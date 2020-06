Willkommen in der neuen KlassikWoche,

ich glau­be, ich hat­te einen Coro­na-Rap­pel! Und ich glau­be, vie­le ande­re haben den auch: So lang­sam wird – zum Glück – wie­der gespielt, man­che kämp­fen noch immer ums Über­le­ben: der Aktio­nis­mus gras­siert. Ich bin sicher: Coro­na – auch ohne Infek­ti­on – macht die Guten bes­ser, die Ner­vi­gen ner­vi­ger, die Coo­len coo­ler und die Idio­ten idio­ti­scher. Und das Nor­ma­le ver­langt jeden Tag einen neu­en Kampf. Wer und was ist uns wich­tig? Die Men­schen, die wir lie­ben, die Natur, der Sport – und, klar: die Musik! Das Virus lässt vie­le Künst­ler kämp­fen, ver­las­sen von Poli­tik und gro­ßen Medi­en. Erst recht ein Grund, nicht gegen­ein­an­der, son­dern für­ein­an­der zu kämp­fen! Aus all die­sen Grün­den hier der ulti­ma­ti­ve NUR POSITIVE NEWSLETTER. Eine Hom­mage an alle, die gera­de viel für ande­re Men­schen tun und viel­leicht gar nicht mehr spü­ren, was sie alles bewe­gen!

GALERIE DER CORONA-KLASSIK-HELDEN

Die­se Lis­te ist sehr per­sön­lich – und, die­ses vor­weg, sie wird vie­le Men­schen ver­ges­sen. Aber ich habe mir Hil­fe geholt, unter ande­rem in einer Face­book-Umfra­ge. Da schrieb der Hor­nist Hans Jörg Wag­ner zum Bei­spiel: „Ich den­ke an Robert Baer­wald und Miri­am Zim­mer­mann, die mei­ne Kin­der wun­der­bar online unter­rich­tet haben.“ Zwei Musik-Coro­na-Hel­den, stell­ver­tre­tend für alle Musik­leh­rer, die neue Wege gegan­gen sind! +++ Fern­ab aller Star-Egos gab es für mich span­nen­de Neu­ent­de­ckun­gen wie den Orga­nis­ten Rudolf Lutz, der für die J.S. Bach-Stif­tung mit sei­nen One-Man-Shows aus St. Gal­len so unprä­ten­ti­ös für sei­ne Lei­den­schaft begeis­tert. +++ Eine echt sinn­li­che Idee: Nachts in der Phil­har­mo­nie mit dem Pia­nis­ten Kai Ado­m­eit. +++ Jemand wie der Gei­ger Ray Chen hat uns allen, beson­ders dem guten alten Fern­se­hen, aber auch den Klas­sik-Leu­ten im Netz gezeigt, wie neue For­ma­te aus­se­hen könn­ten. Sein You­Tube-Kanal ist bes­te Unter­hal­tung auf höchs­tem Niveau! +++ Der Jour­na­list Claus Fischer schrieb mir, dass er durch Albrecht Koch getrös­tet wur­de, der im Lock­down an der gro­ßen Sil­ber­mann­or­gel im Frei­ber­ger Dom ein gran­dio­ses Orgel­kon­zert mit Wer­ken zur Pas­si­ons­zeit im Live­stream gespielt hat.

