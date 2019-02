Die Bay­reu­ther „Wal­kü­re“ in Abu Dha­bi

Die Oud-Schu­le von Abu Dha­bi liegt in einem unschein­ba­ren Vier­tel: Schnör­kel­lo­se, brau­ne Ein­heits­häu­ser, die wahr­schein­lich nie einen Archi­tek­tur­preis gewin­nen wer­den. In einem von ihnen geht es etwas gol­de­ner zu. Ein impo­san­tes Trep­pen­haus, schwar­zer und wei­ßer Mar­mor, opu­len­te Kron­leuch­ter, Bücher­re­ga­le mit Lite­ra­tur über die lan­ge Tra­di­ti­on ara­bi­scher Musik, und in einem Hin­ter­zim­mer – es riecht nach Leim und Kle­ber – bas­telt ein Instru­men­ten­bau­er neue Nobel-Klamp­fen. Zwei Stück pro Monat.

Auf der schma­len Büh­ne im Foy­er singt ein 14jähriges Mäd­chen aus Ägyp­ten ara­bi­sche Wei­sen. Sie trägt ein pin­kes T-Shirt mit der Auf­schrift „No Plan“ und wird von ihrer Mut­ter auf der Oud beglei­tet. Neben den rot gepols­ter­ten Sitz­rei­hen ste­hen zwei Män­ner. „War­um habt ihr das ges­tern nicht über­ti­telt?“, fragt der eine. Er trägt Drei­ta­ge­bart, San­da­len und wei­ßen Thawb. Der ande­re trägt einen vor­neh­men, blau­en Slim-Fit-Anzug und schweigt. Erst als der Mann in ori­en­ta­li­schem Gewand sei­ne Fra­ge wie­der­holt, nun mit lau­te­rer Stim­me, „War­um?“, fühlt sich der ande­re zu einer Ant­wort her­aus­ge­for­dert. „Du weißt“, sagt er, „wie sehr ich die Kunst lie­be, aber am Ende ist alles immer auch ein biss­chen Poli­tik.“ Das Mäd­chen auf der Büh­ne singt unbe­irrt wei­ter.

Streit um Über­ti­tel

Der Mann im Thawb ist Fisal Al Saa­ri, der wohl bekann­tes­te Oud-Spie­ler der Emi­ra­te. Er reißt die Gren­zen von tra­di­tio­nel­ler ara­bi­scher Musik, Jazz und Klas­sik ein und hat zur Eröff­nung des Lou­vre im Wüs­ten­staat gemein­sam mit dem Gus­tav Mah­ler Jugend­or­ches­ter und Chris­toph Eschen­bach sei­ne eige­ne Kom­po­si­ti­on auf­ge­führt – das welt­weit ers­te Sym­pho­nie­kon­zert für Oud. Auf­trag­ge­ber war der Mann im blau­en Anzug: Ronald Perl­witz. Er kommt aus Ham­burg und arbei­tet seit vie­len Jah­ren als Kul­tur­ma­na­ger und Orga­ni­sa­tor der „Abu Dha­bi Clas­sics“ im Wüs­ten­staat. The­ma der bei­den ist das gest­ri­ge „Walküren“-Gastspiel der Bay­reu­ther Fest­spie­le, das Perl­witz ins Luxus-Hotel „Emi­ra­tes Palace“ geholt hat, in dem so ziem­lich alles Blatt­gold ist, was glänzt.

Lei­ter des Abu Dha­bi Clas­sics Ronald Perl­witz

Das letz­te Mal hat­te Perl­witz Katha­ri­na Wag­ner vor 11 Jah­ren mit High­lights aus dem „Ring“ nach Abu Dha­bi ein­ge­la­den. Die­ses Mal stand die ers­te Auf­füh­rung einer gesam­ten Oper in Abu Dha­bi auf dem Pro­gramm. Für die „Wal­kü­re“ brach­te die Fest­spiel­lei­te­rin den Diri­gen­ten Mar­kus Posch­ner (er ist kurz­fris­tig für Marek Janow­ski ein­ge­sprun­gen), das Fest­spiel-Orches­ter und eine Star­be­set­zung aus Ste­phen Gould, Albert Doh­men, Egils Silins, Danie­la Köh­ler und Cathe­ri­ne Fos­ter mit.

