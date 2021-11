Die November-Ausgabe der Dresdner Musikfestspiele werden vorzeitig beendet. Grund sei die von der sächsischen Staatsregierung angeordnete Schließung aller Kultureinrichtungen bis zum 12. Dezember, teilten die Organisatoren am Samstag mit. Alle in diesem Zeitraum vorgesehenen Konzerte des Festivals müssten daher abgesagt werden. Die für den Abend geplante Veranstaltung mit „Tom Schilling & The Jaz Kids“ bilde somit den Abschluss.

Logo Dresdner Musikfestspiele

„Die derzeitige Lage verlangt unserem Publikum und allen Künstlern und Organisatoren höchste Flexibilität ab“, erklärte Intendant Jan Vogler. „So bleibt es mir, Ihnen allen zuzurufen: Bleiben Sie gesund und optimistisch, wir planen neu, und die Zukunft hält neue musikalische Überraschungen für Sie bereit.“

Die Dresdner Musikfestspiele finden normalerweise von Mitte Mai bis Mitte Juni statt. 2019 zogen 56 Konzerte an 22 Spielstätten rund 58.000 Besucher an. Corona-bedingt wurde das Festival 2020 abgesagt. In diesem Jahr gab es im Mai eine Streaming-Woche und Anfang Juni 19 Veranstaltungen vor Live-Publikum. Einige Konzerte wurden in den Herbst verschoben. Zum Auftakt gastierte die Geigerin Anne-Sophie Mutter am 7. November im Kulturpalast. Bis zum 13. Dezember sollten 20 Veranstaltungen stattfinden.

