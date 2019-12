Das Muse­um im Geburts­haus Lud­wig van Beet­ho­vens in Bonn ist wie­der geöff­net. Die Dau­er­aus­stel­lung wur­de über­ar­bei­tet und neu gestal­tet. Zudem erhielt das Muse­um eini­ge zusätz­li­che Räu­me, dar­un­ter eine so genann­te Schatz­kam­mer, ein Musik­zim­mer und einen Bereich für Son­der­aus­stel­lun­gen.

Ein Blick in die neue Dau­er­aus­stel­lung des Beet­ho­ven-Hau­ses

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn, Foto: David Ertl)

ANZEIGE









Die Dau­er­aus­stel­lung ver­mit­telt Ein­bli­cke in das Leben und Arbei­ten Beet­ho­vens. Ermög­licht wer­den sol­le nach den Vor­stel­lun­gen von Mal­te Boecker, dem Direk­tor des Beet­ho­ven-Hau­ses, eine erleb­nis­ori­en­tier­te und emo­tio­na­le Begeg­nung mit Beet­ho­ven. So erfolgt die Glie­de­rung nicht mehr chro­no­lo­gisch, son­dern nach The­men­krei­sen wie Beet­ho­ven und sein Freun­des- und För­de­rer­kreis, Beet­ho­ven und sein All­tag und Beet­ho­ven als Künst­ler und Mensch mit kör­per­li­chen Ein­schrän­kun­gen. „Nicht nur als his­to­ri­sche Per­sön­lich­keit“ sol­le Beet­ho­ven erlebt wer­den, erläu­tert Nico­le Kämp­ken, die Lei­te­rin des Muse­ums.

Ein Dio­ro­ma zeigt Bonn aus der Sicht Beet­ho­vens.

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn, Foto: David Ertl)

Die Muse­ums­flä­che erstreckt sich über drei zusätz­li­che Son­der­räu­me, die im Hin­ter­haus über­ein­an­der lie­gen. Die­ses war das eigent­li­che Wohn­haus der Fami­lie Beet­ho­ven. Ein Diora­ma im Erd­ge­schoss lässt in einer künst­le­ri­schen Umset­zung Beet­ho­vens Bonn leben­dig wer­den, und im Klang­zim­mer dar­über ver­mit­teln fünf Früh­wer­ke die musi­ka­li­sche Ein­zig­ar­tig­keit Beet­ho­vens.

Das Beet­ho­ven-Haus: Im Dach­ge­schoss die­ses Hau­ses kam

Beet­ho­ven 1770 zur Welt.

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn, Foto: David Ertl)

Das bis­her als Geburts­zim­mer bezeich­ne­te Eltern­schlaf­zim­mer der Beet­ho­vens im Dach­ge­schoss ist insze­niert als „Ort der sinn­li­chen Annä­he­rung an das Phä­no­men Beet­ho­ven“, wie die Archi­tek­tin Bar­ba­ra Hol­zer die Idee beschreibt. Hier begann der gro­ße Kom­po­nist sein Leben, und hier begann auch die Tra­gö­die sei­nes Lebens. Denn hier wuchs er auf mit einer jäh­zor­ni­gen und depres­si­ven Mut­ter, die früh­zei­tig an Schwind­sucht starb, und einem alko­hol­kran­ken, gewalt­tä­ti­gen Vater.

Raum für Kon­zer­te auf his­to­ri­schen Tas­ten­in­stru­men­ten:

das neue Musik­zim­mer

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn, Foto: David Ertl)

Das neue Musik­zim­mer bie­tet Raum für Kon­zer­te auf den his­to­ri­schen Tas­ten­in­stru­men­ten sowie Film­vor­füh­run­gen und Vor­trä­ge. In der „Schatz­kam­mer“ dar­un­ter wer­den in tur­nus­mä­ßi­gem Wech­sel Ori­gi­nal­ma­nu­skrip­te Beet­ho­vens gezeigt. Zudem wur­de ein Semi­nar­raum für die Ver­mitt­lungs­an­ge­bo­te des Beet­ho­ven-Hau­ses ein­ge­rich­tet. Über Tablets erhal­ten Besu­che­rIn­nen Zugang zum Digi­ta­len Archiv des Hau­ses. Im Bereich für Son­der­aus­stel­lun­gen gibt es im Jubi­lä­ums­jahr vier the­ma­ti­sche Wech­sel­aus­stel­lun­gen zu sehen. „In bes­ter Gesell­schaft – Joseph Stie­lers Beet­ho­ven-Por­trät und sei­ne Geschich­te“ eröff­net die Rei­he.

Für Mal­te Boecker „die Mona Lisa des Hau­ses“: das Beet­ho­ven-Gemäl­de von Joseph Karl Stie­ler

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn, Foto: David Ertl)

Das Gemäl­de von Joseph Karl Stie­ler, das für Mal­te Boecker „die Mona Lisa des Hau­ses“ dar­stellt, ist nicht nur das bekann­tes­te Por­trät Beet­ho­vens. Es hat auch eine Geschich­te. Das Bild zeigt Beet­ho­ven in einer idea­li­sier­ten Dar­stel­lung mit dem Manu­skript der Mis­sa Solem­nis in der Hand. Stie­ler war Por­trät­ma­ler, ab 1820 sogar Hof­ma­ler des baye­ri­schen Königs und bil­de­te zahl­rei­che Per­sön­lich­kei­ten auf die­se Wei­se ab, dar­un­ter etwa Goe­the und Richard Wag­ner.

Anto­nie von Bren­ta­no, die Auf­trag­ge­be­rin von Joseph Karl Stie­lers Beet­ho­ven-Gemäl­de,

eben­falls von Stie­ler por­trä­tiert

Beet­ho­vens Por­trät schuf Stie­ler 1820 im Auf­trag von Anto­nie Bren­ta­no. Die­se war die Schwä­ge­rin von Bet­ti­na von Arnim, über die Beet­ho­ven sie auch ken­nen­lern­te. Beet­ho­ven und Bren­ta­no ver­band eine tie­fe Bezie­hung. Bren­ta­no schreibt in ihrem Tage­buch von einer „Wahl­ver­wandt­schaft“. Es gibt sogar Ver­mu­tun­gen, sie könn­te jene „Unsterb­li­che Gelieb­te“ sein, an die Beet­ho­ven den Brief rich­te­te, der nach sei­nem Tod bei ihm in einer Schub­la­de gefun­den wur­de.

Der Por­trät­ma­ler Joseph Karl Stie­ler, foto­gra­fiert von Franz Hanf­sta­engl

Die Bezie­hung zu Bren­ta­no war aller­dings zum Zeit­punkt des Por­träts bereits been­det. So ran­ken sich vie­le Fra­gen um das Bild. Die Son­der­aus­stel­lung beleuch­tet anhand von Ori­gi­nal­ge­mäl­den und Archi­va­li­en die Ent­ste­hungs­ge­schich­te des Por­träts sowie sei­ne facet­ten­rei­che Wir­kungs­ge­schich­te. Wie kein ande­res Beet­ho­ven-Bild inspi­rier­te Stie­lers Por­trät Künst­ler welt­weit.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.beethoven.de