Wie aber soll man im Scheich-Staat mit einem Wag­ner Libret­to umge­hen, in dem sich alles um Inzest, Ehe­bruch und einen in Ver­trä­ge ver­strick­ten Herr­scher dreht? Perl­witz ent­schied sich, auf Über­ti­tel zu ver­zich­ten und bestell­te statt­des­sen ein Video. Das will dem Publi­kum in der betu­li­chen Ästhe­tik eines „Drei Hasel­nüs­se für Aschenbrödel“-Filmes den unge­fäh­ren Hand­lungs­rah­men mit mög­lichst viel Feu­er­zau­ber und mög­lichst wenig Details nahe­brin­gen. Ein Groß­teil des emi­ra­ti­schen Publi­kums über­for­dert das, auch den Oud-Vir­tuo­sen Fisal Al Saa­ri.

Ein Land im Umbruch

„Wir wären bereit für den Text gewe­sen“, erklärt er Perl­witz neben der Büh­ne, „wir leben doch nicht hin­ter dem Mond! Die ‚Wal­kü­re’ ist ein Mythos, kei­ne wah­re Geschich­te – das ver­ste­hen wir schon.“ Dann schwei­gen die Män­ner, schau­en sich an – und umar­men ein­an­der. Viel­leicht, weil sie wis­sen, dass ihr Gespräch auf jenem Grat zwi­schen Kul­tur und Poli­tik, Reli­gi­on und Welt­of­fen­heit, zwi­schen west­li­cher und ori­en­ta­li­scher Tra­di­ti­on tanzt wie die jun­ge Nati­on Abu Dha­bi sel­ber: ein Land im Umbruch.

Blick auf den Emi­ra­tes Palace

Erst 1971 ver­lie­ßen die Bri­ten die Regi­on und die sie­ben Golf­staa­ten schlos­sen sich zu den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten zusam­men. In jener Zeit ent­wi­ckel­te Scheich Zay­ed bin Sul­tan Al Nahyan auch sei­nen Mas­ter­plan für Abu Dha­bi. Er woll­te den Staat, in dem die meis­ten Ein­woh­ner noch von der müh­sa­men, gefähr­li­chen und unren­ta­blen Per­len­fi­sche­rei leb­ten, in eine moder­ne Metro­po­le ver­wan­deln und sei­ne Bevöl­ke­rung an den Gewin­nen der Öl-Indus­trie betei­li­gen. Heu­te gibt es ein Grund­ein­kom­men von rund 8.000 Euro für jeden Emi­ra­ti, kos­ten­lo­se Kran­ken­vor­sor­ge, ein Haus als Geschenk zur Ehe­schlie­ßung und Geld für jedes Kind. Vor allen Din­gen aber wol­len die Emi­ra­te eine siche­re Oase in der Kri­sen­re­gi­on des Nahen Ostens sein. Kul­tur spielt dabei eine stra­te­gi­sche Rol­le. In ihr kön­nen tra­di­tio­nel­le Gren­zen über­schrit­ten und undenk­ba­re Gedan­ken schon heu­te gedacht wer­den.

Der Lou­vre in Abu Dha­bi

Die­ses Frei­den­ken ist auch im Lou­vre in Abu Dha­bi zu sehen, einer gigan­ti­schen wei­ßen Kunst-Kugel, die vor andert­halb Jah­ren vom Archi­tek­ten Jean Nou­vel auf eine san­di­ge Insel vor dem Fest­land gesetzt wur­de. Hier wird ein voll­kom­men neu­er Blick auf die glo­ba­le Kul­tur­ge­schich­te gewor­fen, qua­si eine begeh­ba­re Ring­pa­ra­bel. In jedem Raum ste­hen Objek­te aller Reli­gio­nen, des Chris­ten­tums, des Bud­dhis­mus, des Juden­tums und des Islam neben­ein­an­der. Das Ver­ei­nen­de steht im Zen­trum, egal, ob die Rol­le des Lich­tes (in den Roset­ten­fens­tern des deut­schen Mit­tel­al­ters oder in den Moschee-Leuch­ten des 17. Jahr­hun­derts), die Vor­lie­be für Gold (bei Kult-Mas­ken aller Reli­gio­nen), oder die moder­ne Idee, den Kör­per zum Malen zu benut­zen.

