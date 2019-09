Will­kom­men in der neu­en Klas­sik-Woche,

heu­te geht es unter ande­rem um die #metoo-Fort­set­zun­gen, um Fak­ten-Checks zu den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern und den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len, um die Sanie­rung der Komi­schen Oper, um die wirk­lich groß­ar­ti­ge Auf­nah­me von Jan Lie­sie­ckis Beet­ho­ven-Zyklus und den unprä­ten­tiö­sen Abtritt von Ber­nard Hai­tink.

WAS IST

Die Sanie­rung der Komi­schen Oper in Ber­lin beginnt: Die ers­ten Archi­tek­ten bewer­ben sich.

ANZEIGE









OPUS: LANGWEILIG

Als der ECHO KLASSIK vor­letz­tes Jahr ein­ge­stampft wur­de, war das eine gro­ße Chan­ce: Ein neu­er, unab­hän­gi­ger Klas­sik-Preis, der echt was Wert sein könn­te. Ver­passt! Und so neh­men wir auch die­ses Jahr die übli­chen Ver­däch­ti­gen als Preis­trä­ger des OPUS KLASSIK zur Kennt­nis, etwa Joy­ce DiDo­na­to und Chris­ti­an Ger­ha­her als Sän­ger des Jah­res. Das wer­den nur Exklu­siv-Künst­ler eines Plat­ten­la­bels, also kei­ne Anja Har­te­ros und kein Micha­el Vol­le. Der ist immer­hin Teil der bes­ten DVD des Jah­res, der Bay­reu­ther Meis­ter­sin­ger von den Fest­spie­len, die vor – äh, drei Jah­ren? – Pre­mie­re gefei­ert haben. Sieht ganz schön alt aus, die­ser OPUS KLASSIK! Aus­ge­zeich­net wer­den außer­dem Igor Levit, Sol Gabet­ta und Andre­as Otten­sa­mer. Kein Wun­der, dass DG-Chef Cle­mens Traut­mann sich bei so viel Ehre für sei­ne Star­schnitt-Künst­ler auf Face­book über Frie­de, Freu­de, Eier­ku­chen freut: „So ver­trau­ens­voll wie beim Opus Klas­sik haben die Ver­an­stal­ter, Ver­la­ge, Agen­tu­ren und Labels bis­her sel­ten (oder viel­leicht noch nie?) zusam­men­ge­ar­bei­tet.“ Mal sehen, wel­cher Künst­le­rin Tho­mas Gott­schalk die­ses Mal mit anzüg­li­chen Frau­en-Wit­zen nach­stel­len wird, so wie im letz­ten Jahr Alon­dra de la Par­ra.

#METOO-FORTSETZUNGEN

Wäh­rend bei einer Hoch­glanz-Ver­an­stal­tung wie dem OPUS KLASSIK Phä­no­me­ne wie #metoo lie­ber aus­ge­klam­mert wer­den, geht die Bewe­gung inzwi­schen in eine wei­te­re Run­de. Das VAN-Maga­zin leg­te im Fall Dani­el Baren­bo­im nach: Eine ehe­ma­li­ge Orches­ter­ma­na­ge­rin der Staats­ka­pel­le erklär­te, Baren­bo­im habe sie bei einer Bespre­chung gepackt, beschimpft und geschüt­telt. Und, noch unan­ge­neh­mer: Staats­opern-Inten­dant Mat­thi­as Schulz, der ver­spro­chen hat­te zu ver­mit­teln, zog am Ende den Schwanz ein, da er den Maes­tro nicht mit sei­nem Ver­hal­ten beläs­ti­gen woll­te. Die Asso­cia­ted Press leg­te im Fall Pláci­do Dom­in­go nach: Aus neun Frau­en, die dem Tenor sexu­el­le Über­grif­fe vor­ge­wor­fen haben, sind inzwi­schen 20 gewor­den. Opern­häu­ser hät­ten, im Wis­sen um die Vor­lie­ben des Tenors, ihre Dienst­plä­ne so orga­ni­siert, dass nach Mög­lich­keit kei­ne Frau allein in sei­ne Gar­de­ro­be geschickt wur­de. Eine Sän­ge­rin wehr­te sich gegen Dom­in­gos Ent­schul­di­gung, dass vor 30 Jah­ren eben alles anders gewe­sen sei und frag­te zurück, ob Frau­en es vor 30 Jah­ren etwa gut gefun­den hät­ten, wenn man sie unge­fragt an den Busen gefasst hät­te.

