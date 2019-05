Das Thea­ter an der Wien nimmt die Münch­ner Obe­ron-Insze­nie­rung von Niko­laus Hab­jan auf – und zeigt viel Schön­heit und wenig Tie­fe.

Von Axel Brüg­ge­mann

Wenn man sagt, dass Carl Maria von Webers Mär­chen­oper „Obe­ron“ so etwas wie eine „Zau­ber­flö­te“ ohne Schlan­ge ist, oder ein „Som­mer­nachts­traum“ ohne Shake­speare, oder ein „Frei­schütz“ ohne Wolfs­schlucht, dann ist die aktu­el­le Insze­nie­rung am Thea­ter an der Wien (eine Kopro­duk­ti­on mit Mün­chen) in der Regie von Niko­laus Hab­jan wohl so etwas wie Hans Neu­en­fels‘ Bay­reu­ther „Lohen­grin“ – nur eben ohne Rat­ten und Tief­gang. Hab­jan ver­legt die Hand­lung in ein Ver­suchs­la­bor von Ober­gott Obe­ron: Held Hüon muss aller­hand Prü­fun­gen im unter Dro­gen erträum­ten Ara­bi­en für sei­ne Lie­be zu Rezia bestehen und wird dabei von sei­nem Knap­pen Sche­re­as­min beglei­tet, der wie­der­um in Fati­me ver­knallt ist. Grund des Expe­ri­ments: Obe­rons Gemah­lin Tita­nia zwei­felt an der wah­ren Lie­be zwi­schen Mann und Frau. Also lässt ihr Gat­te eine gan­ze Heer­schar von Wis­sen­schaft­lern in wei­ßen Kit­teln mit aller­hand Mess­ge­rä­ten und unzäh­li­gen Betäu­bungs­sprit­zen eine Traum­welt bas­teln, in der Hüon sei­ne Prü­fun­gen bestehen und die wah­re Lie­be unter Beweis stel­len muss.

Nicht, dass wir uns miss­ver­ste­hen: Inner­halb die­ser Regie-Idee setzt Hab­jan ein hand­werk­lich anstän­di­ges, ja, hüb­sches, Thea­ter in Sze­ne: Die Rol­le des Puck wird auf drei Schau­spie­ler mit effekt­vol­len und lebens­gro­ßen Pup­pen auf­ge­teilt und jeder Irr­witz der Hand­lung (zunächst der Mord am Königs­hof, dann der gro­ße Sturm und schließ­lich die Ver­skla­vung in einem Harem) wird als Aus­ge­burt der Cha­os-Wis­sen­schaft­ler plau­si­bel gemacht. Hab­jan und sei­nem Büh­nen­bild­ner Jakob Bross­mann gelin­gen dabei zutiefst lyri­sche (oder kit­schi­ge?) Bil­der: Luft­bal­lon-Haie, die durch den Schnür­bo­den schwe­ben, Schat­ten­ris­se, die durch unter­schied­li­che Wel­ten füh­ren, ein Papp­ti­ger, der mit einem Hieb besiegt wird und Obe­ron, der sich immer wie­der über­le­bens­groß mit leuch­tend gel­ben Augen aus dem Thea­ter­him­mel senkt, um sein Lie­bes-Expe­ri­ment wei­ter zu trei­ben.

Die Regie ver­wei­gert das Mit­den­ken.

Das alles ist hübsch anzu­se­hen, und, ja, Webers ver­schro­be­ne Ori­gi­nal-Par­ti­tur (er schrieb die Oper für Lon­don und sein Libret­tist James Robin­son Plan­ché lie­fer­te eher einen mit­tel­mä­ßi­gen Stein­bruch aus Shake­speare, „Zau­ber­flö­te“, „Ent­füh­rung aus dem Serail“ und „Fide­lio“ als eine ech­te Oper) erhält durch die Labor-Idee zwar einen gro­ßen Bogen, aber, wenn wir ehr­lich sind, kei­ne Tie­fe. Hab­jan dekli­niert jede ein­zel­ne Prü­fung im Labor vor­her­seh­bar durch und lässt kei­nen Raum für Offen­heit, für die Mün­dig­keit des Publi­kums und für ech­te Ver­stö­rung. Sein Kunst­griff erhellt kei­ne ein­zi­ge Idee der Oper über die Plat­ti­tü­de hin­aus und ver­wei­gert sich der Auf­ga­be, Webers letz­tes gro­ßes Werk als Suche nach neu­en musi­ka­li­schen For­men in einer Umbruchs­zeit zwi­schen Mozart und Wag­ner zu ver­ste­hen, er igno­riert das Ara­bi­en-Bild des Kom­po­nis­ten und sei­ner Zeit eben­so wie aktu­el­le The­men einer Tyran­nen-Regie­run­gen oder Reli­gi­ons­kon­flik­te. Nicht aus­zu­den­ken, wie Calix­to Biei­to oder eben Hans Neu­en­fels mit die­sem sper­ri­gen Wun­der­tü­ten-Werk umge­gan­gen wären!