Koran und Tora

Wäh­rend Israe­lis und Juden in den Emi­ra­ten bis heu­te uner­wünscht sind, gesteht man christ­li­chen und bud­dhis­ti­schen Gast­ar­bei­tern inzwi­schen sogar eige­ne Got­tes­häu­ser zu. Der Papst-Besuch war der bis­he­ri­ge Höhe­punkt des „Jah­res der Tole­ranz“, das Abu Dha­bi gera­de aus­ge­ru­fen hat. In einem dunk­len Saal des Lou­vre liegt neben dem hand­schrift­li­chen Koran und einer hand­schrift­li­chen Bibel auch eine hand­schrift­li­che Tora.



Die gro­ße Moschee in Abu Dha­bi

Viel­leicht ver­hält es sich mit der „Wal­kü­re“ in Abu Dha­bi ein biss­chen wie mit den bei­den Bud­dha-Figu­ren, die eben­falls im Muse­um aus­ge­stellt sind. Eine der vie­len indi­schen Gast­ar­bei­te­rin­nen steht als Muse­ums­füh­re­rin zwi­schen den zwei Skulp­tu­ren. „Auf der einen Sei­te sehen Sie eine ori­gi­nal indi­sche Sta­tur mit gro­ßen Man­del­au­gen wie bei mir“, sagt sie und lächelt, „dane­ben sehen Sie, was pas­siert, wenn Reli­gio­nen auf Rei­sen gehen: ein chi­ne­si­scher Bud­dha mit schma­len, asia­ti­schen Augen.“

Auch die Fest­spie­le haben die Augen für ihre „Wal­kü­re“ in Abu Dha­bi nun ein wenig zuge­knif­fen und beim Export das Pro­vo­ka­ti­ons-Poten­zi­al auf der Stre­cke gelas­sen. Wäh­rend Frank Cas­torf dem euro­päi­schen Publi­kum in Bay­reuth vor­führt, dass das Öl das neue Rhein­gold ist (und damit Anlass für Hass, Krieg und Apo­ka­lyp­se), lässt man in Abu Dha­bi Wag­ners Über­wäl­ti­gungs­mu­sik lie­ber für sich spre­chen.

Katha­ri­na Wag­ner steht mit Kopf­hö­rern und Sprech­funk an der Sei­ten­büh­ne und über­nimmt höchst­per­sön­lich die Abend­spiel­lei­tung. Sie diri­giert die Sän­ger auf die Büh­ne, umarmt sie nach ihren Auf­trit­ten und orga­ni­siert den Schluss-Applaus. „Wir könn­ten über­all zu Gast sein“, sagt sie, wäh­rend im „Emi­ra­tes Palace“ der Feu­er­zau­ber auf der Büh­ne tobt. „Aber hier in Abu Dha­bi geht es um etwas, das mir beson­ders am Her­zen liegt: Um kul­tu­rel­len Aus­tausch, der kei­ne Ein­bahn­stra­ße ist. Für mich ist es span­nend, zu sehen, wie Men­schen, für die Wag­ner nicht zum All­tag gehört, auf sei­ne Musik reagie­ren.“ Ein Satz, den auch der Papst auf sei­nem Besuch in den Emi­ra­ten hät­te sagen kön­nen, wenn er der Hei­li­ge Vater der Wag­ner-Reli­gi­on wäre. Katha­ri­na Wag­ner sagt ihn spä­ter noch ein­mal so ähn­lich am Pool des deut­schen Bot­schaf­ters.

Katha­ri­na Wag­ner hin­ter der Büh­ne bei der Auf­füh­rung der „Wal­kü­re“

Viel­leicht hat sie auch des­halb vor­nehm auf akus­ti­sche Ansprü­che ver­zich­tet. Das Audi­to­ri­um des „Emi­ra­tes Palace“ ist mit dicken Tep­pi­chen aus­ge­legt, und selbst ein gewal­ti­ger Wag­ner-Klang plumpst hier nach weni­gen Metern ein­fach zu Boden. „Den Ori­gi­nal-Bay­reuth-Klang gibt es eh nur in Bay­reuth“, sagt Wag­ner, „hier geht es dar­um, die Musik über­haupt erst ein­mal vor­zu­stel­len.“

