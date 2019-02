Die aktu­el­le poli­ti­sche Lage in Vene­zue­la ist auch ein Kul­tur­kampf, in dem die klas­si­sche Musik eine wesent­li­che Rol­le spielt. Wäh­rend Staats­chef Madu­ro noch an alten Mythen, dem längst aus­ge­höhl­ten „El Sis­te­ma“, fest­hält, setzt die Oppo­si­ti­on von Juan Guai­dó auf neue Kräf­te.

Die Pia­nis­tin Gabrie­la Mon­te­ro unter­stützt Guai­dó in den sozia­len Medi­en lei­den­schaft­lich, atta­ckiert Madu­ro scharf und hofft auf einen schnel­len Sys­tem­wech­sel. Diri­gent Gus­ta­vo Duda­mel ist zurück­hal­ten­der. Jah­re­lang hat er das Sys­tem von Hugo Cha­véz unter­stützt und eine Schlüs­sel­rol­le bei der Beer­di­gung des alten Staats­chefs gespielt. Eine Ver­nei­gung vor den Mög­lich­kei­ten, die Duda­mel durch Vene­zue­las pro­pa­gan­dis­ti­sche Kul­tur­po­li­tik bekam und nutz­te.

Gus­ta­vo Duda­mel bei der Beer­di­gung von Hugo Chá­vez

Erst als es 2018 zu gewalt­sa­men Pro­tes­ten in Cara­cas kam, rief der Diri­gent auf sei­ner Face­book-Sei­te zur Gewalt­lo­sig­keit auf. Die Reak­ti­on folg­te sofort: Madu­ro droh­te Duda­mel öffent­lich, sich bewusst zu sein, auf wel­cher Sei­te er steht. Seit­her ver­mei­det der Diri­gent es, sich kon­kret zu posi­tio­nie­ren. Als er im Janu­ar fei­er­lich sei­nen Stern auf dem Walk of Fame in Hol­ly­wood ent­hüll­te, setz­te er in einem Inter­view auf die „Ent­schei­dung der Mehr­heit“ und woll­te sich noch immer nicht fest­le­gen, für wel­ches Vene­zue­la er sich ein­set­zen will.

Tat­säch­lich ist es schwer, Duda­mel zu einer Stand­ort­be­stim­mung zu bewe­gen. Inter­view­an­fra­gen zum The­ma Vene­zue­la wer­den in der Regel abge­schmet­tert. Duda­mels Job in Los Ange­les und sein Ruhm in Euro­pa (in bei­den Tei­len der Welt wird Madu­ros Macht­an­spruch abge­lehnt) und sei­ne gleich­zei­ti­ge Ver­bun­den­heit zum Sys­tem von Cha­vez brin­gen den Diri­gen­ten in eine Zwick­müh­le. Es ist inter­es­sant, wie er ver­sucht, die­sen Zwie­spalt zu umge­hen.

Howard Brag­man, einer von Duda­mels Ver­trau­ten, weist Inter­view­an­fra­gen gern mit der Erklä­rung ab, dass der Diri­gent sei­ne Sicht auf Vene­zue­la exklu­siv für einen Film abge­ge­ben hät­te – und dass er sich gegen­über ande­ren nicht äußern dür­fe, bevor der Film erschie­nen ist. Das Film­pro­jekt wird aller­dings seit lan­ger Zeit ange­kün­digt, und der aktu­el­le Stand ist unklar. Eine Tak­tik, um Duda­mel vor läs­ti­gen Anfra­gen zu schüt­zen? Star Regis­seur Ted Braun will Duda­mel für sei­ne Doku in sei­ne Hei­mat Vene­zue­la beglei­ten, auf einer Euro­pa-Tour­nee mit dem Simon Boli­var Orches­ter und ihn in sei­ner Wahl­hei­mat Los Ange­les por­trai­tie­ren. Einer der Pro­du­zen­ten des Fil­mes ist übri­gens Howard Brag­man, jener Duda­mel-Ver­trau­te, der Inter­view-Anfra­gen mit dem Ver­weis auf Duda­mels Exklu­siv-Ver­trag ablehnt.

Duda­mel bleibt diplo­ma­tisch, wenn es um die Situa­ti­on in Vene­zue­la geht

In Vene­zue­la sel­ber ist die Rol­le des Diri­gen­ten umstrit­ten, beson­ders bei den Anhän­gern der Oppo­si­ti­on von Juan Guai­dó. Unge­ach­tet all des­sen wird Duda­mel in den USA noch immer gefei­ert. Nicht nur, dass er nun auch einen Stern auf dem Walk of Fame hat, die Deut­sche Gram­mo­phon plant der­zeit ein neu­es, gro­ßes Pro­jekt mit Duda­mel und den sei­nem Orches­ter in Los Ange­les.

Anhand von Gus­ta­vo Duda­mel sind die Ris­se inner­halb der vene­zo­la­ni­schen Gesell­schaft beson­ders gut zu erken­nen. Auf der einen Sei­te die Ver­wur­ze­lung inner­halb des poli­ti­schen Sys­tems, auf der ande­ren die Schwie­rig­keit, die­sem Sys­tem den Rücken zu keh­ren – was sowohl aus emo­tio­na­len, aber wohl auch aus repres­si­ven Dro­hun­gen, wie sie Madu­ro öffent­lich aus­ge­spro­chen hat, schwer fällt.

Duda­mel ent­schei­det sich der­weil für das Abwar­ten, ver­weist auf Wah­len, den Wil­len der Mehr­heit, wünscht sich Gewalt­lo­sig­keit und ver­mei­det auch wei­ter­hin jede kon­kre­te Posi­tio­nie­rung. Eine nicht ganz unge­fähr­li­che Tak­tik, wenn sich die Lage in Vene­zue­la in den nächs­ten Tagen und Wochen zu Guns­ten von Juan Guai­dó wen­den soll­te.