ten. Inter­es­sant auch, wie Elb­phil­har­mo­nie-Chef Chris­toph Lie­ben-Seut­ter im öster­rei­chi­schen Kurier auf das Jonas-Kauf­mann-Akus­tik-Deba­kel reagier­te: „Die Elb­phil­har­mo­nie ist nicht unbe­dingt ein Saal für Anfän­ger“, ließ er Kauf­mann wis­sen – die bei­den wer­den wohl kei­ne Freun­de mehr. Wenn Sie noch etwas auf die Ohren brau­chen, emp­feh­le ich das Klas­sik Gespräch mit dem Spe­zia­lis­ten für Noten­hand­schrif­ten Ste­phen Roe im MDR-Radio, der unter ande­rem ver­rät, wer mit einer Kip­pe in der Hand Bach-Auto­gra­fe ange­schaut hat.

Der Guar­di­an ver­reißt die Così-Insze­nie­rung von Jan Phil­ipp Glo­ger am Roy­al Ope­ra House in Covent Gar­den. Wal­ter Wei­d­rin­ger fei­ert die Insze­nie­rung von Oth­mar Schoecks Pen­the­si­lea in Linz durch Peter Kon­wit­sch­ny und beju­belt die Haupt­dar­stel­le­rin Dsha­mil­ja Kai­ser. Wer­ner M. Grim­mel freut sich in der FAZ über Dio­da­ti, die ers­te Oper von Micha­el Wert­mül­ler am Thea­ter Basel: „Die Sache kippt mit zuneh­men­dem klang­li­chen Bom­bast ins Bedroh­li­che, ent­wi­ckelt dabei aber auch Län­gen.“ Der Kom­po­nist Anno Schrei­er und die Libret­tis­tin Kers­tin Maria Pöh­ler stel­len mit dem Schau­er­stück Scha­de, dass sie eine Hure war an der Deut­schen Oper am Rhein eine „Oper über die Oper“ vor, die Pedro Obie­ra von der NRZ durch­aus unter­hal­ten hat. Eine Bor­dell­oper von 1931 hat die Neu­köll­ner Oper nun zum ers­ten Mal auf­ge­führt: Die Vor­la­ge zu Die Fleisch stammt von Kosa­ku Yama­da – in der Insze­nie­rung von Fabi­an Ger­hardt steht am Ende ein Über­maß an drin­gen­den Fra­gen, schreibt Simon Rayß im Tages­spie­gel.

Viel neue Musik letz­te Woche. Unüber­ra­schend, dass Wolf­gang Rihm für sein Lebens­werk (über 500 Kom­po­si­tio­nen und die Posi­ti­on als meist­ge­spiel­ter deut­scher Gegen­warts­kom­po­nist) mit dem Deut­schen Musik­au­toren­preis aus­ge­zeich­net wird (schö­nes Inter­view im BR).

André Pre­vin ist tot. Der Sohn eines aus Deutsch­land emi­grier­ten Juden riss die Gren­zen der Musik ein, ver­band Klas­sik, Jazz und Film mit­ein­an­der und war ein Pio­nier der Musik für alle Men­schen. Dass die Musik nicht mehr zur Kern­kom­pe­tenz des Spie­gel gehört, war nach­zu­le­sen, als das Nach­rich­ten­ma­ga­zin online von André Pre­vin Abschied nahm und dabei dem „Kom­po­nis­ten von My Fair Lady“ nach­wink­te. Dop­pelt trau­rig. Den­noch was zum Lachen gibt es hier.

Andris Nel­sons führt sei­nen atem­be­rau­ben­den Schosta­ko­witsch-Zyklus fort

Nach­dem Andris Nel­sons mit den drei DG-Alben sei­nes Schosta­ko­witsch-Zyklus mit dem Bos­ton Sym­pho­ny Orches­tra bei den Gram­mys abge­räumt hat, geht die Par­ty nun wei­ter. Das vier­te Live-Dop­pel­al­bum mit der sechs­ten und sieb­ten Sin­fo­nie, aber auch mit den Schau­spiel­mu­si­ken zu König Lear und der Fes­tou­ver­tü­re, ist schier cine­as­tisch: Stim­mungs­wech­sel und Gefühls­la­gen, Innen- und Außen­wel­ten des Kom­po­nis­ten knal­len kom­pro­miss­los auf­ein­an­der. Auf der einen Sei­te ist Nel­sons ein Tie­fen­ana­ly­ti­ker, auf der ande­ren gelingt es ihm, sein Wis­sen immer wie­der in lei­den­schaft­li­che Emo­ti­on zu ver­wan­deln.

Ich schlie­ße mich mei­ner Kol­le­gin Anna Novák an, die den Anfang des Sibe­li­us-Zyklus von Sant­tu-Mati­as Rou­va­li mit den Göte­bor­ger Sym­pho­ni­kern fei­ert. „Der jun­ge Fin­ne sieht aus wie ein Hips­ter, dabei liebt er das Leben auf dem Land und die Stil­le. Als Chef­di­ri­gent der Göte­bor­ger Sym­pho­ni­ker will er das kom­plet­te sin­fo­ni­sche Werk sei­nes Lands­manns Sibe­li­us auf­neh­men. Mit der 1. Sin­fo­nie hat er jetzt einen Anfang gemacht“, schreibt Novák und hat die­sen span­nen­den Maes­tro für uns getrof­fen.

Haben Sie es gemerkt – wir sind die­ses mal, wie im letz­ten News­let­ter ver­spro­chen, tat­säch­lich voll und ganz über der Gür­tel­li­nie geblie­ben. Es gibt Hoff­nung!