Kapell­meis­ter Posch­ner

Diri­gent Mar­kus Posch­ner tut das, trotz nur einer Pro­be, mit kapell­meis­te­ri­schem Kön­nen: Er dimmt die Laut­stär­ke des Fest­spiel­or­ches­ters und macht es den Sän­gern etwas leich­ter: Aus Cathe­ri­ne Fos­ter scheint die anspruchs­vol­le Rol­le der Brünn­hil­de inzwi­schen nur so her­aus­zu­strö­men, Ste­phen Gould kos­tet das Abu Dha­bi­sche Mot­to von grö­ßer, län­ger und lau­ter in sei­nen „Wälse“-Rufen aus, Albert Doh­men scheint Hun­dings Bos­haf­tig­keit offen­sicht­lich Spaß zu berei­ten, und Egils Silins legt einen gewal­ti­gen Wotan hin, der immer wie­der zu lei­den­schaft­li­chen Pia­ni fähig ist. Ein durch­aus bay­reu­thwür­di­ges Ensem­ble, dem mit Posch­ner ein Diri­gent vor­steht, den Katha­ri­na Wag­ner spä­tes­tens jetzt auch für den Hügel auf der Rech­nung haben wird.

Den­noch ist das Audi­to­ri­um des „Emi­ra­tes Palace“ nur etwas mehr als halb gefüllt. Einst wur­de der Luxus­schup­pen als pro­vi­so­ri­sches Par­la­ment der Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­te und als Über­nach­tungs­mög­lich­keit für die Scheichs der sie­ben Emi­ra­te gebaut. Ein Haus, das über­all – vom Blatt­gold an den Wän­den bis zu den per­fekt gegar­ten Spei­sen auf den Restau­rant-Tel­lern – zeigt, was es kann. Man könn­te auf die Idee kom­men, dass auch das Gast­spiel der Bay­reu­ther Fest­spie­le dem emi­ra­ti­schen Cre­do der Super­la­ti­ve geschul­det ist und man sich Bay­reuth nur in die Wüs­te geholt hat, weil man es kann. Doch das stimmt nicht ganz.

Foy­er des Emi­ra­tes Palace

Der Wag­ner-Ver­band Abu Dha­bi besteht aus zwei Män­nern, die sich unre­gel­mä­ßig in ihren Pri­vat­räu­men tref­fen. Dann holen sie die alten Knap­perts­busch-Plat­ten aus dem Regal und lau­schen den Leit­mo­ti­ven des „Rin­ges“. Einer von ihnen ist der Lei­ter der Abu Dha­bi Clas­sics, Ronald Perl­witz. Der ande­re Zaki Nussei­beh: ein älte­rer, hage­rer und aus­neh­mend freund­li­cher Emi­ra­ti mit Came­bridge-Abschluss. An sol­chen Aben­den ent­wi­ckeln die bei­den ihre kul­tu­rel­len Visio­nen für das Land. So wer­den die Musik-Lehr­plä­ne an den Schu­len von Abu Dha­bi neu­er­dings am Gast­spiel-Pro­gramm der Abu Dha­bi Clas­sics aus­ge­rich­tet. Die letz­ten Wochen wur­de in den Klas­sen­zim­mern Wag­ner gepaukt, und zur „Walküren“-Generalprobe wur­de der drit­te Auf­zug für Schü­ler geöff­net.

Die gro­ße Moschee in Abu Dha­bi

Zaki Nussei­beh sitzt bei der Bay­reuth-Pre­mie­re im „Emi­ra­tes Palace“ in der ers­ten Rei­he neben Perl­witz. Wenn man sei­nen Namen goog­let, besteht nicht ein­mal bei Wiki­pe­dia Sicher­heit über sei­ne der­zei­ti­ge Posi­ti­on. „Ver­mu­te­te Ämter“, heißt es dort, und dass er wahr­schein­lich als Infor­ma­ti­ons­mi­nis­ter tätig sei. Auch Ronald Perl­witz ver­weist, wenn man ihn nach der genau­en Posi­ti­on sei­nes Freun­des fragt, lie­ber auf die Ver­gan­gen­heit, in der Nussei­beh das Kul­tur­mi­nis­te­ri­um von Abu Dha­bi lei­te­te. Sicher aber ist, dass Zaki Nussei­beh einer der wich­tigs­ten intel­lek­tu­el­len Vor­den­ker des moder­nen Abu Dha­bi ist.

