CRESCENDO: Herr Vogt, als wir 2008 spra­chen, hat­ten Sie auf Mys­pace 296 Freun­de. Wie vie­le haben Sie denn heu­te?

Lars Vogt (Foto oben: © Anna Res­z­ni­ak): Nur ein paar weni­ge wirk­lich Ver­trau­te.

Fol­lo­wer schei­nen immer mehr zur Wäh­rung zu wer­den. Wie hal­ten Sie es mit den Soci­al Media?

Eher mit­tel bis weni­ger aktiv – wenn ich mich mit Kol­le­gen ver­glei­che. Auf Face­book wei­se ich auf schö­ne Kon­zer­te hin oder CDs.

2.026 Fol­lo­wer habe ich auf Twit­ter gezählt.

Ja, da bin ich akti­ver, etwa wenn es um den Bre­x­it geht. Ich habe in Lon­don gelebt, arbei­te in New­cast­le…

… als Music Direc­tor des Roy­al Nort­hern Sin­fo­nia. Wie ist die Stim­mung?

Der Riss geht durch das gan­ze Land. Es ist ein Trau­er­spiel.

In Zei­ten, in denen Prä­si­den­ten Poli­tik auf Twit­ter machen … wie nach­hal­tig sind Ret­weets im Musik­be­trieb?

Anders als man­che Kol­le­gen haue ich nicht stän­dig mei­ne Mei­nung her­aus. Natür­lich sind wir Künst­ler Bot­schaf­ter, doch weni­ger im pla­ka­tiv wört­li­chen Sinn. Das ist das Schö­ne an der Musik: dass sich die Bot­schaft sub­til, vage, gewis­ser­ma­ßen ohne Wor­te ver­mit­telt; dass sie unsag­bar ist in jeder­lei Hin­sicht. Und manch­mal die Men­schen wirk­lich ver­ei­nen kann.

Lars Vogt: „Die alte bildungsbürgerliche Zugewandtheit

scheint ein bisschen verloren gegangen zu sein.“

(Foto: © Neda Navaee)

Einst gab es die „Deut­sche Kla­vier-Schu­le“ um Artur Schna­bel, Edwin Fischer, Wil­helm Back­haus, Wal­ter Gie­se­king und Wil­helm Kempff. Wo sind der­zeit die deut­schen Pia­nis­ten, die eine sol­che Tra­di­ti­on wie­der­auf­le­ben las­sen könn­ten?

Ich weiß es nicht. Die alte bil­dungs­bür­ger­li­che Zuge­wandt­heit scheint ein biss­chen ver­lo­ren gegan­gen zu sein. In jedem Fall gibt es Talen­te. Ich habe aller­dings beob­ach­tet, dass man etwa in Nor­we­gen – um nur ein Land zu nen­nen – bei­spiels­wei­se mit Sti­pen­di­en, aber auch mit Auf­trit­ten mit wich­ti­gen Orches­tern unter­stützt wird. In Deutsch­land habe ich nicht das Gefühl, um es vor­sich­tig zu sagen, dass man hier als ein­hei­mi­sches Talent auf Hän­den getra­gen wird.

Auch für die Agen­tu­ren scheint es inter­es­san­ter zu sein, einen Künst­ler zu ver­mark­ten, der von weit her­kommt und eine ver­meint­li­che „Sto­ry“ hat, als einen jun­gen Men­schen, der in der deut­schen stil­len Pro­vinz auf­wächst.

Das fin­de ich auch sehr bedau­er­lich. Auch ich bekam, nach­dem wir für ein Pro­jekt tol­le Musik zusam­men­ge­stellt hat­ten, zu hören: „Whe­re is the sto­ry? You have to tell a sto­ry!“ Die Sto­ry ist doch die Musik selbst! Jun­ge Künst­ler bekom­men das wie eine zwei­te Haut heu­te mit, ver­su­chen oft Pla­ka­ti­ves nach außen zu tra­gen. Die musi­ka­li­sche Kern­aus­sa­ge tritt oft lei­der in den Hin­ter­grund.

Lars Vogt: „Das wird zur Falle, wenn man sich

stets an der eigenen oder der Jugend anderer misst.“

(Foto: © Giorgia Bertazzi)

Immer wich­ti­ger wur­de auch die Optik.

Aber das wird zur Fal­le, wenn man sich stets an der eige­nen oder der Jugend ande­rer misst. Wenn ich an Cla­ra Has­kil den­ke: in der Erschei­nung eher ein grau­es Mäus­chen – aber was hat die für Musik gemacht! Wie spre­chen heu­te noch von ihr!

In einem Inter­view spre­chen Sie die Schwie­rig­keit des älter wer­den­den Künst­lers an.

Ich kann mich ja nicht bekla­gen. Ich kon­zer­tie­re welt­weit, bin Chef­di­ri­gent bei einem der wich­tigs­ten Kam­mer­or­ches­ter Euro­pas, füh­re seit über 20 Jah­ren mein Fes­ti­val „Span­nun­gen“, unter­rich­te als Pro­fes­sor an der Hoch­schu­le in Han­no­ver. Doch als ich älter wur­de, warn­te man mich. Zwi­schen 40 und 60 wer­de die Ver­mark­tung schwie­ri­ger. Da sei man nicht mehr ein jun­ges Talent, aber auch nicht der „old reve­r­ed Mas­ter‘“ Und eben nur „old news“. Dabei wer­den die meis­ten Musi­ker in die­sem Alter erst rich­tig gut!

Kom­pli­ment für Ihre Auf­rich­tig­keit in einer Welt, in der jeder so tut, als sei er ewig jung!

Auch ich muss­te dazu­ler­nen. Heu­te mit 49 ste­he ich zum Bei­spiel offen­siv dazu, dass ich fast nicht mehr aus­wen­dig spie­le. Ich will mir den Stress nicht mehr antun, denn das lenkt vom wirk­li­chen Musi­zie­ren ab. Ich bin zum iPad-Spie­ler gewor­den.

Wie?

Ich habe den iPad im Flü­gel lie­gen als Gedächt­nis­stüt­ze. Mit einem Blue­tooth-Pedal blät­te­re ich mit dem lin­ken Fuß um. End­lich kann ich mich nur auf die Musik freu­en! Liszt hat­te das Aus­wen­dig­spie­len ja ein­ge­führt – auch wegen des zir­zen­si­schen Effekts. Den habe ich nicht mehr nötig.

Im Inter­view des Book­lets zu Ihrem Album mit vier Klavier­sonaten Mozarts sagen Sie, dass Sie sich jetzt mehr trau­en, zu Ihren Gedan­ken zu ste­hen.

Frü­her hat­te ich so eine Art Zen­sor in mir, der mir sag­te, wie eine Bewe­gung zu sein hat. Jetzt habe ich oft Har­non­courts Bemer­kung im Kopf, der bei der Auf­nah­me der Mozart-Kon­zer­te mit Lang Lang sag­te: „Ein Leben habe ich dar­um gekämpft, dass Ach­tel nicht ganz rhyth­misch sein sol­len!“ Genau das ist es, Musik als rhe­to­ri­sche Deu­tung, das hält die Musik leben­dig! Viel­leicht habe ich jetzt mehr Mut, weil ich diri­gie­re.

ANZEIGE









Johan­nes Brahms: „Kla­vier­kon­zert Nr. 1, Vier Bal­la­den“, Lars Vogt, Roy­al Nort­hern Sin­fo­nia (Ondi­ne)

www.amazon.de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Auf­tritts­ter­mi­ne von Lars Vogt: www.larsvogt.de