+++ Bewe­gend war Bene­dikt Kris­t­jáns­son, der in der Johan­nes­pas­si­on in der Leip­zi­ger Tho­mas­kir­che am Kar­frei­tag auf­ge­tre­ten ist. +++ Der Gei­ger Augus­tin Hade­lich hat poli­tisch wich­ti­ge State­ments abge­ge­ben, vor allen Din­gen aber hat er trotz tech­ni­scher Schwie­rig­kei­ten wun­der­ba­re Musik gemacht . +++ Anna Pro­has­ka hat so wun­der­schön und authen­tisch von ihrem Bal­kon gesun­gen. +++ Als groß­ar­ti­ger Musi­k­er­klä­rer hat sich der Pia­nist Kit Arm­strong prä­sen­tiert – und so dis­zi­pli­niert in sei­ner Musik-Serie, Musi­que ma par­tie!, in der er die gro­ßen Wer­ke der Klas­sik erklärt. +++ Das Wich­tigs­te in schwe­ren Tagen ist: Humor. Und den haben Leu­te wie der Bass René Pape gehabt, die uns durch ihre Pol­ter-Art immer wie­der her­aus­for­dern uns gleich­zei­tig aber auch herr­lich zum Lachen brin­gen – durch das Sem­per­oper-Sin­gen mit Zahn­bürs­te (mit Camil­la Nylund und dem sich dau­er­fö­nen­den Klaus Flo­ri­an Vogt) oder, wenn Pape – in bes­ter Mon­ty-Python-Manier – sei­ne Stim­me mit Oli­ven­öl ölt. +++ Mit der Gam­bis­tin Mad­da­le­na Del Gob­bo habe ich einen sehr unter­halt­sa­men Talk geführt, weil sie Coro­na genutzt hat, um sel­ber sehr unter­halt­sam auf Insta­gram zu tal­ken – unter ande­rem mit Loren­zo Viot­ti. +++ Klar, Anna Netreb­ko ist eine Coro­na-Gewin­ne­rin, singt wie­der über­all – aber ihre Fami­li­en­aus­flü­ge auf dem Insta­gram-Pro­fil haben uns min­des­tens eben­so präch­tig unter­hal­ten: inzwi­schen sind die Bal­ko­ne fer­tig gemalt, Zeit wie­der auf­zu­tre­ten. +++ Trös­tend die beschei­de­ne Zufrie­den­heit von Pio­tr Bec­zała, der gemein­sam mit sei­ner Frau in Polen aus­ge­harrt hat und nun sei­ne wun­der­ba­re Auf­nah­me-Vin­cerò! vor­stellt +++ Von Gei­ger Itz­hak Perl­man haben wir gelernt, dass es in der Kri­se nicht nur um gro­ße Musik, son­dern auch um lei­sen Humor geht. +++ Den Fokus auf ande­re rich­ten, das war die Idee von Artists for Refu­gees, die Niko­laj Lund und Anto­nia Pau­lus gegrün­det haben. +++ Ein umstrit­te­ner Held der Coro­na-Zeit war sicher­lich Tenor Andre­as Schager, schon des­halb, weil er mit sei­nem Ker­zen-Trick nicht nur eine Debat­te begon­nen, son­dern auch die gute alte Knoff-Hoff-Show wie­der­be­lebt hat. +++ Herr­lich zupa­ckend war Came­ron Car­pen­ter, der mit sei­ner Inter­na­tio­nal Tou­ring Organ durch die Gegend gezo­gen ist und vor Sozi­al­ein­rich­tun­gen gespielt hat. +++ Loh­nens­wert die Vide­os von Diri­gen­tin Eva Meit­ner, die uns unter ande­rem in klu­gen Gesprä­chen, aber auch auf ihrer Toy-Pia­no-Samm­lung begeis­tert. +++ Ent­ge­gen aller Gra­tis-Kon­zer­te haben The Twio­lins, Marie-Lui­se Ding­ler und Chris­toph Ding­ler pro­fes­sio­nel­le Online-Kon­zer­te mit Vival­di und Neu­er Musik gege­ben und ein Bezahl­mo­dell gefun­den – Cha­peau! +++ Und auch Mar­co Bat­ti­stel­la vom West­bahn-Stu­dio hat mit sei­nen akus­tisch per­fek­ten Live-Streams gezeigt, dass wir alter­na­ti­ve Wege gehen kön­nen – und müs­sen. +++ Der Pia­nist Alex­an­der Kri­chel hat als ers­ter in einem Auto­ki­no gespielt. +++ Oper rund um, allen vor­an Anna Katha­ri­na Bern­reit­ner, hat uns mit ihrer wun­der­ba­ren Online-Fle­der­maus aus den här­tes­ten Lock­down-Tagen gezeigt, dass es in der Oper in ers­ter Linie um Men­schen geht. +++