Und dann ist da noch der Münch­ner Uni-Pro­fes­sor und Kom­po­nist Sieg­fried Mau­ser. Der Bad Blog of Musick berich­tet, dass Mau­ser, dem sexu­el­le Nöti­gung und Berei­che­rung im Amt vor­ge­wor­fen wer­den, nun eine Fest­schrift zum 65. Geburts­tag gewid­met wer­den soll – mit pro­mi­nen­ten Kon­tri­bu­to­ren wie Ari­bert Rei­mann, Wolf­gang Rihm oder Jörg Wid­mann. Die anspie­lungs­rei­chen Titel eini­ger Wer­ke und Auf­sät­ze sind fast gespens­tisch: „Darfst mich nied­re Magd nicht ken­nen“, „Schla­fen­des Tier“, oder „Ich wand­te mich und sah an alles Unrecht“. Wolf­gang Rihm steu­er­te ein „Inter­mez­zo für Sigi“ bei – 470 Sei­ten Geschmack­lo­sig­keit für knapp 80 Euro.

KOMISCHE OPER STEHT VOR SANIERUNG

Der Tages­spie­gel berich­tet, dass die 200 Mil­lio­nen teu­re Gene­ral­sa­nie­rung der Komi­schen Oper in Ber­lin vor­an­geht. Der­zeit lau­fen die Archi­tek­tur-Aus­schrei­bun­gen, für die Preis­gel­der in Höhe von 864.000 Euro zur Ver­fü­gung gestellt wer­den: „Eini­ge sehr renom­mier­te Namen wur­den bereits ange­spro­chen, dar­un­ter Rem Kool­haas und sein Rot­ter­da­mer OMA, David Chip­per­field, Sno­het­ta aus Nor­we­gen, die Erbau­er der Oslo­er Oper, sowie Dil­ler Sco­f­idio aus New York, die jüngst einen spek­ta­ku­lä­ren Ent­wurf für das von Simon Ratt­le betrie­be­ne Pro­jekt eines neu­en Lon­do­ner Kon­zert­hau­ses vor­ge­legt haben.“

____________________________________

Exklusive Musikreisen mit ZEIT – Immer mit Musikexperten an Ihrer Seite

Hier fin­den Sie alle Rei­sen zu den schöns­ten natio­na­len und inter­na­tio­na­len Opern­häu­sern.

____________________________________

WAS WAR

Stil­voll abge­tre­ten: Der Diri­gent Ber­nard Hai­tink been­de­te sei­ne Kar­rie­re.

HAITINKS STILVOLLER ABTRITT

Das war’s, eine Legen­de tritt ab: Ber­nard Hai­tink hat sein letz­tes Kon­zert mit den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern im KKL Luzern gege­ben – natür­lich mit Anton Bruck­ner. Chris­ti­an Wild­ha­gen hat das Kon­zert für die NZZ besucht: „Dann legt Hai­tink den Stab auf die geschlos­se­ne Par­ti­tur und lässt in einer lako­ni­schen Ges­te die Hän­de sin­ken. Das war’s, scheint die gänz­lich unsen­ti­men­ta­le Bewe­gung zu sagen. War es das? Das Publi­kum, das sich ergrif­fen von der Musik und der Macht des Augen­blicks von den Sit­zen erhebt, mag es kaum glau­ben, als Hai­tinks Frau Patri­cia den Maes­tro ein letz­tes Mal von der Büh­ne beglei­tet.“

