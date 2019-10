Bern­hard Leit­ner ist ein Pio­nier der Ton­raum­kunst. Als aus­ge­bil­de­ter Archi­tekt kam er 1968 auf die Idee, den Klang als Mate­ri­al für Archi­tek­tur und Skulp­tur zu ver­wen­den. Wäh­rend eines zwei­jäh­ri­gen Auf­ent­halts in New York ent­wi­ckel­te er die Idee wei­ter und schuf ein neu­es Voka­bu­lar zwi­schen Raum­spra­che und Klang­spra­che. Er lote­te die Wir­kun­gen des Klangs auf den Men­schen aus und erkann­te, dass akus­ti­sche Räu­me mit dem gesam­ten Kör­per wahr­ge­nom­men wer­den.

Bernhard Leitner, der Pionier der Tonraumkunst

(© Maik Schuk)

Für die Musik­ta­ge, bei denen er bereits mehr­mals zu Gast war, schafft er an den Donau­hal­len einen Ton­spie­gel­raum. Das Klang­pan­ora­ma aus Spra­che, Natur­lau­ten und elek­tro­ni­schen Klän­gen, für das Leit­ner auch mit den Refle­xio­nen an den Gebäu­de­fas­sa­den arbei­tet, soll dau­er­haft das Klang­bild der Stadt berei­chern. 20 Urauf­füh­run­gen ste­hen auf dem Pro­gramm der Musik­ta­ge, deren Anlie­gen es nach den Wor­ten des künst­le­ri­schen Lei­ters Björn Gott­stein ist, „eine mög­lichst gro­ße Band­brei­te gegen­wär­ti­ger Sti­le und Ästhe­ti­ken vor­zu­stel­len“.

Der Dirigent Emilio Pomàrico

(Foto: Donaueschinger Musiktage)

Zur Eröff­nung lei­tet Emi­lio Pomà­ri­co das SWR Sym­pho­nie­or­ches­ter, das SWR Vokal­ensem­ble und die SWR Big Band bei der Auf­füh­rung von Simon Ste­en-Ander­sens neu­em Werk TRIO. Das Klang­fo­rum Wien unter Syl­va­in Cam­bre­ling bringt Poé­ti­ca del espa­cio zur Urauf­füh­rung, in dem Alber­to Pos­a­dos in Anleh­nung an das gleich­na­mi­ge Buch des 1962 in Paris ver­stor­be­nen Phi­lo­so­phen Gas­ton Bachel­ard dar­über nach­denkt, wie man im Musik­hö­ren Raum erfährt. Das Ensem­ble Reso­nanz (Foto oben) hat drei neue Kom­po­si­tio­nen von Nico­le Lizée, Gor­don Kam­pe und Mark And­re auf dem Pro­gramm, die den Strei­cher­klang in unter­schied­li­che Zusam­men­hän­ge stel­len.

Die Künstlerin Eva Reiter, unterwegs in der

Alten wie in der Neuen Musik

(Foto: Donaueschinger Musiktage)

Und im Abschluss­kon­zert mit dem Deut­schen Kam­mer­chor und dem SWR Sym­pho­nie­or­ches­ter unter Tito Cec­cheri­ni bringt Eva Rei­ter ihre Kom­po­si­ti­on Wäch­ter für Bass­flö­ten und Rohr­or­ches­ter zur Urauf­füh­rung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.donaueschinger-musiktage.de