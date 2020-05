Der Preis der Dresd­ner Musik­fest­spie­le wird in die­sem Jahr erst­mals per Video­stream ver­lie­hen. Die vir­tu­el­le Über­ga­be fin­det am 16. Mai im Rah­men des 24-Stun­den-Live­stream-Fes­ti­vals „Music Never Sleeps DMF“ statt. Die kana­di­sche Sopra­nis­tin und Diri­gen­tin Bar­ba­ra Han­nig­an wird dazu aus der Bre­ta­gne zuge­schal­tet, sag­te eine Spre­che­rin am Mitt­woch. Die Künst­le­rin wer­de auch einen musi­ka­li­schen Bei­trag lie­fern.

Bar­ba­ra Han­nig­an

Han­nig­an wid­met den Preis allen jun­gen Musi­kern in der ers­ten Pha­se ihrer Kar­rie­re. In der Coro­na-Kri­se wol­le sie ein Zei­chen der Hoff­nung und Ermu­ti­gung set­zen. „Wir möch­ten Euch zuhö­ren, wir möch­ten Eure Stim­men hören, wir wol­len hören, was Ihr zu sagen habt, wir möch­ten, dass Ihr wei­ter­ar­bei­tet, Eure Pro­jek­te wei­ter­ent­wi­ckelt und Eure Träu­me ver­wirk­licht“, sag­te die Künst­lern an ihre jun­gen Kol­le­gen gewandt. Der zum 17. Mal ver­ge­be­ne Glas­hüt­te Ori­gi­nal Musik­Fest­spiel­Preis – so die offi­zi­el­le Bezeich­nung – wür­digt Ver­diens­te um die Ver­mitt­lung klas­si­scher Musik und die Nach­wuchs­för­de­rung.

Die 43. Aus­ga­be der Dresd­ner Musik­fest­spie­le muss­te wegen der Coro­na-Pan­de­mie abge­sagt wer­den. Alter­na­tiv bie­ten die Ver­an­stal­ter ein Live­stream-Fes­ti­val mit knapp 60 Künst­lern, die kur­ze Pro­gram­me aus ihren Wohn- und Pro­ben­räu­men über­all auf der Welt bei­steu­ern. Ange­kün­digt sind unter ande­rem Fabio Lui­si, Patri­cia Kopatchin­ska­ja, Tan Dun, Simo­ne Ker­mes & Gian­lu­ca Gere­mia, Fran­ces­co Trista­no, Pierre-Lau­rent Aimard, Asya Fatey­a­va & Ste­pan Simo­ni­an, Ann­ele­en Lena­erts und Bryn Ter­fel. Die US-ame­ri­ka­ni­sche Jazz­sän­ge­rin Chi­na Moses hat eigens für das Online­fes­ti­val ein Stück kom­po­niert. Die Live­streams begin­nen am 16. Mai 2020 ab 18:00 Uhr auf musikfestspiele.com.

