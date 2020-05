Das Oslo Phil­har­mo­nic Orches­tra hat den Ver­trag mit sei­nem desi­gnier­ten Chef­di­ri­gen­ten Klaus Mäkelä schon vor des­sen Amts­an­tritt im August 2020 ver­län­gert. Statt drei Jah­re wer­de der Fin­ne nun für sie­ben Jah­re gebun­den, teil­te das Orches­ter am Frei­tag mit. Das Ver­hält­nis zwi­schen den Phil­har­mo­ni­kern und dem Diri­gen­ten sei „schon etwas ganz Beson­de­res“, sag­te Geschäfts­füh­re­rin Ingrid Réy­nes­dal. Die Ver­trags­ver­län­ge­rung ermög­li­che es bei­den Sei­ten „im Lau­fe der Zeit Plä­ne für eine sub­stan­zi­el­le Zusam­men­ar­beit zu schmie­den.“

Klaus Mäkelä

„Die­ses Enga­ge­ment ist natür­lich sehr span­nend für mich, und ich kann es kaum erwar­ten, mei­ne Amts­zeit mit einem Orches­ter zu begin­nen, das ich zutiefst lie­be und respek­tie­re“, erklär­te Mäkelä. Als eines sei­ner ers­ten gro­ßen Pro­jek­te kün­dig­te er die Auf­füh­rung aller sie­ben Sym­pho­ni­en von Jean Sibe­li­us an. Des­sen Musik sei „Teil des Orches­ters und mei­ner DNA“. Dane­ben wer­de er Wer­ke von Mozart, Mon­te­ver­di, Vival­di, Ravel und Pen­der­ecki stel­len.

Der 24-jäh­ri­ge Mäkelä hat an der Sibe­li­us-Aka­de­mie in sei­ner Geburts­stadt Hel­sin­ki Diri­gie­ren und Cel­lo stu­diert. Er stand bereits am Pult des NDR Elb­phil­har­mo­nie Orches­ters, der Münch­ner Phil­har­mo­ni­ker, der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, des Orches­t­re Phil­har­mo­ni­que de Radio Fran­ce, des Lon­don Phil­har­mo­nic Orches­tra und des City of Bir­ming­ham Sym­pho­ny Orches­tra. Seit 2017 ist er Ers­ter Gast­di­ri­gent beim Swe­dish Radio Sym­pho­ny Orches­tra und seit 2018 künst­le­ri­scher Lei­ter des Tur­ku Musik­fes­ti­vals. Beim Oslo Phil­har­mo­nic wird er auch als Künst­le­ri­scher Bera­ter enga­giert.

