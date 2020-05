Das Hein­rich-Hei­ne-Insti­tut Düs­sel­dorf hat einen Brief von Robert Schu­mann (1810–1856) erstei­gert. Der Kom­po­nist habe ihn zwei Wochen vor sei­nem Sui­zid­ver­such am 27. Febru­ar 1854 an Juli­us Stern geschrie­ben, den Mit­be­grün­der und spä­te­ren Direk­tor des Ber­li­ner Kon­ser­va­to­ri­ums. Das teil­te die Stadt Düs­sel­dorf am Mitt­woch mit.

Brief von Robert Schu­mann

Schu­mann hat­te ver­trau­lich den Wunsch geäu­ßert, sei­ne Düs­sel­dor­fer Stel­lung auf­zu­ge­ben und even­tu­ell mit Stern zu tau­schen. Dar­über erschien jedoch eine Pres­se­no­tiz, was zu einem erreg­ten Brief­wech­sel zwi­schen bei­den führ­te. In dem nun erwor­be­nen Schrei­ben dräng­te der Kom­po­nist auf Ver­söh­nung.

Das letz­te gemein­sa­me Wohn­haus von Robert und Cla­ra Schu­mann und ihren sie­ben Kin­dern befin­det sich in Düs­sel­dorf und wird der­zeit zu einem Muse­um umge­baut. Dafür „ist der Erwerb die­ses her­aus­ra­gen­den Ori­gi­nals von gro­ßer Bedeu­tung“, sag­te Sabi­ne Bren­ner-Wilc­zek, Direk­to­rin des Hein­rich-Hei­ne-Insti­tuts, unter deren Füh­rung das Schu­mann-Haus ste­hen wird.