IN EIGENER SACHE I – SILVESTERKONZERTE

Es ist immer schön, wenn The­men der Klas­sik-Woche in ande­ren Medi­en wei­ter­ge­dreht wer­den – so wie unser Bericht, dass das ZDF sein Sil­ves­ter­kon­zert in Zukunft eher mit den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern und Kirill Petren­ko, als mit der Staats­ka­pel­le Dres­den und Chris­ti­an Thie­le­mann ver­an­stal­ten wol­le. Der geschätz­te Kol­le­ge Fre­de­rik Hans­sen hat für den Tages­spie­gel noch mal bei den Ber­li­nern nach­ge­hakt und geschrie­ben, dass er die Infor­ma­ti­on erhal­ten hät­te, dass deren Sil­ves­ter­kon­zert 2019 in der Digi­tal Con­cert Hall und auf arte geplant sei. Da mei­ne Infor­ma­tio­nen aus zwei unter­schied­li­chen und von­ein­an­der unab­hän­gi­gen Quel­len stamm­ten, habe auch ich noch ein­mal bei den Ber­li­nern nach­ge­hakt – und es han­del­te sich offen­sicht­lich um ein Miss­ver­ständ­nis: Die Ant­wort auf Hans­sens Anfra­ge bezog sich ledig­lich auf das Jahr 2019, für 2020 und kom­men­de Jah­re woll­te man in Ber­lin eine Zusam­men­ar­beit mit dem ZDF und dafür nöti­ge Ver­hand­lun­gen nicht aus­schlie­ßen: „Für die Sil­ves­ter­kon­zer­te ab 2020 ist die Situa­ti­on der­zeit noch offen“, hieß es, „soll­te sich dar­an etwas ändern, wer­den wir dar­über infor­mie­ren.“