Gelit­ten hat Diri­gent Yoel Gamzou, als sein Debüt mit den „Sie­ben Toden der Maria Cal­las“ an der Baye­ri­schen Staats­oper gestri­chen wur­de – ges­tern hat er dafür ein bewe­gen­des Video mit Gus­tav Mah­ler ins Netz stel­len dür­fen – sehens­wert! +++ Und weil wir das Gute wol­len, dan­ken wir an die­ser Stel­le auch Inten­dant Niko­laus Bach­ler, der uns zu so schö­nen Video-Eigen-Pro­duk­tio­nen inspi­riert hat (und gera­de ein Inter­view gege­ben hat), eben­so wie unse­rem neu­en Freund (AAAACHTUNG– zur Fei­er des Tages mal in rich­tig rich­tig!!!) Uwe Eric Lau­fen­berg, der sein Haus in Wies­ba­den als eines der ers­ten geöff­net hat (los Uwe Eric – das mit der Mit­ar­bei­ter­füh­rung kriegst Du auch noch hin!) +++ Wir haben es an die­ser Stel­le immer schon geschrie­ben: König der Coro­na-Inten­dan­ten ist Bar­rie Kos­ky mit sei­nen herr­li­chen Vide­os. +++ Stell­ver­tre­tend für all die Ensem­bles, Orches­ter, Chö­re und Thea­ter, die uns gezeigt haben, dass sie für uns spie­len wol­len, sol­len hier die Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker mit ihrem Video Refle­xi­ons of Hope ste­hen. +++ Am Ende, kein Geschlei­me, aber es sind eben immer auch die per­sön­li­chen Ent­de­ckun­gen und die Bestä­ti­gun­gen von Freund­schaf­ten, die in die­sen Situa­tio­nen auf dem Prüf­stand ste­hen: Und des­halb dan­ke ich gera­de an die­ser Stel­le CRE­SCEN­DO-Her­aus­ge­ber Win­fried Hanu­schik, der nach einem unse­rer Tele­fo­na­te ohne zu zögern und mit viel eige­ner Hin­ga­be die ers­te gro­ße Spen­den-Akti­on über­haupt auf die Bei­ne gestellt hat – wir konn­ten 40 Musi­kern mit 500 Euro in der größ­ten Not hel­fen. +++ All das ist nur ein unvoll­kom­me­ner Aus­schnitt, aber ein Beweis, wie krea­tiv und groß und sinn­lich die Kunst – nein, die Künst­le­rin­nen und Künst­ler – sind! Abge­se­hen von jenen, die eben nicht sicht­bar wer­den konn­ten oder woll­ten und deren Ver­stum­men eben­falls ein akus­ti­sches Signal die­ser Tage dar­stellt. Es gäbe so viel, was grö­ße­re Auf­merk­sam­keit, als eine Nische in Netz ver­dient hät­te.

GUTES AUS SALZBURG UND BAYREUTH

Auf mei­nem Weg aus der Groß­stadt in die Natur bin ich durch Salz­burg und Bay­reuth gefah­ren. Die Salz­bur­ger Fest­spie­le wer­den statt­fin­den und zwar grö­ßer als gedacht. Ich habe einen müden, aber glück­li­chen Inten­dan­ten Mar­kus Hin­ter­häu­ser getrof­fen. Er ist Coro­na-Held, weil er ein Mam­mut-Pro­gramm auf die Bei­ne gestellt hat: Unend­lich vie­le Kon­zer­te, zwei Opern: „Elek­tra“ mit Franz Wel­ser-Möst und „Così fan tut­te“, die kei­ne „Covid fan Tut­te“ wird, wie Hin­ter­häu­ser erklärt. Klar, auch er weiß, dass „das Gan­ze in die­ser Zeit auf sehr, sehr dün­nem Eis“ gebaut ist. Hin­ter­häu­ser hofft, dass die Salz­bur­ger Fest­spie­le posi­tiv auf ande­re Fes­ti­vals wir­ken.

Das ers­te „Gla­serl“ in Salz­burg habe ich – aus ganz ande­ren Grün­den – mit Sarah Wedl-Wil­son getrun­ken, der Rek­to­rin der Musik­hoch­schu­le Hanns Eis­ler in Ber­lin und der Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­den der Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le. In die­ser Woche hat­ten wir ja bereits gelernt, wie posi­tiv es ist, dass Diri­gent Chris­ti­an Thie­le­mann – und vor allen Din­gen sein Inten­dant Peter Ruzi­cka – den Repor­ter einer öster­rei­chi­schen Klatsch­zei­tung Namens „News“ gefun­den haben, der den letz­ten Schlamm der ver­lo­re­nen Schlacht noch druckt, ohne dass es jeman­den inter­es­siert (kein Link hier!). Mir hat Sarah Wedl-Wil­son erklärt, was denn nun wirk­lich pas­siert ist bei den Oster­fest­spie­len – und dass Thie­le­mann durch­aus hät­te wei­ter­ma­chen kön­nen. Das gan­ze, fast zwei­stün­di­ge Gespräch, ist am 27. Juni übri­gens auf Klas­sik Radio und im Pod­cast Brüg­ge­manns Begeg­nun­gen zu hören.

