heu­te mit vie­len Per­so­na­li­en: Plá­ci­do Dom­in­go springt zurück ins Leben, Chris­ti­an Thie­le­mann hüpft nach rechts – und wie­der zurück, und Igor Levit taucht ab in den Schmerz des Kunst-Erlö­sers.

LEVIT-MARATHON IM NAMEN ALLER

Der Schmer­zens­mann für alle – Igor Levit spielt Satie.

Haben Sie die end­lo­se Dank­bar­keit aller von Coro­na betrof­fe­nen Musi­ker mit­ge­kriegt, für die Pia­nist Igor Levit sei­nen ver­meint­lich 20-Stun­den-Kla­vier-Mara­thon (am Ende waren es 15 Stun­den und 29 Minu­ten) mit Erik Saties ziem­lich lang­wei­li­gen „Vex­a­ti­ons“ in Sze­ne gesetzt hat? Nein? Sie haben auch nur die gro­ße Feuil­le­ton-Show von Spie­gel, New Yor­ker und Co. um Levit sel­ber mit­be­kom­men? War das poli­tisch ultra kor­rek­te, aber eben auch abge­half­ter­te Bekennt­nis zur Soli­da­ri­tät mit ande­ren Künst­lern vor dem Kon­zert etwa so faden­schei­nig wie einst der Auf­ruf von Mat­thi­as Goe­r­ne und Co. für die „nicht ganz so bekann­ten“ Musi­ker? Auf jeden Fall war in Levits Inter­view mit der New York Times dann wie­der mehr von „I“ und „me“, als von „the others“ die Rede. Mal im Ernst: Was wäre denn so schlimm dar­an gewe­sen, das Satie-Pro­jekt ein­fach so anzu­kün­di­gen: „Ich nut­ze die Gunst der Stun­de, spie­le ein Stück, das nie­man­den inter­es­siert und bedie­ne mit den Bil­dern des musi­ka­li­schen Schmer­zens­man­nes das eher sport­li­che Medi­en-Inter­es­se mei­ner welt­wei­ten Ber­lin-Mit­te-Feuil­le­ton-Fol­lower.“

DOMINGOS NEUES LEBEN

War was? – Dom­in­go wird in Vero­na auf­tre­ten

Ein geschmack­lo­ser Scherz und ein ech­ter Schock: Auf einem fal­schen Twit­ter-Account des desi­gnier­ten Staats­opern-Chefs Bog­dan Roščić wur­de der Tod von Plá­ci­do Dom­in­go bekannt gege­ben. Schnell stell­te sich die böse Absicht her­aus. Und zum Glück mel­de­te der Sän­ger und Diri­gent sich dann auch sel­ber zu Wort – in einem ers­ten Inter­view nach sei­ner Coro­na-Erkran­kung. „Ich habe begon­nen, allen Din­gen den rich­ti­gen Wert zu geben. In jedem Land beklagt man tau­sen­de Tote, auch in mei­ner Hei­mat Spa­ni­en. Allein ster­ben zu müs­sen, ohne Ange­hö­ri­ge an der Sei­te zu haben, ist der unmensch­lichs­te Aspekt die­ses Virus.” – Das sag­te Plá­ci­do Dom­in­go dem Cor­rie­re del­la Sera.

Außer­dem ver­glich er SARS-CoV‑2 mit dem 11. Sep­tem­ber: „Der 11. Sep­tem­ber war ein plötz­li­cher Mes­ser­stich für die Welt. Die­se Pan­de­mie erstickt lang­sam die Welt, wie ein undurch­sich­ti­ger Nebel, der den Kran­ken die Luft nimmt und unser Leben zer­stört.” Ansons­ten hat Dom­in­go das alte Leben fast wie­der: Der zum Bari­ton „gereif­te“ Tenor wird unter ande­rem in der Coro­na-Gala der Are­na von Vero­na auf­tre­ten – war irgend­et­was ande­res?

