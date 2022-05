Die Dres­d­ner Musik­fest­spiele wollen vom (heuti­gen) Mittwoch an den “Zauber” der Musik beschwören. Unter diesem Mot­to sind bis zum 10. Juni 65 Konz­erte an 25 Spiel­stät­ten geplant. Zur Eröff­nung spielt das Dres­d­ner Fest­spielorch­ester unter der Leitung von Jean-Christophe Spin­osi auf his­torischen Instru­menten Mozarts Ouvertüre zur Oper “Die Zauber­flöte” und dessen “Jupiter”-Sinfonie. Bei Beethovens Klavierkonz­ert Nr. 5 ist der Solist Jan Lisiec­ki erst­mals in sein­er Kar­riere an einem his­torischen Ham­merklavier zu erleben.

Jan Vogler

Zu den Höhep­unk­ten der 45. Aus­gabe zählt die zweite “Cel­lo­ma­nia”. Bei dem “Fes­ti­val im Fes­ti­val” präsen­tieren Inten­dant Jan Vogler und rund 40 Cel­lokol­le­gen den Facetten­re­ich­tum ihres Instru­ments. Erwartet wer­den etwa Mis­cha Maisky, Sol Gabet­ta und die finnis­che Musik­gruppe Apocalyptica.

Darüber hin­aus set­zt das Fes­ti­val auf inter­na­tionale Orch­ester. So präsen­tiert das Lon­don Phil­har­mon­ic Orches­tra das diesjährige Auf­tragswerk der Dres­d­ner Musik­fest­spiele: Kom­pon­ist Thomas Adès ist zugle­ich der Diri­gent des Abends und wird neben der Urauf­führung sein­er Suite nach der Oper “The Tem­pest” auch sein Werk “In Sev­en Days” für Klavier und Orch­ester am Pult leit­en. Solist ist der isländis­che Pianist Víkingur Ólaf­s­son. Weit­ere Gäste sind die Wiener Phil­har­moniker mit Andris Nel­sons am Pult, das Cham­ber Orches­tra of Europe unter Sir Simon Rat­tle und das Orch­ester der Mailän­der Scala mit Musikdi­rek­tor Ric­car­do Chail­ly. Renom­mierte Kün­stler wie der Geiger James Ehnes, die Sopranistin Patri­cia Peti­bon und der Pianist Alexan­dre Tha­raud geben ihr Debüt bei dem Festival.

2019 zogen die Dres­d­ner Musik­fest­spiele mit 56 Konz­erten an 22 Spiel­stät­ten rund 58.000 Besuch­er an. Coro­na-bed­ingt wurde das Fes­ti­val 2020 abge­sagt. Voriges Jahr gab es im Mai eine Stream­ing-Woche und Anfang Juni 19 Ver­anstal­tun­gen vor Live-Pub­likum. Eine Novem­ber-Aus­gabe mit weit­eren Konz­erten musste nach zwei Wochen vorzeit­ig been­det werden.

