Gre­go­rio Alle­gris Mise­re­re war lan­ge von einem Mys­te­ri­um umge­ben. Um 1630 schrieb er sei­ne A‑cap­pel­la-Fas­sung des Bußpsalms 51, den auch Orlan­do di Las­so und Gio­van­ni Pier­lui­gi da Pale­stri­na ver­ton­ten. Der Vati­kan hielt das dop­pel­chö­ri­ge Werk, das nur in der Kar­wo­che gesun­gen wur­de, bis ins spä­te 18. Jahr­hun­dert unter Ver­schluss. Zum 20. Grün­dungs­ju­bi­lä­um beschäf­tigt sich das fran­zö­si­sche Alte-Musik-Ensem­ble Le Poè­me Har­mo­ni­que mit Ver­zie­run­gen und Trans­po­si­tio­nen, die im Lauf der Zeit hin­zu­ka­men.

Le Poème Harmonique (© Florian Legrand)

ANZEIGE









Auf dem Album Ana­mor­fo­si wid­men sich die Musi­ker unter Lei­tung von Vin­cent Dum­est­re außer­dem Kom­po­nis­ten aus der Renais­sance und dem Barock, die welt­li­che Melo­di­en für die Ver­wen­dung in der Kir­che umar­bei­te­ten. Unter der Mas­ke des Sakra­len fan­den amou­rö­se Tur­bu­len­zen, Schlach­ten­lärm und thea­tra­li­sche Aus­ein­an­der­set­zun­gen Ein­lass in die Got­tes­häu­ser. Im Pia­n­to del­la Madon­na über­trug Clau­dio Mon­te­ver­di sein Lamen­to d’A­ri­an­na, die Kla­ge der von The­seus ver­las­se­nen Ari­ad­ne, auf die Jung­frau Maria. Vir­gi­lio Alba­ne­se mach­te aus Mon­te­ver­dis von Lie­bes­schmerz erfüll­tem Madri­gal Si dol­ce è’l tormen­to ein Lob­lied auf das Mär­ty­rer­tum: Si dol­ce è ‚l mar­ti­re. Auch Lui­gi Ros­si, Mar­co Maraz­zo­li und Dome­ni­co Maz­zoc­chi schlu­gen Brü­cken zwi­schen der welt­li­chen und der geist­li­chen Sphä­re. Bei Ana­mor­pho­sen in der bil­den­den Kunst sind per­spek­ti­visch ver­zerr­te Details nur mit einem Spie­gel oder Pris­ma zu erken­nen. Den Schlüs­sel zu den dop­pel­bö­di­gen Kom­po­si­tio­nen lie­fert hier die Stück­aus­wahl auf dem Album. Le Poè­me Har­mo­ni­que hat außer­dem eine hörens­wer­te Dop­pel-CD mit Airs de cour her­aus­ge­bracht – Kunst­lie­der, die am fran­zö­si­schen Königs­hof bis zu den frü­hen Jah­ren Lud­wig XIV. gesun­gen wur­den. Eine Box mit 20 CDs, auf der älte­re Auf­nah­men zusam­men­ge­stellt sind, run­det das Jubi­lä­ums­an­ge­bot ab.

„Ana­mor­fo­si”, Le Poè­me Har­mo­ni­que, Vin­cent Dum­est­re (Alpha)

www.amazon.de

„Airs de cour français de la fin du XVIe siè­cle”, Le Poè­me Har­mo­ni­que, Vin­cent Dum­est­re (Alpha)

www.amazon.de

Le Poè­me Har­mo­ni­que, Vin­cent Dum­est­re (Alpha)

www.amazon.de