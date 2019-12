„Vie­le mei­ner Wer­ke haben einen Bezug zum The­ma Krieg. Dass es so ist, beruht jedoch nicht auf einer frei­en Ent­schei­dung, die ich getrof­fen hät­te. Die Befas­sung mit dem The­ma Krieg ist mir viel­mehr von mei­nem Schick­sal und vom tra­gi­schen Schick­sal mei­ner Fami­lie auf­er­legt wor­den. Ich betrach­te es als mei­ne mora­li­sche Pflicht, über den Krieg und über die schreck­li­chen Din­ge zu schrei­ben, die den Men­schen in unse­rem Jahr­hun­dert wider­fah­ren sind“, erklär­te der Kom­po­nist Mie­c­zysław Wein­berg (Foto oben: © Olga Rak­hals­ka­ya) ein­mal. Die Aus­ein­an­der­set­zung mit der jüdi­schen Her­kunft und dem durch den Krieg vers­ur­sach­ten Leid wur­den zu sei­nem kom­po­si­to­ri­schen The­ma.

Ein­an­der respekt­voll und freund­schaft­lich ver­bun­den:

Dmi­tri Schosta­ko­witsch und Mie­c­zysław Wein­berg

Am 8. Dezem­ber 1919 in War­schau gebo­ren, ver­hin­der­te der deut­sche Über­fall auf Polen Wein­berg an der Fort­set­zung sei­nes Stu­di­ums am Kon­ser­va­to­ri­um und zwang ihn 1949 zur Flucht. Wein­berg floh nach Minsk und konn­te am dor­ti­gen Kon­ser­va­to­ri­um bei Was­si­li Solotar­jow sein Stu­di­um fort­set­zen. Spä­ter erfuhr er, dass sei­ne Eltern und sei­ne Schwes­ter im Zwangs­la­ger Traw­ni­ki ums Leben gekom­men waren. Der deut­sche Ein­marsch in die Sowjet­uni­on zwang ihn erneut zur Flucht. 1941 floh er nach Tasch­kent. Von dort aus gelang­te ein Exem­plar sei­ner Ers­ten Sin­fo­nie in die Hän­de von Dmi­tri Schosta­ko­witsch, der sich für ihn ein­setz­te und ihm 1943 die Über­sied­lung nach Mos­kau ermög­lich­te.

Das Jewisch Cham­ber Orches­tra Munich unter Dani­el Gross­mann

(Foto: © Tho­mas Das­hu­ber)

Wein­berg blieb bis zu sei­nem Lebens­en­de 1996 in Mos­kau, obgleich er durch den Anti­se­mi­tis­mus unter Sta­lin stän­di­gen Repres­sio­nen aus­ge­setzt war. „Ich war in eine Ein­zel­zel­le gesteckt wor­den, in der ich nur sit­zen, nicht lie­gen konn­te. Nachts wur­de manch­mal ein star­kes Flut­licht ein­ge­schal­tet, sodass es unmög­lich war zu schla­fen. Es war nicht sehr erfreu­lich“, berich­te­te er über sei­ne Zeit im Gefäng­nis 1953. Mit Schosta­ko­witsch, der für ihn sogar einen Brief an Law­ren­ti Beria, den gefürch­te­ten Chef des sowje­ti­schen Geheim­diens­tes schrieb, unter­hielt er regen künst­le­ri­schen Aus­tausch. Schosta­ko­witsch zeig­te Wein­berg sei­ne neu­en Par­ti­tu­ren und emp­fahl Wein­bergs Musik sei­nen Freun­den und Kol­le­gen.

Solist in Mie­c­zysław Wein­bergs Con­cer­ti­no aus dem Jahr 1948:

der Cel­list Wen-Sinn Yang

(Foto: © wildundleise.de)

Das Jewish Cham­ber Orches­tra Munich unter Dani­el Gross­mann erin­nert am 9. Dezem­ber 2019 mit einem Kon­zert im Jüdi­schen Zen­trum Mün­chen an die Ver­bun­den­heit von Wein­berg und Schosta­ko­witsch. Auf dem Pro­gramm ste­hen Wein­bergs Con­cer­ti­no für Vio­lon­cel­lo und Streich­or­ches­ter op. 43 aus dem Jahr 1948, Jüdi­sche Lie­der op. 13 aus dem Jahr 1943, arran­giert für Streich­or­ches­ter von Weni­am Bas­ner, und die Sieb­te Sin­fo­nie op. 81 aus dem Jahr 1964, Wein­bergs „gol­de­ner Zeit“. Und von Schosta­ko­witsch erklingt die Wein­berg gewid­me­te Strei­cher­sin­fo­nie in As-Dur op. 118a aus dem Jahr 1964, die der Diri­gent und Brat­schist Rudolf Bar­sc­hai nach dem Zehn­ten Streich­quar­tett in As-Dur arran­giert hat­te. Solist des Abends ist Wen-Sinn Yang.