THIELEMANN SPRINGT NACH RECHTS – UND WIEDER ZURÜCK

So sieht er sich gern: Chris­ti­an Thie­le­mann in sei­nem Bild­band „Diri­gie­ren“

So lang­sam tut er einem fast schon leid. Chris­ti­an Thie­le­mann muss sich zu Hau­se so sehr lang­wei­len, dass er jetzt öffent­lich­keits­wirk­sam nach rechts außen Sprang. Er setz­te sich für Jörg Ber­nig ein. Der Neu­rech­te Lyri­ker wur­de zum Kul­tur­amts­lei­ter in Rade­beul ernannt, was für aller­hand Pro­test sorg­te. Und Thie­le­mann unter­schrieb einen Brief, den Uwe Tell­kamp initi­iert hat­te, und den auch der vom MDR geschass­te Rechts-Sati­ri­ker Uwe Stei­m­le unter­zeich­ne­te. Dafür kas­sier­te der Diri­gent gro­ßen Face­book-Jubel von AfD-Musi­kern wie Mat­thi­as Moos­dorf. Doch wie schon ein­mal, als Thie­le­mann um Ver­ständ­nis für die PEGI­DA-Demons­tran­ten bat und spä­ter in einem Inter­view in der WELT zurück­ru­der­te, ließ er nun wis­sen, dass er sei­ne Unter­schrift aus dem Soli­da­ri­täts­brief zurück­zie­he. Angeb­lich sei er unzu­rei­chend infor­miert gewe­sen (oder ist er mit dem Füll­fe­der­hal­ter auf dem Papier aus­ge­rutscht?). Die Fra­ge ist, wer Thie­le­mann denn jetzt zurei­chend dar­über infor­miert hat, dass sei­ne Hal­tung in einer vom Staat bezahl­ten Posi­ti­on viel­leicht doch nicht ganz okay sein könn­te. Wird Zeit, dass er end­lich wie­der diri­gie­ren darf – hät­te er auch dür­fen, in Wien, bei den ers­ten Kon­zer­ten der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker vor 100 Zuschau­ern im Musik­ver­ein – aber Thie­le­mann gab dem Orches­ter einen Korb. Etwa weil eine der Bedin­gun­gen war, dass er, eben­so wie die Musi­ker, ohne Gage auf­tritt?

RATTLE ZUM BR ?

Sir Simon Ratt­le: Er diri­giert das ers­te Kon­zert des BR – wird das Orches­ter sei­ne neue Hei­mat?

Am Don­ners­tag lohnt sich das Ein­schal­ten bei BR-Klas­sik. Diri­giert dann viel­leicht der desi­gnier­te Chef des BR-Sym­pho­nie­or­ches­ters das ers­te Geis­ter­kon­zert des Ensem­bles nach Coro­na? Auf jeden Fall fällt der Name Simon Ratt­le immer öfter, wenn über den Nach­fol­ger von Mariss Jan­sons spe­ku­liert wird (eben­falls regel­mä­ßig zu hören: Franz Wel­ser-Möst). Seit zehn Jah­ren ist Ratt­le dem Sym­pho­nie­or­ches­ter freund­schaft­lich ver­bun­den, nun bringt er ein Pro­gramm mit Wer­ken von Ralph Vaug­han Wil­liams und Wolf­gang Ama­de­us Mozart mit – all das natür­lich auch im kos­ten­lo­sen Live­stream.

INTENDANTEN UND POLITIK – WO BLEIBT DIE EMPATHIE ?

Hat bis zur nächs­ten Wahl nur wenig zu befürch­ten: Moni­ka Grüt­ters

Ich höre immer von immer mehr Sän­ge­rin­nen und Sän­gern, Büh­nen­bild­ne­rin­nen und Regis­seu­ren, dass vie­le ihrer Vor­stel­lun­gen abge­sagt wer­den – oft per Mail, in der Regel ohne einen Anruf der Inten­dan­ten, ohne Per­spek­ti­ven. Nach mei­ner per­sön­li­chen Sta­tis­tik schei­nen beson­ders jene Thea­ter­lei­ter, die sich in die­sen Tage gern sel­ber in Sze­ne set­zen (und dabei auf gro­ße Sän­ger-Namen set­zen), beson­ders schlecht dar­in zu sein, Kom­mu­ni­ka­ti­on mit jenen Künst­lern zu pfle­gen, die sie nicht mehr beschäf­ti­gen kön­nen. Wie wirkt unter die­sen unem­pa­thi­schen Vor­aus­set­zun­gen der Brief, den 20 Inten­dan­ten und Schau­spiel­di­rek­to­ren an Ange­la Mer­kel geschickt haben? Vie­len Thea­tern und Künst­lern „steht das Was­ser bis zum Hals“, heißt es da, „sowohl kurz­fris­tig als auch und vor allem in der wei­te­ren Per­spek­ti­ve“. Empa­thie fehl­te nach wie vor auch Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters in ihrem Inter­view bei „aspek­te“. Sel­ten spre­chen Poli­ti­ker der­art welt­fremd von Men­schen, deren Lob­by sie eigent­lich sein soll­ten: in die­sem Fall von den Künst­lern. „Das Pro­blem mit Grüt­ters ist“, so heißt es hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand von Par­tei­kol­le­gen, „dass wir im Grun­de schon vor der nächs­ten Bun­des­tags­wahl ste­hen – und da kommt es nicht gut, der­ar­ti­ge Ämter aus­zu­wech­seln. Das wird dann wohl erst nach der Wahl pas­sie­ren.“