IN EIGENER SACHE II – SALZBURGER OSTERFESTSPIELE

Im vor­letz­ten News­let­ter habe ich beschrie­ben, wie FAZ-Autor Jür­gen Kes­ting in der Fra­ge um die Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le die Trom­mel für Chris­ti­an Thie­le­mann gerührt hat. Unter ande­rem beti­tel­te er die Salz­bur­ger Lan­des­re­gie­rung als „Polit­ban­di­ten­ge­sell­schaft.“ Nun ließ Kes­ting mich per Mail wis­sen: „Das Wort von der ‚Polit­ban­di­ten­ge­sell­schaft‘ stammt – dies nur zur Kennt­nis – nicht von mir, aber ich bin froh, es bei Karl Kraus gefun­den zu haben, der in süd­li­chen Gefil­den ja sehr geschätzt wird, weil er gegen sol­che Gesell­schaf­ten so pole­misch geschrie­ben hat.“ Ich ant­wor­te­te ihm: „Ich ver­ste­he nicht, was das Zitat von Kraus am eigent­li­chen Sach­ver­halt ändert, da wir gera­de in süd­li­chen Gefil­den, wie Sie schrei­ben, ja ein sehr aus­ge­präg­tes Sen­so­ri­um – und gera­de in die­sen Tagen – dafür haben, dass die Polit-Cli­que, gegen die Karl Kraus einst wet­ter­te, nur schwer­lich mit jener weit­ge­hend demo­kra­tisch und trans­pa­rent ope­rie­ren­den Poli­tik der Salz­bur­ger Lan­des­re­gie­rung zu ver­glei­chen ist (…).“ Inzwi­schen hat Thie­le­mann so ziem­lich jeden ihm nahe­ste­hen­den Jour­na­lis­ten moti­viert, in die Tas­ten zu grei­fen, wäh­rend Niko­laus Bach­ler wei­ter­hin still abwar­tet: Chris­ti­ne Lem­ke-Mat­wey setz­te sich in der Zeit für Thie­le­mann ein (sie ist die Co-Autorin sei­nes Beet­ho­ven-Buches), und in Öster­reich schoss Heinz Sich­rovs­ky den Vogel der pro­vin­zi­el­len Ahnungs­lo­sig­keit ab, als er trotz aller Demen­ti behaup­te­te, Niko­laus Bach­ler wol­le die Ber­li­ner zurück­ho­len. Sich­rovs­ky watsch­te neben dem desi­gnier­ten Inten­dan­ten (pro­vin­zi­ell) gleich auch das Leip­zi­ger Gewand­haus­or­ches­ter und Andris Nel­sons ab. War es nicht eben­falls Karl Kraus, der emp­fahl, beim Welt­un­ter­gang in Öster­reich zu sein, weil hier alles 30 Jah­re spä­ter pas­sie­re? Viel­leicht ist Thie­le­mann bei der­ar­tig unkri­ti­schen und ewig gest­ri­gen Jün­gern am Ende doch ganz gut auf­ge­ho­ben. Der Tag der Ent­schei­dung, an dem Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er mit Chris­ti­an Thie­le­mann und Niko­laus Bach­ler reden wird, ist übri­gens der 17. Sep­tem­ber – nach unse­ren Infor­ma­tio­nen soll es bereits im Vor­feld Ein­zel­ge­sprä­che geben.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Der desi­gnier­te Bay­reu­ther Ring-Regis­seur Valen­tin Schwarz hat in Darm­stadt eine durch­aus span­nen­de Turan­dot insze­niert, schreibt Rober­to Becker in der Deut­schen Büh­ne. +++ Die­sen Monat beginnt ein neu­es Kapi­tel in der Geschich­te der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Sie star­ten ihre eige­ne Orches­ter­aka­de­mie, in der zwölf jun­ge Musi­ker im Alter von 18 bis 27 Jah­ren den ‚Fein­schliff‘ erhal­ten sol­len. +++ Wie immer unter­halt­sam und lesens­wert, der olle Frank Cas­torf. Nun pol­tert er im Tages­spie­gel, bevor er Ver­dis Macht des Schick­sals an der Deut­schen Oper insze­niert.

PERSONALIEN DER WOCHE

Erleich­te­rung in Mai­land und Flo­renz, Muf­fen­sausen in Wien: Sca­la-Inten­dant Alex­an­der Perei­ra geht frü­her, als gedacht nach Flo­renz (wo er das Haus zu einem Magnet für Star­künst­ler machen will), sein Nach­fol­ger Domi­ni­que Mey­er kommt dafür bereits Anfang 2020 nach Mai­land – damit ist die Wie­ner Staats­oper füh­rungs­los, aber Mey­er hat schon ange­kün­digt, die Geschäf­te wei­ter zu füh­ren und einen rei­bungs­lo­sen Über­gang zu garan­tie­ren. +++ In einem gro­ßen Inter­view mit dem MDR erklärt der künf­ti­ge Leip­zi­ger Opern­in­ten­dant Tobi­as Wolff, dass er die Nähe zum Publi­kum suche. Sein Haus wol­le Gast­ge­ber „für Bevöl­ke­rungs­schich­ten aller Art, für Men­schen aus der gan­zen Welt“ sein. Zugleich beton­te Wolff, auch die inter­na­tio­na­le Strahl­kraft des Hau­ses sei wich­tig. Als eines sei­ner Kern­ge­bie­te nann­te er zudem Musik­ver­mitt­lungs­pro­jek­te. +++ Der neue Gen­fer Opern­in­ten­dant Aviel Cahn sieht es ähn­lich. „Das Publi­kum holt man nicht mit Namen, son­dern mit span­nen­den Geschich­ten ins Thea­ter“, erklär­te er der NZZ. +++ Am Frei­tag­abend hat im Stadt­thea­ter Bozen das gro­ße Fina­le des 62. Inter­na­tio­na­len Kla­vier­wett­be­werbs Fer­ruc­cio Buso­ni statt­ge­fun­den. Der ers­te Preis ging an den Bul­ga­ren Ema­nu­il Iva­nov.

