Men­dels­sohns Äch­tung durch die Nazis ist bis heu­te nicht über­wun­den. Noch immer ist das Inter­es­se des brei­ten Publi­kums und vie­ler Musi­ker auf weni­ge Wer­ke beschränkt, wäh­rend vie­les ande­re, wie etwa sein umfang­rei­ches Kla­vier­werk, ein kläg­li­ches Schat­ten­da­sein fris­tet. Hier zählt der ita­lie­ni­sche Pia­nist Rober­to Pros­se­da zu den welt­weit füh­ren­den Men­dels­sohn-Akti­vis­ten, denn er hat nicht nur als ers­ter das gesam­te Solo-Kla­vier­werk modell­haft ein­ge­spielt, son­dern auch eine Rei­he ver­schol­le­ner Stü­cke wie­der­ent­deckt. Jetzt hat er mit dem tra­di­ti­ons­rei­chen Resi­den­tie Orkest aus Den Haag und sei­nem Chef Jan Wil­lem de Vri­end die bei­den rei­fen Kla­vier­kon­zer­te in g-Moll und d-Moll in einer elek­tri­sie­rend fri­schen, unge­stüm drän­gen­den und his­to­risch her­ben Inter­pre­ta­ti­on auf­ge­nom­men und so zwei Meis­ter­wer­ken der frü­hen Roman­tik eine in jedem Moment span­nungs­rei­che und auf­re­gen­de Klang­ge­stalt ver­lie­hen. Dass er dem der­zeit herr­schen­den Trend zu his­to­ri­schen Fort­epia­ni wider­steht und sei­ne stets prä­gnan­te Arti­ku­la­ti­on lie­ber auf einem moder­nen Fazio­li-Flü­gel glas­klar aus­for­mu­liert, unter­streicht die zeit­lo­se Moder­ni­tät und die vir­tuo­se Bril­lanz die­ser ewig jun­gen Kon­zer­te, die die Schön­heit und das huma­ne Ant­litz des Mozart’schen Erbes in sich tra­gen und genia­lisch wei­ter­ent­wi­ckeln. Das Ron­do Bril­lant fun­giert da als vir­tu­os fun­keln­des, ähn­lich tem­pe­ra­ment­vol­les Bin­de­glied zwi­schen den Kon­zer­ten.