Zwei Wag­ne­ria­ner in der Wüs­te

Das Gesicht des Lan­des aber ist der Staats­grün­der Scheich Zay­ed. Er hängt als Mobi­lé unter einen gigan­ti­schen Mar­mor­bo­gen, als Giga-Por­trät aus Mini-Brief­mar­ken im Muse­um, als demü­ti­ger ara­bi­scher Füh­rer, der auf einer Schwarz-Weiß-Foto­gra­fie vor einem Schiff im Sand am Meer kniet, in öffent­li­chen Räu­men, oder als moder­ner Staats­mann, der mit akku­rat geschnit­te­nem Bart und läs­si­ger Son­nen­bril­le Staats­chefs aus aller Welt emp­fängt.

Scheich-Bera­ter Zaki Nussei­beh (Mit­te)

Im Scheich-Muse­um, das dem 2004 ver­stor­be­nen Staats­grün­der gewid­met ist, sind – zwi­schen aus­ge­stopf­ten Tigern, sei­nem alten BMW und Uni­for­men – auch zahl­rei­che Bil­der mit dem Wag­ne­ria­ner Nussei­beh zu sehen. Als enger Bera­ter, als Infor­ma­ti­ons­mi­nis­ter, der die Zei­tun­gen des Lan­des grün­de­te und als Lei­ter der Kul­tur­be­hör­de, die Abu Dha­bi für die Zeit nach dem Öl rüs­ten soll. Schließ­lich sind die Ölre­ser­ven begrenzt und der Ölpreis fällt kon­ti­nu­ier­lich. Leu­te wie Nussei­beh wis­sen, dass Toris­mus und Kul­tur neben dem Finanz­we­sen das wich­tigs­te Stand­bein der Zukunft sein wer­den. Er hat sowohl eine Zweig­stel­le der Sor­bon­ne als auch den Lou­vre nach Abu Dha­bi geholt – und für den Kul­tur-Hun­ger zwi­schen­durch eben die Bay­reu­ther Fest­spie­le.

Scheich Muse­um in Abu Dha­bi

Ursprüng­lich stammt Nussei­beh aus einer tra­di­ti­ons­rei­chen paläs­ti­nen­si­schen Fami­lie in Jeru­sa­lem, die mit dem Abzug der Eng­län­der aus Isra­el 1948 ver­trie­ben wur­de. Zaki Nussei­behs Bru­der Sari, ein bekann­ter Phi­lo­soph, schloss sich der PLO an, wur­de intel­lek­tu­el­ler Bera­ter von Yas­sir Ara­fat, sam­mel­te Gel­der für die ers­te Inti­fa­da und lei­te­te spä­ter die al-Quds-Uni­ver­si­tät in Jeru­sa­lem. Zaki ging der­weil nach Abu Dha­bi und half dem Scheich einen Staat zu machen. Seit jeher ist er begeis­ter­ter Wag­ne­ria­ner, war bereits eini­ge Male in Bay­reuth, und das Gast­spiel mit Katha­ri­na Wag­ner war sein Her­zens­wunsch – sein Wag­ner-Freund Perl­witz hat es nun mög­lich gemacht.

Gemein­sam haben die bei­den auch ein Sym­po­si­um für das Bay­reu­ther Gast­spiel ange­setzt, auf dem unter ande­rem über Wag­ner und den Islam debat­tiert wer­den soll­te. Das Publi­kums-Inter­es­se hielt sich aller­dings in Gren­zen, was viel­leicht auch an der Beset­zung des Podi­ums lag: Der Vor­trag des Bay­reu­ther Pro­fes­sors Ulrich Ber­ner war sowohl inhalt­lich als auch sprach­lich eher ein genu­schel­tes, stab­rei­me­ri­sches Kau­der­welsch.

Wag­ner ist sicher­lich noch nicht in der Mit­te der emi­ra­ti­schen Gesell­schaft ange­kom­men. Aber das Gast­spiel der Bay­reu­ther Fest­spie­le hat auch eher eine stra­te­gi­sche Bedeu­tung. Sie zielt eher weni­ger auf die 15 Pro­zent Emi­ra­tis, die in Abu Dha­bi woh­nen, son­dern eher auf die 85 Pro­zent so genann­ter „Expats“, jene Gast­ar­bei­ter, auf die Boom-Staa­ten wie Abu Dha­bi ange­wie­sen sind: Paki­sta­ni­sche Taxi­fah­rer, indi­sche Kell­ner, indo­ne­si­sche Stra­ßen­ar­bei­ter und deut­sche Inge­nieu­re hal­ten das Land am Lau­fen.

