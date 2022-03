Der rus­sis­che Diri­gent Michail Jurows­ki ist tot. Er starb am Sam­stag im Alter von 76 Jahren, wie die Säch­sis­che Staatskapelle Dres­den am Son­ntag unter Beru­fung auf die Fam­i­lie des Kün­stlers mit­teilte. Jurows­ki war seit 1989 als Ständi­ger Gast­diri­gent bei dem Orch­ester engagiert. Zulet­zt dirigierte er die Staatskapelle 2017 im Son­derkonz­ert zu deren Grün­dungstag. “Michail Jurows­ki hat immer aus ganzem Herzen Musik gemacht. Wir wer­den ihn nicht vergessen”, erk­lärte der Orchestervorstand.

1945 in Moskau als Sohn des Kom­pon­is­ten Wladimir Jurows­ki geboren, studierte Michail Jurows­ki am Kon­ser­va­to­ri­um sein­er Heimat­stadt Dirigieren und Musik­wis­senschaft. Anschließend arbeit­ete er am Stanis­laws­ki-The­ater und am Bolschoi-The­ater. Ab 1978 war er Ständi­ger Gast­diri­gent an der Komis­chen Oper Berlin. Ab 1990 lebte er voll­ständig in Deutsch­land. Seine Söhne Wladimir und Dmitri sind eben­falls Diri­gen­ten, seine Tochter Maria ist Pianistin.

In den 1990-er Jahren war Jurows­ki Gen­eral­musikdi­rek­tor der Nord­west­deutschen Phil­har­monie in Her­ford und des Ros­tock­er Volk­sthe­aters. Von 1999 bis 2001 wirk­te er als Chefdiri­gent der Oper Leipzig und von 2006 bis 2008 beim WDR Rund­funko­rch­ester Köln. Er stand am Pult renom­miert­er Klangkör­p­er wie dem Lon­don Phil­har­mon­ic Orches­tra, den Sankt Peters­burg­er Phil­har­monikern, dem Rund­funk-Sin­fonieorch­ester Berlin, dem Phil­har­monis­che Orch­ester Kopen­hagen und dem Orques­ta Filar­móni­ca de Buenos Aires. Zudem dirigierte er an großen Häusern wie der Bay­erischen Staat­sop­er, der Deutschen Oper Berlin, der Mailän­der Scala, der Oper Leipzig und der Opéra nation­al de Paris.