Wäh­rend irgend­ei­ne Jour­na­lis­tin Namens Kat­rin Sach­se sich in der „Bun­ten“ irgend­et­was über den Gesund­heits­zu­stand von Katha­ri­na Wag­ner zusam­men­lügt (auch hier kein Link!, dafür aber der Ver­weis, dass Leip­zig Wag­ners „Lohen­grin“ noch zei­gen will), ist es schön, dass in Bay­reuth wenigs­tens das neue „Hol­ger von Berg-Gedächt­nis-Klo“ fer­tig­ge­stellt wur­de (sie­he Bild unten). Und noch schö­ner: Es könn­te die­sen Som­mer, am 25. Juli, tat­säch­lich zur tra­di­tio­nel­len Bay­reuth-Eröff­nung kom­men. Denn dann soll – so ist zu hören – ein Kon­zert mit Chris­ti­an Thie­le­mann im Fest­spiel­haus statt­fin­den. An his­to­ri­schem Ort, even­tu­ell ohne Publi­kum, qua­si unsicht­bar: Da passt es, dass der Baye­ri­sche Rund­funk das Kon­zert auch nur im Radio über­tra­gen will.

UND WAS WAR SONST NOCH GUT ?

Ist das nicht absurd: Wir flie­gen zum Mond, aber es gibt kei­ne Mög­lich­keit, dass Musi­ker vir­tu­ell gemein­sam musi­zie­ren – immer gibt es eine Ver­zö­ge­rung? Zum News­let­ter der guten Nach­rich­ten passt es, dass es bald eine Lösung geben könn­te! +++ Enga­giert: Sän­ger Micha­el Vol­le und sei­ne Frau Gabrie­la Sche­rer woll­ten Face­book eigent­lich schon ver­las­sen: Jetzt haben sie eine groß­ar­ti­ge Akti­on begon­nen. Auf der Sei­te Hear the Voice berich­ten Sän­ge­rin­nen und Sän­ger emo­tio­nal von ihrer Situa­ti­on in der Coro­na-Zeit. Exis­ten­zi­el­le Hil­fe­ru­fe an die Poli­tik (wir wer­den das Pro­jekt noch aus­führ­lich beglei­ten). +++ Groß­ar­tig: der Diri­gent Jaap van Zweden ist offen­sicht­lich sogar gegen das Votum der Musi­ker in Hong­kong (60 Pro­zent sol­len gegen ihn gestimmt haben) als Chef­di­ri­gent der Phil­har­mo­ni­ker ver­län­gert wor­den. +++ Toll auch die Nach­richt im bri­ti­schen Guar­di­an, dass es noch gar nicht so schlimm um die Klas­sik steht (weni­ger gut: Sir Simon Ratt­le und ande­re Künst­ler glau­ben: Das Schlimms­te steht uns noch erst bevor: Schlie­ßun­gen von Orches­tern und Orches­ter­struk­tu­ren im Fahrt­wind der Wirt­schafts­kri­se).

+++ Gut ist auch, dass Chris­ti­an Thie­le­mann sich kei­nen Kopf mehr um den Neu­rech­ten Kul­tur­amts­lei­ter in Rade­beul Jörg Ber­nig, den er unter­stützt hat, zu machen braucht – denn der zieht sei­ne Kan­di­da­tur nun eh zurück. +++ Chris­ti­an Schwandt und Hans-Georg Weg­ner wer­den Kauf­män­ni­scher Geschäfts­füh­rer und Gene­ral­inten­dant am Meck­len­bur­gi­schen Staats­thea­ter. +++ Ist das nicht schön? Paris‘ neu­er Inten­dant, Alex­an­der Neef darf frü­her begin­nen, weil sein Vor­gän­ger Sté­pha­ne Lissner, der Schul­den in Hun­dert­tau­sen­der-Höhe ange­häuft hat­te, vor­zei­tig geht. +++ Wotan fährt im „Rhein­gold“ hin­ab nach Nibel­heim – Quatsch! Die Deut­sche Oper Ber­lin und Donald Run­ni­cles bewei­sen: Wotan fin­det die Krö­te auf dem Park­deck! Krea­ti­ver Wag­ner-Start. Bra­vo! Aber wir wären nicht Brüg­ge­manns Klas­sik­Wo­che, wenn am Ende nicht doch noch ein – Tata­ta­ta­taaaaaa – Pla­gi­at auf­tau­chen wür­de: Ber­lins Erda ist eine Copy-Pas­te-Erda von Frank Cas­torfs Bay­reuth-Erda, oder? Schaut auf die­sen Pelz (Rechts das Ori­gi­nal an Nadi­ne Weiss­mann, rechts die: Fäl­schung?!

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