Kul­tur als neu­es Öl

Für pre­kär beschäf­tig­te Gast­ar­bei­ter gel­ten stren­ge Auf­la­gen: Regel­mä­ßi­ge Gesund­heits­un­ter­su­chun­gen und die Aus­wei­sung bei Krank­heit, mit dem 65. Lebens­jahr müs­sen die Zuwan­de­rer wie­der ver­schwin­den, und ihre Part­ner dür­fen sie erst nach­ho­len, wenn sie genug ver­die­nen. Etwas libe­ra­ler wer­den die Geset­ze bei Füh­rungs­kräf­ten, beson­ders aus Euro­pa, aus­ge­legt. Damit die sich in Abu Dha­bi wohl füh­len, ist Kul­tur nötig. Die Bay­reu­ther Fest­spie­le sind also auch ein Stand­ort­fak­tor. Und natür­lich spielt der Tou­ris­mus eine Rol­le: Fast fünf Mil­lio­nen Men­schen besu­chen Abu Dha­bi jähr­lich, 150.000 davon sind Deut­sche. Für sie ist das Preis-Leis­tungs-Ver­hält­nis der Hotels inter­es­sant, die Sicher­heit im Land, das Kli­ma – neben 5-Ster­ne-Hotel­an­la­gen soll das kul­tu­rel­le Ange­bot die Rei­sen­den locken. Gera­de in Sachen Klas­sik hat Abu Dha­bi noch Nach­hol­be­darf: Wäh­rend es im Oman bereits ein eige­nes Opern­haus samt Ensem­ble gibt und in Dubai ein Haus für Gast­spie­le, ver­schiebt sich der Neu­bau eines Kon­zert­hau­ses in Abu Dha­bi seit Jah­ren – zunächst sol­len nun das neue natio­na­le Muse­um und das Gug­gen­heim-Muse­um neben dem Lou­vre ent­ste­hen.

Blick auf Abu Dha­bi

Ein wei­te­rer Grund für Gast­spie­le wie das der Bay­reu­ther Fest­spie­le wird eher hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand for­mu­liert. „Musik an sich ist in vie­len isla­mi­schen Staa­ten bereits eine Bot­schaft“, sagt ein Emi­ra­ti. Auf­füh­run­gen wie die „Wal­kü­re“ wer­den in den Emi­ra­ten auch als Kampf­an­sa­ge an den radi­ka­len Islam, an den Isla­mi­schen Staat und an Al-Qai­da ver­stan­den. Abu Dha­bi, so scheint es, ver­sucht der­zeit den diplo­ma­ti­schen Tanz zwi­schen eige­ner Tra­di­ti­on und einer sou­ve­rän gesteu­er­ten Öff­nung gen Wes­ten zu tan­zen, was gera­de Sau­di Ara­bi­en zuwei­len zum Auf­hor­chen bringt. Die Emi­ra­te aber brau­chen sowohl den Schutz des Nach­barn als auch eine kul­tu­rel­le Öff­nung. Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen wie die „Wal­kü­re“ aus Bay­reuth zei­gen die viel­fäl­ti­gen Moti­va­tio­nen, Inter­es­sen­la­gen und Bedin­gun­gen bei die­sem gewal­ti­gen Tanz in der Wüs­te.

In der Oud-Schu­le von Abu Dha­bi lachen Fisal Al Saa­ri und Ronald Perl­witz schon wie­der gemein­sam und lau­schen nun dem 14jährigen Mäd­chen aus Ägyp­ten. Hier, in der Musik­schu­le, ist die kul­tu­rel­le Kraft, die in Abu Dha­bi herrscht, viel­leicht am inten­sivs­ten zu spü­ren: Men­schen, die nichts ande­res wol­len, als Musik zu machen, für die es selbst­ver­ständ­lich ist, ihre Musik auf­zu­füh­ren und neu­gie­rig auf das Frem­de sind. Der Gesang des Mäd­chens auf der Büh­ne geht auch den Gäs­ten aus Euro­pa unter die Haut – ganz ohne Unter­ti­tel.

Autor Axel Brüg­ge­mann expe­ri­men­tiert mit einer Oud-Gei­ge

Cre­scen­do reis­te auf Ein­la­dung von Abu Dha­bi Tou­rimus.