MELDUNGEN DER WOCHE

Ste­phan Pau­ly: von Frank­furt nach Wien

Kei­ne guten Nach­rich­ten von der MET in New York: Künst­ler wer­den nicht bezahlt, und das Haus soll nun, wie die New York Times schreibt, bis Neu­jahr geschlos­sen blei­ben. +++ Beson­ders hart von den Coro­na-Schlie­ßun­gen und Pro­be­ver­bo­ten betrof­fen sind die Kin­der­chö­re. Dar­auf mach­ten nun die Kna­ben­chö­re aus Dres­den, Augs­burg, Regens­burg, Bad Tölz und Winds­bach auf­merk­sam: „Schon in nor­ma­len Zei­ten bele­gen die tra­di­ti­ons­rei­chen Ensem­bles eine klei­ne aber fei­ne Nische inner­halb der Klas­sik­bran­che. Jetzt in der Kri­se zeigt sich deut­lich, wie zer­brech­lich die­ses jahr­hun­der­te­al­te Kul­tur­gut ist.“ Die Chö­re befürch­ten, dass durch Stimm­bruch und auch Schul­ab­schlüs­se nach der lan­gen Pro­ben­pau­se die Chö­re nahe­zu voll­stän­dig neu wie­der auf­ge­baut wer­den müss­ten. +++ So rich­tig rund lief es im Land­tag nicht, als es um den Neu­bau des Münch­ner Kon­zert­saals ging. Er habe den Ein­druck, dass mit dem Wech­sel von Horst See­hofer auf Mar­kus Söder die Eupho­rie für das Kon­zert­haus im Werks­vier­tel ver­flo­gen sei, sag­te der ehe­ma­li­ge Kunst­mi­nis­ter und gegen­wär­ti­ge Land­tags­vi­ze­prä­si­dent und FDP-Abge­ord­ne­te Wolf­gang Heu­bisch. Rücken­de­ckung dage­gen von Susan­ne Her­man­ski in der Süd­deut­schen: „Das Münch­ner Kon­zert­haus war immer als Leucht­turm gedacht. Weit­hin soll die­ser kün­den vom Anspruch des Kul­tur­staats Bay­ern und der Bedeu­tung von des­sen Lan­des­haupt­stadt für die Klas­sik­welt, die mit ihren vie­len Spit­zen­or­ches­tern ein­zig­ar­tig ist. Jetzt könn­te die­ses Kon­zert­haus noch eine ganz ande­re Funk­ti­on erfül­len: Es könn­te als Zei­chen dafür erstrah­len, wie schön es ist, etwas Mit­ein­an­der auf­zu­bau­en, ent­ge­gen aller Wid­rig­kei­ten.“ +++ Vor einem hal­ben Jahr haben wir an die­ser Stel­le exklu­siv ver­mel­det, dass Ste­phan Pau­ly die Alte Oper in Frank­furt ver­lässt und Chef des Musik­ver­eins Wien wird. Nun ist es so weit, und die Frank­fur­ter All­ge­mei­ne und die Frank­fur­ter Rund­schau rufen ihm nach und wür­di­gen sei­ne Arbeit. Kon­klu­sio: „Pau­ly wird jetzt in eine völ­lig ande­re Sphä­re ein­tau­chen, ‚die sehr tra­di­ti­ons­be­la­den daher­kommt und gera­de des­halb eine Her­aus­for­de­rung dar­stellt‘, eben den Wie­ner Musik­ver­ein mit sei­nem Gol­de­nen Saal aus dem 19. Jahr­hun­dert. Er wird auch hier ver­su­chen, die Türen zu öff­nen.“