Statt­des­sen zau­bert Hab­jan ein moder­nes Bie­der­mei­er-Thea­ter auf die Büh­ne, an dem sich nie­mand rei­ben kann, in dem das Archai­sche und Anar­chi­sche geglät­tet wird, in dem nichts mehr weh­tut – und das am Ende spie­ßi­ger, belang­lo­ser und vor­her­seh­ba­rer als die eigent­li­che Oper dasteht.

Den eigent­lich moder­nen Eklek­ti­zis­mus, der in der Par­ti­tur steckt, lässt zum Glück Tho­mas Gug­eis, der jun­ge Schü­ler von Dani­el Baren­bo­im, hören, der offen­sicht­lich aus sei­nen Reper­toire-Vor­stel­lun­gen an der Ber­li­ner Staats­oper bes­tens ver­traut mit „Zau­ber­flö­te“ und „Frei­schütz“ ist. Gug­eis bewegt das Wie­ner Kam­mer­or­ches­ter und den Arnold Schoe­n­berg-Chor (Lei­tung: Erwin Ort­ner) zu einer Misch­form zwi­schen Klas­sik und Roman­tik, in der Webers abstru­sen Gegen­sät­ze zwi­schen ori­en­ta­li­scher Musik, gro­ßem roman­ti­schen Atem und bur­les­ken Volks­lie­dern durch­aus gewal­tig und und unver­ein­bar auf­ein­an­der­kra­chen.

Eine jun­ge Genera­ti­on pflegt die Opern-Tape­te.

Als Rezia hört man Annet­te Dasch das Know How der Roman­tik durch­aus noch an, auch wenn die gro­ße „Ozean“-Arie mit ihren unter­schied­li­chen dra­ma­ti­schen und lyri­schen Bögen zum nicht immer into­na­ti­ons­ge­nau­en Kraft­akt gerät. Wenn Vin­cent Wolfs­tei­ner an die Ram­pe tritt, um sei­nem Hüon-Tenor frei­en Lauf zu las­sen, klingt das jedes Mal wie der letz­te „Tristan“-Aufzug: Eine Klar­heit wie René Kol­lo und eine unge­heu­re Stimm-Wucht, der man zuwei­len – und gera­de im klei­nen Thea­ter an der Wien – aller­dings auch Mal ein Mez­zo­for­te gewünscht hät­te. Mau­ro Peter gibt den spiel­freu­di­gen Obe­ron und Juli­et­te Mars sei­ne zicki­ge, sing­spie­len­de Frau Tita­nia. Dani­el Schmutz­hard ver­wan­delt den Knap­pen Scher­as­min in einen bari­to­nal schmal­zi­gen Papa­ge­no, gegen die Nata­lia Kawa­lek als sei­ne Gelieb­te Fati­me etwas blass bleibt. Groß­ar­tig das Pup­pen­spiel und die Stimm-Viel­falt der Puck-Tri­as von Manue­la Lins­halm, Dani­el-Fran­ti­sek Kamen und Sebas­ti­an Mock.

Dass die Lie­ben­den Rezia und Hüon schließ­lich gegen Obe­rons Labor-Mit­ar­bei­ter auf­be­geh­ren und die Welt des Expe­ri­ments durch den Wahn wah­rer Lie­be zer­stö­ren, ist eine vor­her­seh­ba­re Wen­dung, die am Ende eines ach so schö­nen Opern­abends die grund­sätz­li­che Fra­ge offen lässt: War­um gelingt es gera­de der jun­gen Regie-Genara­ti­on immer sel­te­ner das Neue zu den­ken, statt das Alte in geglät­te­ter Form zu prä­sen­tie­ren?