WAS LOHNT

Robert Habeck beklatscht Igor Levit, wäh­rend Jan Lisiecki mit sei­nen Beet­ho­ven-Auf­nah­men so rich­tig abräumt.

Letz­te Woche war das Aus­ge­hen nur ein­ge­schränkt mög­lich. Seit Mona­ten lädt mich Hol­ger Nolt­ze ein, sei­ne Strea­ming-Platt­form Takt1 zu nut­zen – und ich habe ihn immer wie­der ver­trös­tet. Ich wür­de so lan­ge war­ten, bis sie als App auf Smart TVs zu haben sei. Das ist inzwi­schen der Fall, und so konn­te ich in Wien im zwei­ten Bezirk mit dem Kind auf dem Sofa sit­zen und live ver­fol­gen, wie Teo­dor Cur­r­ent­zis im Kon­zert­haus sei­nen Mozart-Zyklus mit der kon­zer­tan­ten Ver­si­on von Le noz­ze di Figa­ro ein­ge­läu­tet hat. Nun ist die kom­pri­mier­te Ton-Qua­li­tät bei Takt1 sicher­lich noch aus­bau­fä­hig, aber die Mög­lich­keit, bei der­ar­ti­gen Kon­zer­ten live dabei zu sein (mit durch­aus pas­sa­bler Bild-Regie) ist wirk­lich wun­der­bar – auch, wenn Cur­r­ent­zis’ fast schon ner­vig auf­ge­dreh­ter und etwas sehr selbst­re­fe­ren­zi­el­ler Mozart-Zugriff nach sei­nem Salz­bur­ger Ido­me­neo wirk­lich nervt und ermü­det, und die Grä­fin von Eka­te­ri­na Scher­ba­chen­ko voll­kom­men über­for­dert schien. Auf dem Weg zu den Schwie­ger­el­tern saß das Kind dann auf dem Rück­sitz des Autos, als im Deutsch­land­funk die Live-Über­tra­gung von der Eröff­nung des Beet­ho­ven­fes­tes Bonn lief und Minis­ter­prä­si­dent Armin Laschet in sei­ner Anspra­che ziem­lich selbst­be­wusst ver­sprach, all sei­nen Ver­hand­lungs-Charme ein­zu­set­zen, um bei Moni­ka Grüt­ters end­lich Bun­des­mit­tel für das Beet­ho­ven­fest ein­zu­for­dern. Gut so! Loh­nend auch die Pas­to­ra­le, die Juk­ka-Pek­ka Saras­te zu die­sem Anlass mit der Phil­har­mo­nia Zürich anstimm­te.

Wäh­rend Igor Levit, der Lieb­ling der Feuil­le­tons, die­ser Tage sei­ne Auf­nah­me aller Beet­ho­ven-Sona­ten bewarb, indem er sei­ne Ber­lin-Mit­te-Kum­pels samt Robert Habeck in die Turn­hal­le der Wil­ly Brandt Team­schu­le ein­ge­la­den hat­te, sorg­te Jan Lisie­ckis Zyklus aller Beet­ho­ven-Kla­vier­kon­zer­te mit der Aca­de­my of St. Mar­tin in the Fields bei mir wirk­lich für Auf­hor­chen. Sie sind nun im Rah­men des Beet­ho­ven-Pro­jek­tes der Deut­schen Gram­mo­phon ver­öf­fent­licht wor­den. Eine ech­te, fri­sche, unver­krampf­te, unge­heu­er spiel­lus­ti­ge, dabei nie über­kan­di­del­te und nie­mals bewusst gewoll­te Auf­nah­me.

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de